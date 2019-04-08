Культура

Суд отпустил Кирилла Серебренникова из-под домашнего арестаLenta.ru 05:09

Мосгорсуд освободил художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова, обвиняемого по делу о хищениях бюджетных средств при реализации театрального проекта «Платформа», из-под домашнего ареста под расписку о надлежащем поведении.
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Кирилл Серебренников
Сейчас отмечать. Сразу, скоро вернусь. Это не очень легко психологически, но очень много дел. У нас спектакли, репетиции.
— Кирилл Серебренников, российский театральный режиссёрИнтерфакс 05:30

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В Кремле не стали комментировать решение суда по Серебренникову

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«Торжество здравого смысла»: как встретили освобождение Серебренникова

РБК06:46
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Футболист ПСЖ отметился худшим промахом в истории

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Работавшего в российской больнице врачом убийцу-психа снова полечат

Следственный комитет завершил расследование уголовного дела жителя Челябинска Бориса Кондрашина, который устроился на работу врачом после выхода из психбольницы, где находился после жестокого убийства одноклассника.
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СМИ: Кэрролл выбыл до конца сезона, «Вест Хэм» не будет продлевать с ним контракт

Как сообщает источник, клуб не собирается продлевать с Кэрроллом контракт, поэтому в концовке сезона он станет свободным агентом.
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Происшествия

В работе приложения «Сбербанк Онлайн» произошел сбой

В работе мобильного приложения "Сбербанк Онлайн" произошел сбой, сообщили РИА Новости в пресс-службе крупнейшего российского банка.
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Зеленский согласился на дебаты с Порошенко

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Сенаторы Конгресса США заявили о снижении энтузиазма в отношении новых санкций против России. Об этом 8 апреля сообщило агентство Bloomberg.
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Иностранцам пришлось встать на учет в Федеральную налоговую службу (ФНС) и самостоятельно платить налог, который до этого годами за них исчисляли заказчики.
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Зампред комитета по законодательству Совфеда Елена Мизулина назвала фейком информацию о том, что ей приписывают "просьбу" запретить йогу в СИЗО и планирует в ближайшее время обратиться в Роскомнадзор.
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В Приамурье убили 11-летнюю девочку и ее отца

В одном из домов села Ивановка Амурской области обнаружили тела 11-летней девочки и ее 38-летнего отца.
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Дальность крылатой ракеты «Брамос» доведут до 500 километров

Производит одноименные крылатые ракеты, а также пусковые установки, системы управления ракет, оборудует хранилища, отвечает за обучение экипажей, ремонт и модернизацию ракет.
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Внефракционный депутат Верховной рады Виталий Куприй, участвовавший в первом туре президентских выборов 31 марта на Украине, заявил о создании в парламенте депутатского объединения "За Зеленского".
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«Салават Юлаев» обыграл «Авангард»

Счет был открыт юлаевцами на третьей минуте игры. До конца первого периода «Авангард» счет сравнял.
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Ирина Шейк сделала фото в постели с мужчиной. И это не Брэдли Купер

Модель Ирина Шейк очень редко публикует в Инстаграм фотографии с мужем Брэдли Купером.
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Бывший депутат Верховной рады Украины Ирина Фарион, выступая в эфире телеканала "ИнТБ" заявила, что русскоязычные жители страны являются оккупантами и рабами.
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Из государственной стратегии по борьбе с распространением ВИЧ говорится, что Минздрав централизованно закупает лекарства для ВИЧ-инфицированных с 2017 года, но регионы тоже должны выделять на них деньги.
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Экономика

Число ИП в России впервые превысило количество компаний

Количество индивидуальных предпринимателей в России впервые превысило число юридических лиц, свидетельствуют материалы агентства «Федеральная служба информации».
Обновлено в 01:00
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Кирилл Серебренников
Российский театральный режиссёр
Российский режиссёр театра и кино, с 2012 года - художественный руководитель московского театра «Гоголь-центр». С 1990 года - на профессиональной театральной сцене, с 1998 года занимается кинематографом.
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