Происшествия
Суд отправил журналиста Ивана Голунова под домашний арестКоммерсантъ вчера в 15:20
Никулинский суд Москвы отправил корреспондента интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова под домашний арест. Ему предъявлено обвинение в попытке сбыть наркотики (ст. 228.1 УК РФ). По этой статье журналисту грозит от 10 до 20 лет лишения свободы.
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