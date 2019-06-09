Суд отправил журналиста Ивана Голунова под домашний арестРБК вчера в 15:21

Журналист «Медузы» Иван Голунов, обвиняемый в попытке сбыта наркотиков, помещен под домашний арест на два месяца. Такое решение вынес Никулинский районный суд Москвы, передает корреспондент РБК. Таким образом суд не удовлетворил ходатайство следствия, которое настаивало на аресте журналиста.

Единоборства Головкин нокаутировал Роллса в четвертом раунде Бой проходил в промежуточной весовой категории до 74,4 кг и закончился в четвертом раунде после того, как Головкин отправил Роллса в нокаут.

Авто Тульский губернатор не может позволить себе лимузин Aurus Губернатор Тульской области Алексей Дюмин не может позволить себе лимузин Aurus, который используют президент Путин и премьер Медведев, из-за его дороговизны.

Общество В России ужесточили наказание за кражу электричества Введение ужесточенного наказания за рецидив было инициировано правительством. Ранее КоАП не предусматривал подобного повышенного штрафа.

Музыка Барецкий займет место Шнурова в «Ленинграде» Российский музыкант и шоумен Станислав Барецкий заявил, что войдет в новый состав группировки "Ленинград" после объявления лидера музыкального коллектива Сергея Шнурова о прощальном гастрольном туре "Ленинграда".

Здоровье Постоянные проблемы «временных». Нужно ли лечить ли молочные зубы? Кариес может возникнуть у совсем маленьких детей, которые засыпают с бутылочкой во рту и пьют из нее ночью молоко, чай или сок — в таких случаях есть риск, что зуб прорежется уже будучи поврежденным кариесом.

Экономика Озвучены причины снижения рождаемости в России Снижение рождаемости первый замглавы Минтруда Алексей Вовченко связал с низкими зарплатами населения.

Общество Опубликованы первые результаты ЕГЭ Рособрнадзор опубликовал первые результаты единых гоэкзаменов (ЕГЭ).

Политика Борис Джонсон назвал условие выплаты ЕС «отступных» за Brexit Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон отказался выплачивать Евросоюзу "отступные" за Brexit в размере 39 млрд фунтов (порядка $50 млрд), пока с ЕС не будет согласована сделка, которая удовлетворит Лондон.

Политика Советник Путина пообещал лично изучить дело журналиста Голунова Советник президента России Антон Кобяков заявил, что лично изучит дело корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, которого обвиняют в попытке сбыта наркотиков.

Армия и оружие Соловьёв оценил реакцию российских моряков на манёвр крейсера США Телеведущий Владимир Соловьёв удивился выдержке членов экипажа российского противолодочного корабля «Адмирал Виноградов» во время опасного сближения с ракетным крейсером Военно-морских сил США USS Chancellorsville.

Технологии Из прошлого в будущее 9 июня мир отмечает Международный день архивов.

Интернет «Мегафон» сменил название сети на «Megafon fastest» Мобильный оператор «Мегафон» изменил название сотовой сети. Теперь к слову «MegaFon» добавилось приписка «Fastest».

Единоборства Сехудо победил Мораеса и стал обладателем двух поясов UFC Чемпион UFC в наилегчайшем весе Генри Сехудо на UFC 238 в Чикаго победил Марлона Мораеса и завоевал вакантный титул в легчайшем весе.

Единоборства Петр Ян решением судей победил Риверу на UFC 238 Российский боец Петр Ян победил американца Джимми Риверу на турнире UFC 238, сообщает "Советский спорт".

Происшествия О массовой атаке дронов на аэропорт в Саудовской Аравии сообщили СМИ Йеменские повстанцы-хуситы из движения "Ансар Аллах" с помощью беспилотников атаковали аэропорт города Джизан в Саудовской Аравии.

Общество Зенькович отреагировал на «серую массу» Федотова Заместитель министра просвещения России Павел Зенькович прокомментировал высказывание проректора Российской академии народного хозяйства и госслужбы Ивана Федотова о том, что в школьные учителя идут "закомплексованные неудачники".

Единоборства Шевченко нокаутировала Ай и защитила титул чемпионки UFC Чемпионка UFC Валентина Шевченко впервые защитила титул в женском наилегчайшем весе, одержав победу над первым номером рейтинга дивизиона Джессикой Ай, сообщает "Советский спорт".

Шоу-бизнес Дакота повторила платье Бузовой на премии МУЗ-ТВ Что касается Ольги Бузовой, то на премию МУЗ-ТВ она приехала в образе восточной принцессы - в сопровождении верблюдов.

Политика МИД прокомментировал слушания по делу Украины против России МИД РФ прокомментировал прошедшие с 3 по 7 июня в Международном суде ООН в Гааге слушания по делу Украины против России.

Единоборства Фергюсон победил Серроне техническим нокаутом Американский боец ММА Тони Фергюсон одержал победу в поединке со своим соотечественником Дональдом Серроне.

Общество Выступление «Машины времени» в День России на Красной площади отменили Выступление группы "Машина времени" в Москве под стенами Кремля в сборном концерте по случаю Дня России 12 июня отменяется, сообщил РИА Новости пресс-секретарь группы Антон Чернин.

Политика КС Молдавии объявил незаконным избрание Гречаной спикером парламента Конституционный суд (КС) Молдавии признал неконституционным решение парламента о назначении лидера партии социалистов Республики Молдавия (ПСРМ) Зинаиды Гречаной на должность председателя парламента.

Происшествия Самолет до Екатеринбурга экстренно вернулся в Пулково В аэропорт Пулково вернулся самолет, выполнявший рейс по маршруту U6 226 из Петербурга в Екатеринбург.

Шоу-бизнес Юлия Михалкова борется с лишним весом Артистка уверена, что каждый человек должен бороться со своей ленью.