Политика

Прокуроры попросили отложить заседание суда по делу ВышинскогоРИА Новости 10:39

Прокуроры попросили суд в Киеве отложить заседание по делу руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского для ознакомления с материалами дела. Ранее Вышинский заявил, что прокуратуру не волнует правосудие. По его словам, обвинению нужно, чтобы журналист оставался за решеткой.
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