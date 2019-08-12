Происшествия
Экс-замминистра культуры Пирумова перевели под домашний арестИзвестия 08:26
Бывший замминистра культуры России Григорий Пирумов, арестованный по делу о мошенничестве, переведен из СИЗО под домашний арест. Такое решение принял Мосгорсуд, передает агентство городских новостей «Москва».
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Мосгорсуд перевел из СИЗО под домашний арест бывшего замминистра культуры России Григория Пирумова по делу о мошенничестве на 450 млн руб. при строительстве новых корпусов Эрмитажа, передает корреспондент Агентства городских новостей «Москва» из зала суда.Агентство Москва08:04
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 10:28, Вашингтон
Политика
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НАСА предупредило о приближающемся к Земле астероиде
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Львовский бронетанковый завод наладил серийную модернизацию Т-64
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Россия может обойти Саудовскую Аравию по золотовалютным резервам
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Происшествия
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Общество
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МИД Украины высказало протест из-за поездки Путина в Крым
Внешнеполитическое ведомство Украины высказало протест из-за поездки главы РФ Владимира Путина в Крым.
Обновлено вчера в 06:43
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Жена Гафта рассказала о его состоянии
Супруга народного артиста СССР и ведущего актера театра "Современник" Валентина Гафта Ольга Остроумова рассказала РИА "Новости" о его самочувствии после госпитализации.
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Здоровье
В Юрюзани от бешенства погибла кошка – вводится карантин
В городе Юрюзань (Челябинская область) на прошлой неделе от бешенства погибла кошка.
Обновлено в 07:26
Происшествия
В Сарове прошли похороны погибших при взрыве ракеты атомщиков
Похороны пяти сотрудников Российского федерального ядерного центра (РФЯЦ-ВНИИЭФ), которые погибли при испытаниях ракеты на полигоне в Архангельской области, прошли в городе Сарове Нижегородской области, сообщил глава администрации города Алексей Голубев, передает ТАСС.
Обновлено в 08:06
Общество
Аэропорт Гонконга отменил все рейсы из-за протестов
Аэропорт Гонконга отменил все полеты из-за антиправительственных протестов в зданиях аэровокзала, 12 августа передает агентство Reuters.
Обновлено в 09:38
Гаджеты
Samsung представила новый смартфон Galaxy A10s
Компания Samsung презентовала новый смартфон Galaxy A10s.
Обновлено в 10:05
Политика
Кремль сообщил о переносе встречи Путина с Алиевым и Роухани
Встречу на высшем уровне президентов России, Азербайджана и Ирана Владимира Путина, Ильхама Алиева и Хасана Роухани перенесли на более поздний срок.
Обновлено в 09:47
Экономика
Росстат предварительно оценил рост ВВП России во II квартале в 0,9%
Ранее Росстат оценил рост ВВП России в первом квартале 2019 года в 0,5%.
Обновлено в 09:06
Армия и оружие
NI о морской войне с Россией: силы США будут уничтожены в первые часы
Голдстин считает, что если между Россией и НАТО произойдет подобный конфликт, тогда американские силы в Черном море будут уничтожены уже в первые часы войны с помощью дизельных подлодок, сухопутных мобильных ракетных комплектов и небольших, но опасных ракетных катеров.
Обновлено вчера в 12:34
Политика
В Грузии оценили ущерб от потери российских туристов
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе назвал сумму, в которую оцениваются потери туристического сектора страны от сокращения количества путешественников из России.
Обновлено в 06:23
Здоровье
Симптомы заражения паразитами назвали специалисты
Следствием инфицирования паразитами может быть кишечное расстройство - обычно проявляется периодически и сопровождается распиранием в нижней части живота и газообразованием.
Обновлено в 02:57
Футбол
Футболист Джорджевич перешел из «Зенита» в «Локомотив»
Обновлено в 09:36
Политика
Глава ЦИК не нашла оснований для переноса выборов в Мосгордуму
Оснований для переноса или отмены выборов в Мосгордуму нет, заявила "Интерфаксу" в понедельник председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова.
Обновлено в 08:59
Экономика
Глава ПФР рассказал об обсуждении организационно-правовой формы фонда
Дискуссия об организационно-правовой форме Пенсионного фонда России продолжится осенью, сообщил газете "Коммерсант" председатель правления ПФР Антон Дроздов.
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Происшествия
В Москве умерла DJ Жанна Рассказова
В Москве умерла диджей Жанна Рассказова, сообщает РЕН ТВ в понедельник, 12 августа.
Обновлено в 02:42
Происшествия
В Челябинске журналистку ранили в голову из пневматики
Обновлено в 09:20
Космос
Черная дыра в центре Млечного Пути стала в 75 раз ярче
Обсерватория на Гавайских островах зафиксировала необычную активность в окрестностях сверхмассивной черной дыры Стрелец A* в центре Млечного Пути.
Обновлено в 05:15
Футбол
«Краснодар» отправился на ответный матч Лиги чемпионов с «Порту»
Футболисты «Краснодара» отправились на ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с «Порту».
Обновлено в 07:11
Происшествия
В Подмосковье во время сортировки мусора нашли тело младенца
Следователи проводят проверку после обнаружения тела младенца на конвейерной ленте в комплексе переработки отходов в подмосковном Рошале, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.
Обновлено в 08:18
Кино
В новом фильме Тарантино обнаружен досадный киноляп
Преданные поклонники мэтра, реагируя на новость о "крошечном киноляпе" в соцсетях, выражают уверенность в том, что "так и было задумано", в частности, это может являться одной из "пасхалок", коих немало спрятано в картине.
Обновлено в 09:58