Политика
Суд перенес заседание по делу Вышинского на 19 июляЭкономика сегодня 10:18
Подольский районный суд Киева перенес заседание по делу руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского. Об этом сказала представитель суда. Причиной снятия дела с рассмотрения она назвала то, что коллегия судей осталась в совещательной комнате.
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Автоматически обработано 7325 источников, обновлено в 13:29, Вашингтон
Финансы
Рубль подкосит снижение ставок Банка России
Снижение доходности грозит рублю ослаблением, однако Косатый предупреждают, что есть и другие риски, которые говорят в пользу роста USDRUB к 69 рублям за доллар.
Обновлено в 09:54
Происшествия
В Петербурге «Метеор» врезался в Дворцовую набережную у Эрмитажа
В Санкт-Петербурге теплоход на подводных крыльях «Метеор» врезался в Дворцовую набережную неподалеку от Эрмитажа.
Обновлено в 13:13
Происшествия
Суд арестовал криминального авторитета Шишкана
Басманный суд Москвы заключил под стражу на два месяца криминального авторитета Олега Медведева-Шишканова, известного как Шишкан, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.
Обновлено в 12:03
Армия и оружие
Два «Белых лебедя» подняли в воздух истребители трех балтийских стран
Летчики дальней авиации ВКС РФ регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, Тихого океана, которые проходят в строгом соответствии с международными правилами.
Обновлено в 12:42
Происшествия
Избитой девочке из Ингушетии ампутируют часть руки
Московские врачи готовят девочку из Ингушетии к ампутации омертвевших тканей правой руки.
Обновлено в 10:59
Политика
Путин предложил уточнить понятие «семейный бизнес»
Президент России Владимир Путин на встрече с президентом Торгово-промышленной палаты Сергеем Катыриным заявил о необходимости ввести четкое определение «семейного бизнеса», чтобы такие предприятия могли беспрепятственно получать поддержку государства.
Обновлено в 10:54
Политика
Зеленский объяснил отказ от езды на работу на велосипеде
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не стал ездить на работу на велосипеде, как обещал в ходе выборов, потому что его кортеж из двух-трех автомобилей никому на дороге не мешает.
Обновлено в 11:04
Общество
Стало известно о разрыве Поклонской с сектой царебожников
Депутат Госдумы Наталья Поклонская перестала поддерживать контакт с сектой царебожников и ее духовником, идеологом движения Сергием из Среднеуральского женского монастыря в Екатеринбурге.
Обновлено вчера в 07:17
Экономика
В России расширят эксперимент по снятию наличных на кассах магазинов
В России планируют расширить эксперимент, который позволяет снимать наличные с банковских карт прямо на кассах магазинов.
Обновлено вчера в 17:14
Происшествия
При купании в Лене двое детей утонули, четверо взрослых пропали
Сотрудники поисково-спасательного отряда МЧС и Государственной инспекции по маломерным судам выехали на место происшествия на реке Лене, где при купании погибли двое детей и пропало четверо взрослых.
Обновлено в 10:19
Политика
В Госдуме оценили слова генсека НАТО о последнем шансе России по ДРСМД
Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал RT заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что ответственность за сохранение ДРСМД лежит на России, а прекращение договора несёт угрозу безопасности Европы.
Обновлено в 03:16
Происшествия
Командир «Альфы» уволен после задержаний сотрудников
Начальника спецподразделения антитеррора ФСБ РФ "Альфа" Валерия Канакина уволили c должности, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на почетного президента Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергея Гончарова.
Обновлено в 08:35
Политика
Украина продлила запрет на ввоз российских товаров
Правительство Украины продлило действие запрета на поставку в страну широкого перечня российских товаров.
Обновлено в 12:54
Общество
Правительство утвердило календарь выходных на 2020 год
Правительство утвердило перенос выходных дней в 2020 году. Календарь на следующий год опубликован на странице кабмина в соцсети "ВКонтакте".
Обновлено 13 июля в 07:49
Экономика
ВШЭ: потребительские настроения россиян улучшились во II квартале
Индекс потребительской уверенности (ИПУ) повысился на 1 процентный пункт (до минус 15%) во II квартале 2019 года.
Обновлено в 09:38
Армия и оружие
Три советских истребителя попали в список самых быстрых самолетов
Американский портал WeAreTheMighty опубликовал список самых быстрых военных самолетов.
Обновлено в 08:28
Происшествия
В Анталье за два месяца умерли 13 украинцев
В туристической Анталье на юге Турции за два месяца умерли 13 украинцев, сообщает издание Twnews.com 15 июля 2019 года.
Обновлено в 05:04
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри обнялись с Бейонсе на премьере «Короля Льва»
Для премьерного показа фильма «Король Лев» от компании Disney актриса Меган Маркл выбрала черное платье длины миди от дизайнера Jason Wu, туфли от бренда Aquazzura и сумочку Gucci.
Обновлено в 01:25
Шоу-бизнес
Пинк раскритиковали за фото детей у мемориала Холокоста
Пользователей Сети возмутил снимок, на котором дети исполнительницы бегут через мемориал жертвам Холокоста в центре германской столицы.
Обновлено в 11:50
Здоровье
В петербургской школе нарушили правила вакцинации от полиомиелита
По правилам, привитых живой вакциной детей обязаны изолировать от непривитых на 60 дней либо ставить им инактивированную вакцину, где вирусы уже мертвы.
Обновлено в 09:06
Происшествия
Родственники насильно вывезли москвичку к жениху в Чечню
Обновлено вчера в 11:47
Политика
Зеленский оставил Киев без военного парада на День независимости
В этом году День независимости Украина отметит возложением цветов и торжественными мероприятиями, но без военного парада.
Обновлено в 07:52
Политика
Роскомнадзор потребовал от Facebook удалить герб России со свастикой
Роскомнадзор потребовал от социальной сети Facebook удалить изображение свастики на гербе России.
Обновлено в 11:33
Авто
Российскому авторынку грозит дефицит
Эксперты подсчитали, что в июле разнообразие моделей на российском рынке упало до уровня середины 2000-х годов.
Обновлено в 11:57
Политика
Илью Яшина сняли с выборов в Мосгордуму
Обновлено в 12:56
Музыка
Гран-при «Славянского базара» получил певец Адильхан Макин
Обновлено в 10:17