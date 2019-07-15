Подольский районный суд Киева перенес заседание по делу руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Об этом сказала представитель суда. Причиной снятия дела с рассмотрения она назвала то, что коллегия судей осталась в совещательной комнате.

Суд перенес заседание по делу Вышинского на 19 июля

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