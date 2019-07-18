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Политика Американский сенатор назвал Face App угрозой национальной безопасности Лидер демократов в американском сенате Чак Шумер заявил в письме к главам Федерального бюро расследований (ФБР) и Федеральной торговой комиссии (FTC), что российское фотоприложение FaceApp может носить угрозу национальной безопасности США, и попросил их принять меры в связи с этим.

Политика Помощник Зеленского заявил о намерении добиться переговоров с Путиным Команда Владимира Зеленского намерена добиться переговоров с Владимиром Путиным, заявил в интервью изданию LB.ua первый помощник президента Украины Сергей Шефир.

Политика Названо расположение российских аналогов «Зоны 51» Российские аналоги легендарной «Зоны 51» в США могут находиться в Мытищах, в Крыму и на Урале, сообщил учредитель Русского уфологического общества Олег Курбатов.

Политика Команда Зеленского увидела угрозу в Медведчуке Первый помощник президента Украины Владимира Зеленского Сергей Шефир рассказал, что команда президента видит угрозу в огромном медиаресурсе, сконцентрированном в руках главы политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука.

Космос Breakthrough Listen расширил поиск внеземной жизни на гамма-диапазон Отныне спектр анализируемых на признаки внеземной жизни сигналов расширится в низкочастотную область, говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте программы.

Транспорт Неоплаченный проезд по платным дорогам обернется для водителей штрафом В Минтрансе хотят ввести штрафы для водителей, которые не заплатили за проезд по платным дорогам. Об этом сообщает "Коммерсантъ".

Политика Антонов заявил, что США развязали против России визовую войну Вашингтон развязал против российских дипломатов визовую войну, заявил посол России в США Анатолий Антонов.

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Происшествия Жертвами поджога студии аниме в Японии стали 12 человек В результате пожара в студии по производству аниме в городе Киото погибли, предположительно, 12 человек — спасатели уже обнаружили их тела, передает ТАСС.

Политика Опрос: в Верховную раду по итогам выборов проходят четыре партии Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на то, что его партия «Слуга народа» одержит победу на предстоящих выборах в Верховную раду.

Футбол Кокорин и Мамаев сыграли в футбол в колонии и попали на видео Кокорин и Мамаев сыграли в футбол в исправительной колонии в Белгородской области 🎥 Mash pic.twitter.com/I8UPqeBOaB — Руслан Абушкин (@abushkin) July 17, 2019 Ранее стало известно, что футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, а также Кирилла Кокорина и Александра Протасовицкого отправят в одну колонию для отбывания наказания.

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