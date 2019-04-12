Происшествия

СК объяснил причину ходатайства о переводе Калви под домашний арестВзгляд.ру вчера в 08:23

Следственный комитет России попросил перевести основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви под домашний арест ввиду его инвестиционной и благотворительной деятельности, устойчивых социальных связей, наличия трех детей и поручительств за него, сказала в Басманном суде представитель СК.
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Защита попросила отпустить Майкла Калви под залог в 5 млн руб. или подписку

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