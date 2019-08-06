Происшествия

Суд отпустил под домашний арест обвиняемого в разбое сотрудника ФСБИзвестия 08:15

Московский гарнизонный военный суд отпустил под домашний арест сотрудника Управления «К» ФСБ России Александра Карелина, являющегося фигурантом дела о разбойном нападении, в результате которого были похищены 136 млн рублей.
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Обвиняемого в разбое офицера ФСБ отпустили под домашний арест

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Внука генерала ФСБ отпустили под домашний арест по делу о разбое

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Трём фигурантам дела о разбое с участием сотрудников ФСБ продлён арест

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«До конца 2019 года на погашение и обслуживание внутреннего и внешнего государственного долга нужно направить в эквиваленте гривны 169 млрд гривен», — цитирует ТАСС отчет ведомства.
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Обновлено в 07:48
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Костюм Дженнифер Лопес расстегнулся во время концерта в Москве

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Армия и оружие

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Польская армия, скорее всего, откажется от дальнейшего использования советских истребителей МиГ-29, что приведет к нехватке у страны боевых самолетов, пишет издание Dziennik Gazeta Prawna.
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Обновлено в 05:02
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Обновлено в 05:29
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Приложение поискового гиганта получило расширенный функционал, который позволит пользователям активировать его взаимодействие с другими приложениями для обмена сообщениями.
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Литва начала борьбу против российских паспортов в Донбассе

МИД Литвы требует, чтобы Евросоюз признал выдаваемые Россией жителям Донецкой и Луганской областей Украины паспорта недействительными.
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