Происшествия
Суд отстранил Качева от должности главы Саратовского ГУ МЧС
Суд отстранил Качева от должности главы Саратовского ГУ МЧСТАСС10:18
Волжский районный суд в четверг принял решение отстранить Игоря Качева от должности главы Саратовского ГУ МЧС, об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда. "Судья вынес решение об отстранении Качева от должности начальника ГУ МЧС по Саратовской области", - сказала собеседница агентства.
ТАСС10:18
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Происшествия
В Краснодаре неизвестный открыл огонь по сотрудникам Росгвардии
Сегодня вечером в Краснодаре у продуктового магазина по улице Гагарина неизвестный мужчина предположительно из пистолета открыл огонь по двум сотрудникам Росгвардии.
Обновлено в 15:16
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Семь человек спасены в ходе тушения пожара на юго-западе Москвы
Обновлено в 14:48
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СК сообщил об аресте ранее неизвестных членов банды Басаева
Двое ранее неизвестных членов банды Басаева задержаны и арестованы в ходе расследования Следственного комитета и ФСБ по факту нападения на псковских десантников в Чеченской Республике в 2000 году.
Обновлено в 15:16
Происшествия
В ОСК оценили повреждения ледокола «Виктор Черномырдин»
Обновлено в 14:12
Происшествия
Самолет Меркель вынужденно сел в Кельне по пути на саммит G20
Самолет канцлера ФРГ Ангелы Меркель совершил вынужденную посадку в Кельне на пути на саммит "двадцатки" в Буэнос-Айресе, сообщило агентство dpa.
Обновлено в 15:24
Происшествия
Семья из трех человек пострадала при взрыве газа в доме в Махачкале
Обновлено в 15:18
Происшествия
Стюардессы рассказали о работе с подозрительными пассажирами
Работающая стюардессой 27 лет Дженис Бриджер рассказала, что во время приветствия заходящих в салон людей отмечает физически сильных мужчин и запоминает, где они сидят.
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Происшествия
Замначальника московской областной таможни задержали за взятку
Имя задержанного не называется, согласно информации на сайте Московской областной таможни, у начальника шесть заместителей.
Обновлено в 14:20
Происшествия
СК начал проверку после ДТП с микроавтобусом и мусоровозом в Москве
Следователи начали доследственную проверку после ДТП с микроавтобусом и мусоровозом в Москве, в котором пострадали, по данным СК, пять человек, сообщает старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.
Обновлено в 14:58
Происшествия
Угрожавшая взорвать французский банк сдалась полиции
Угрожавшая взорвать отделение банка LCL во французском городе Алес сдалась полицейским.
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Происшествия
В Подмосковье полицейский с ножом напал на сотрудника прокуратуры
В подмосковном городе Электросталь полицейский напал с ножом на сотрудника прокуратуры, сообщили в пресс-службе управления Следственного комитета по Московской области.
Обновлено в 14:04
Происшествия
В Италии мужчина взял в заложники директора института и 20 студентов
В итальянском городе Фьюджи 28-летний мужчина ворвался в государственное образовательное учреждение, взяв в заложники более 20 человек.
Обновлено в 14:24
Происшествия
Осужденному активисту Мохнаткину продлили срок содержания под стражей
Исакогорский районный суд Архангельска принял решение на два месяца заключить под стражу ранее осужденного за избиение полицейских активиста Сергея Мохнаткина, за "дезорганизацию деятельности исправительного учреждения".
Обновлено в 15:05
Происшествия
«Заминировавшие» ТЦ Москвы хакеры звонили с номера жительницы Балашихи
Большинство анонимных звонков о "минировании" торговых центров (ТЦ) в Москве были сделаны с номера телефона жительницы подмосковной Балашихи, который использовали хакеры, сообщил "Интерфаксу" в четверг информированный источник.
Обновлено в 10:53
Происшествия
В Купчино сбили ребенка, перебегавшего дорогу на красный
Как сообщили очевидцы в сообществе "Твое Купчино" в социальной сети "ВКонтакте", пятеро детей перебегали дорогу в неположенном месте, последнего сбил Hyundai Solaris.
Обновлено в 14:02