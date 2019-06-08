Происшествия

Суд отправил журналиста Ивана Голунова под домашний арестКоммерсантъ вчера в 15:20

Никулинский суд Москвы отправил корреспондента интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова под домашний арест. Ему предъявлено обвинение в попытке сбыть наркотики (ст. 228.1 УК РФ). По этой статье журналисту грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.
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Суд отправил Ивана Голунова под домашний арест

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Суд отправил под домашний арест журналиста «Медузы» Голунова

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Журналиста Ивана Голунова отправили под домашний арест

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Задержание корреспондента "Медузы" Ивана ГолуноваБольше новостей по теме
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