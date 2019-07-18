Экономика
Суд по банкротству Антипинского НПЗ отложенТАСС 02:58
Судебное разбирательство по банкротству Антипинского нефтеперерабатывающего завода (АНПЗ, входит в группу "Новый поток") отложено до 8 августа. Об этом говорится в четверг в картотеке дел Арбитражного суда Тюменской области.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 03:34, Вашингтон
Политика
Американский сенатор назвал Face App угрозой национальной безопасности
Лидер демократов в американском сенате Чак Шумер заявил в письме к главам Федерального бюро расследований (ФБР) и Федеральной торговой комиссии (FTC), что российское фотоприложение FaceApp может носить угрозу национальной безопасности США, и попросил их принять меры в связи с этим.
Обновлено в 00:34
Общество
Климатолог предупредил о риске аномальной жары в России
Обновлено вчера в 20:01
Политика
Помощник Зеленского заявил о намерении добиться переговоров с Путиным
Команда Владимира Зеленского намерена добиться переговоров с Владимиром Путиным, заявил в интервью изданию LB.ua первый помощник президента Украины Сергей Шефир.
Обновлено вчера в 23:46
Политика
Названо расположение российских аналогов «Зоны 51»
Российские аналоги легендарной «Зоны 51» в США могут находиться в Мытищах, в Крыму и на Урале, сообщил учредитель Русского уфологического общества Олег Курбатов.
Обновлено в 01:42
Политика
Команда Зеленского увидела угрозу в Медведчуке
Первый помощник президента Украины Владимира Зеленского Сергей Шефир рассказал, что команда президента видит угрозу в огромном медиаресурсе, сконцентрированном в руках главы политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука.
Обновлено в 03:24
Космос
Breakthrough Listen расширил поиск внеземной жизни на гамма-диапазон
Отныне спектр анализируемых на признаки внеземной жизни сигналов расширится в низкочастотную область, говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте программы.
Обновлено вчера в 13:42
Транспорт
Неоплаченный проезд по платным дорогам обернется для водителей штрафом
В Минтрансе хотят ввести штрафы для водителей, которые не заплатили за проезд по платным дорогам. Об этом сообщает "Коммерсантъ".
Обновлено в 03:09
Политика
Антонов заявил, что США развязали против России визовую войну
Вашингтон развязал против российских дипломатов визовую войну, заявил посол России в США Анатолий Антонов.
Обновлено в 02:25
Здоровье
Восемь машин для перевозки пожилых пациентов закупили в Коми
В Республику Коми прибудут восемь новых автомобилей для перевозки пожилых пациентов в медицинские организации.
Обновлено в 03:08
Происшествия
Жертвами поджога студии аниме в Японии стали 12 человек
В результате пожара в студии по производству аниме в городе Киото погибли, предположительно, 12 человек — спасатели уже обнаружили их тела, передает ТАСС.
Обновлено в 01:42
Футбол
Определились все пары 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов
Сегодня, 17 июля, определились все пары 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.
Обновлено вчера в 16:59
Космос
Прототип «звездолета» от SpaceX загорелся во время испытаний
Обновлено вчера в 07:58
Политика
Опрос: в Верховную раду по итогам выборов проходят четыре партии
Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на то, что его партия «Слуга народа» одержит победу на предстоящих выборах в Верховную раду.
Обновлено вчера в 09:17
Футбол
Кокорин и Мамаев сыграли в футбол в колонии и попали на видео
Кокорин и Мамаев сыграли в футбол в исправительной колонии в Белгородской области 🎥 Mash pic.twitter.com/I8UPqeBOaB — Руслан Абушкин (@abushkin) July 17, 2019 Ранее стало известно, что футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, а также Кирилла Кокорина и Александра Протасовицкого отправят в одну колонию для отбывания наказания.
Обновлено вчера в 09:20
Происшествия
На Калининской АЭС отключились сразу три энергоблока
Обновлено в 01:52
Политика
Парубий отказался созывать Раду после требования Зеленского
Спикер Рады Андрей Парубий заявил, что внеочередное заседание парламента, о котором просил президент Украины Владимир Зеленский, не состоится.
Обновлено вчера в 12:19
Политика
В Донбассе согласовали бессрочное перемирие
Контактная группа по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины согласовала бессрочное перемирие в Донбассе.
Обновлено вчера в 13:44
Политика
СБУ задержала водителя тягача с «Буком» из дела «Боинга» MH17
Служба безопасности Украины (СБУ) установила и задержала водителя автотягача, на котором перевозился зенитный ракетный комплекс «Бук».
Обновлено вчера в 08:21
Технологии
«Яндекс» запатентовал способ определения доходов пользователей
Сегодня, 18 июля 2019 года, стало известно, что компания «Яндекс» разработала способ определения доходов пользователей своих сервисов и зарегистрировала соответствующий патент.
Обновлено в 03:13
Политика
Зеленский устроил скандал с директором аэропорта в Николаеве
Обновлено вчера в 07:16
Происшествия
В детском лагере в Крыму отравились более 40 человек
Обновлено 16 июля в 20:42
Кино
Скончался актер и режиссер Юрий Прохоров
Обновлено вчера в 13:16
Кино
HBO решил перезапустить сериал «Сплетница»
Компания WarnerMedia заказала перевыпуск сериала «Сплетница» («Gossip Girl») для своего нового стримингового сервиса HBO Max.
Обновлено в 01:41
Общество
Омск попал в топ-10 рейтинга городов с грязным воздухом
Обновлено вчера в 07:46
Политика
В Госдуме оценили условие Зеленского для диалога с Россией
Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал в беседе RT заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что возвращение украинских моряков, которые были задержаны в ноябре 2018 года во время инцидента в Керченском проливе, может стать шагом к восстановлению диалога с Россией.
Обновлено в 02:40
Происшествия
Прокуроры закрыли дело Кевина Спейси о домогательствах
Прокуроры закрыли дело о домогательствах к молодому человеку со стороны актера Кевина Спейси, сообщило в среду агентство Associated Press.
Обновлено вчера в 16:58
Общество
В Роскачестве рассказали о безопасности детских стиральных порошков
Роскачество исследовало детские стиральные порошки и выяснило, что вся проверенная продукция соответствует требованиям безопасности.
Обновлено в 01:06
Энергетика
Reuters узнал о плане «Транснефти» по продаже «грязной» нефти
«Транснефть» планирует со следующей недели начать подмешивать нефть с высоким содержанием хлороорганики в чистые потоки, чтобы постепенно очистить систему нефтепроводов, пишет Reuters со ссылкой на источники в отрасли.
Обновлено вчера в 22:36
Общество
Исследование: Эйфелева башня стала самым фотографируемым местом в мире
Эйфелева башня возглавила рейтинг самых фотографируемых достопримечательностей мира, составленный сервисом "Облако Mail.ru".
Обновлено вчера в 20:57
Политика
МИД Украины осудил решение России по гражданству для жителей Донбасса
Киев считает провокацией решение Москвы упростить процедуру получения гражданства для жителей Донецкой и Луганской областей.
Обновлено в 02:51