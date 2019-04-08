Культура
Суд отпустил Кирилла Серебренникова из-под домашнего арестаLenta.ru 05:09
Мосгорсуд освободил художественного руководителя «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова, обвиняемого по делу о хищениях бюджетных средств при реализации театрального проекта «Платформа», из-под домашнего ареста под расписку о надлежащем поведении.
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Сейчас отмечать. Сразу, скоро вернусь. Это не очень легко психологически, но очень много дел. У нас спектакли, репетиции.
— Кирилл Серебренников, российский театральный режиссёрИнтерфакс 05:30
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Футбол
Футболист ПСЖ отметился худшим промахом в истории
Комментаторы отметили, что форвард допустил худший промах в истории футбола. Мяч после его касания покатился от линии ворот к штанге.
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Кино
В Доме кино прощаются с Алексеем Булдаковым
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Здоровье
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Сегодня в ходе оперативного совещания временно исполняющий обязанности главы Мурманской области Андрей Чибис назначил Дмитрия Панычева министром здравоохранения региона.
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Авто
В России стартовали продажи дизельных седанов Audi A8
Представители немецкой марки в России объявили о начале приема заказов на дизельную модификацию флагманского седана Audi A8, которая оказалась самой доступной вариацией модели на российском рынке.
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Происшествия
Работавшего в российской больнице врачом убийцу-психа снова полечат
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Прокуратура не нашла 20 необходимых ФАПов в Новгородской области
Отсутствие необходимых по закону ФАПов прокуроры установили в населённых пунктах Валдайского, Крестецкого, Любытинского, Маловишерского, Новгородского, Старорусского, Хвойнинского и Чудовского районов.
Обновлено в 06:13
Общество
Прокуратура объяснила отмены концертов рэперов в конце 2018 года
Концерты рэперов и музыкальных групп в конце 2018 года отменялись по решению их организаторов, к такому выводу пришли региональные прокуратуры, сообщает ТАСС со ссылкой на копии их ответов на запросы депутата Госдумы Анатолия Выборного и главы Молодежного парламента при нижней палате.
Обновлено в 05:37
Шоу-бизнес
Александр Цекало красиво признался в любви молодой жене
В середине марта СМИ сообщили, что Александр Цекало женился в четвёртый раз: новой избранницей продюсера стала актриса Дарина Эрвин.
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Футбол
СМИ: Кэрролл выбыл до конца сезона, «Вест Хэм» не будет продлевать с ним контракт
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«Реал» постарается подписать Эдена Азара
«Реал» продолжает следить за полузащитником «Челси» Эденом Азаром. Мадридский клуб намерен подписать футболиста.
Обновлено в 05:57
Происшествия
В работе приложения «Сбербанк Онлайн» произошел сбой
В работе мобильного приложения "Сбербанк Онлайн" произошел сбой, сообщили РИА Новости в пресс-службе крупнейшего российского банка.
Обновлено в 04:51
Происшествия
Жительница Петербурга погибла из-за прорыва трубы с кипятком
В результате прорыва трубопровода с горячей водой погибла женщина из Санкт-Петербурга, ее сын получил ожоги.
Обновлено в 02:32
Политика
Зеленский согласился на дебаты с Порошенко
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский объявил о проведении дебатов с действующим президентом Украины Петром Порошенко 19 апреля на стадионе «Олимпийский».
Обновлено в 05:02
Политика
В Конгрессе США заявили об «усталости» от антироссийских санкций
Сенаторы Конгресса США заявили о снижении энтузиазма в отношении новых санкций против России. Об этом 8 апреля сообщило агентство Bloomberg.
Обновлено в 03:39
Экономика
ФНС разрешила бизнесу платить «налог на Google» по старым правилам
Иностранцам пришлось встать на учет в Федеральную налоговую службу (ФНС) и самостоятельно платить налог, который до этого годами за них исчисляли заказчики.
Обновлено вчера в 17:40
Общество
Мизулина назвала сообщения о просьбе запретить йогу в СИЗО фейком
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Обновлено в 04:21
Происшествия
В Приамурье убили 11-летнюю девочку и ее отца
В одном из домов села Ивановка Амурской области обнаружили тела 11-летней девочки и ее 38-летнего отца.
Обновлено вчера в 23:36
Армия и оружие
Дальность крылатой ракеты «Брамос» доведут до 500 километров
Производит одноименные крылатые ракеты, а также пусковые установки, системы управления ракет, оборудует хранилища, отвечает за обучение экипажей, ремонт и модернизацию ракет.
Обновлено вчера в 20:45
Политика
В Раде заявили о создании межфракционного объединения «За Зеленского»
Внефракционный депутат Верховной рады Виталий Куприй, участвовавший в первом туре президентских выборов 31 марта на Украине, заявил о создании в парламенте депутатского объединения "За Зеленского".
Обновлено в 04:24
Шоу-бизнес
Дмитрий Певцов собирается подать в суд за отмену концертов в Приморье
Дмитрий Певцов, который редко бывает замешан в скандалах, на этот раз не смог скрыть возмущения и публично рассказал о том, как его обманули организаторы концерта.
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Хоккей
«Салават Юлаев» обыграл «Авангард»
Счет был открыт юлаевцами на третьей минуте игры. До конца первого периода «Авангард» счет сравнял.
Обновлено в 02:02
Шоу-бизнес
Ирина Шейк сделала фото в постели с мужчиной. И это не Брэдли Купер
Модель Ирина Шейк очень редко публикует в Инстаграм фотографии с мужем Брэдли Купером.
Обновлено в 05:47
Игры
Tencent запустила игровой магазин на Западе
Tencent запустила игровой магазин WeGame X, в котором китайские разработчики смогут продавать свои игры западным пользователям.
Обновлено в 03:57
Политика
Фарион: русскоязычные украинцы являются рабами и оккупантами
Бывший депутат Верховной рады Украины Ирина Фарион, выступая в эфире телеканала "ИнТБ" заявила, что русскоязычные жители страны являются оккупантами и рабами.
Обновлено в 00:13
Футбол
«Локомотив» и «Зенит» поделили очки в Черкизове
Обновлено вчера в 14:51
Транспорт
В Саратове прекратили работу 12 автобусных маршрутов
Пресс-служба администрации Саратова объявила о временной остановке движения ряда маршрутов городского транспорта.
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Эммануил Виторган назвал Собчак роковой женщиной
Напомним, Эммануил Виторган долгое время дружил в отцом журналистки Анатолием Собчаком, поэтому он буквально видел, как росла звезда.
Обновлено в 02:11
Общество
Житель Казани выиграл в лотерею 155 млн рублей
Обновлено в 04:48
Здоровье
«Коммерсантъ»: 35 регионов России не закупили лекарства для ВИЧ-инфицированных
Из государственной стратегии по борьбе с распространением ВИЧ говорится, что Минздрав централизованно закупает лекарства для ВИЧ-инфицированных с 2017 года, но регионы тоже должны выделять на них деньги.
Обновлено в 06:47
Экономика
Число ИП в России впервые превысило количество компаний
Количество индивидуальных предпринимателей в России впервые превысило число юридических лиц, свидетельствуют материалы агентства «Федеральная служба информации».
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