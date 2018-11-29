Происшествия
Суд отстранил Качева от должности главы Саратовского ГУ МЧС
Суд отстранил Качева от должности главы Саратовского ГУ МЧСТАСС10:18
Волжский районный суд в четверг принял решение отстранить Игоря Качева от должности главы Саратовского ГУ МЧС, об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда. "Судья вынес решение об отстранении Качева от должности начальника ГУ МЧС по Саратовской области", - сказала собеседница агентства.
ТАСС10:18
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