Московский гарнизонный военный суд отпустил под домашний арест сотрудника Управления «К» ФСБ России Александра Карелина, являющегося фигурантом дела о разбойном нападении, в результате которого были похищены 136 млн рублей.

Суд отпустил под домашний арест обвиняемого в разбое сотрудника ФСБ

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