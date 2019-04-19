Происшествия

Суд отправил под домашний арест основного акционера банка «Югра»BFM.ru 11:50

Басманный суд Москвы отправил под домашний арест Алексея Хотина, крупного акционера банка «Югра», лишенного лицензии два года назад. Как передает корреспондент Business FM, Хотина обвиняют в хищении денежных средств кредитного учреждения.
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Суд отправил основного акционера банка «Югра» под домашний арест на два месяца

Эхо Москвы17:01

Бывшего владельца «Югры» Алексея Хотина приняли не в камере, а в ЖК

Коммерсантъ15:40

Совладельца банка «Югра» Алексея Хотина отправили под домашний арест

РИА Новости11:49

Банк «Югра» в день ареста Хотина объявил о планах обанкротить его компанию «Дулисьма»

Интерфакс14:28

Суд отправил бывшего владельца банка «Югра» Хотина под домашний арест

ТАСС12:04

Банкира Хотина поместили под домашний арест

РБК14:44

Суд отправил бывшего совладельца «Югры» Алексея Хотина под домашний арест

Говорит Москва11:55
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Музыка

Зрители раскритиковали юбилейный концерт Аллы Пугачевой

Обновлено в 16:15
Экономика

Попавшие в рейтинг миллиардеров Bloomberg основатели Playrix объяснили отъезд из России

Основатели компании—разработчика мобильных игр Playrix, братья Дмитрий и Игорь Бухманы из Вологды, состояние которых Bloomberg оценил в $2,8 млрд, рассказали в интервью «Медузе», почему уехали из России.
Обновлено в 15:14
Авто

ЦОДД выяснил, владельцы каких машин чаще всего нарушают ПДД

ЦОДД выяснил, какие машины чаще всего нарушают правила дорожного движения в Москве.
Обновлено в 15:51
Хоккей

ЦСКА победил «Авангард» в финале Кубка Гагарина

Обновлено в 15:54
Происшествия

Присяжные оправдали обвиняемого в убийстве чеченских силовиков

Коллегия присяжных заседателей в Северо-Кавказском окружном военном суде признала невиновным уроженца Чечни Расамбека Бекмурзаева, обвиняемого в убийстве в 2000 году трех силовиков и участии в вооруженном подполье.
Обновлено в 17:03
Здоровье

Врачи ЦКБ впервые расскажут о лечении маршала Жукова полвека назад

Архивные документы, рассказывающие о спасении в 1968 году кремлевскими врачами маршала Советского Союза Георгия Жукова, будут впервые представлены в субботу на международной конференции в Москве.
Обновлено в 17:07
Гаджеты

Гибкий смартфон Samsung Galaxy Fold показал внутренности

В Интернете появились фотографии гибкого смартфона Samsung Galaxy Fold в разобранном виде: снимки позволяют получить представление о внутренней конструкции уникального аппарата.
Обновлено вчера в 10:37
Политика

Порошенко в ходе теледебатов предупредили о возможном теракте

Ведущая Общественного телевидения предупредила украинского лидера Петр Порошенко о возможном теракте. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 14:37
Общество

Появились новые данные о состоянии Дмитрия Быкова

Жена писателя Дмитрия Быкова Ирина Лукьянова рассказала о его состоянии. Пост на эту тему она опубликовала в своем Facebook-аккаунте.
Обновлено в 13:49
Армия и оружие

Бойцы ВСУ погибли при попытке прорваться в ДНР

Обновлено в 17:18
Транспорт

Минтранс предлагает делить водителей на профессионалов и любителей

Министерство транспорта Российской Федерации разработало поправки к закону «О безопасности дорожного движения», в которых предлагается упростить процесс обучения водителей и разделить их на любителей и профессионалов.
Обновлено в 15:18
Политика

Байден объявит об участии в выборах президента США на следующей неделе

Бывший вице-президент США и член Демократической партии Джо Байден может объявить на следующей неделе о своем участии в президентской гонке в Соединенных Штатах в 2020 году, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на осведомленные источники.
Обновлено в 18:02
Политика

США призвали не пускать российские самолеты в Венесуэлу

США призывают все страны последовать примеру Мальты, которая не пустила в свое воздушное пространство два российских самолета, следовавших в Венесуэлу, сообщила официальный представитель госдепартамента Морган Ортагус в Twitter.
Обновлено в 18:06
Футбол

Лионель Месси стал игроком недели в Лиге чемпионов

Обновлено в 06:56
Наука

Советские спутники представляют опасность для мировой космонавтики

Угрозу для функционирующих космических аппаратов представляют выбросы калий-натриевых частиц из ядерных реакторов советских спутников.
Обновлено в 18:03
Происшествия

Неизвестные подожгли крупнейшее в России еврейское учебное заведение

Обновлено в 15:50
Политика

Кадыров похвалил Зеленского после дебатов с Порошенко

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал стадионные дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского.
Обновлено в 15:17
Происшествия

В Пскове принудительно посадили самолет, нарушивший границу РФ

Российские военные принудительно посадили в Псковской области небольшой самолет, предположительно, залетевший в воздушное пространство РФ со стороны Прибалтики, сообщил в пятницу "Интерфаксу" информированный источник.
Обновлено в 02:45
Космос

В Сети появились снимки обстрела НЛО вертолетом испанских военных

Недавно в Сети появились снимки обстрела НЛО вертолетом испанских военных. Данные кадры были сделаны очевидцами происшествия.
Обновлено в 06:12
Авто

Парадный кабриолет Aurus показался без камуфляжа

Новый кабриолет Aurus, сменивший устаревший парадный ЗИЛ, впервые показали без камуфляжа.
Обновлено в 07:12
Политика

Зеленский спросил Порошенко про конфеты и Гонтареву

Кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский спросил своего оппонента — действующего президента Украины Петра Порошенко про конфеты его фирмы «Рошен».
Обновлено в 12:33
Экономика

Пенсионный возраст в России могут повысить еще раз

В России после 2028 года могут еще раз повысить пенсионный возраст. Данная мера станет вынужденной, считают эксперты.
Обновлено в 04:19
Музыка

Группа «Альянс» выпустила первый альбом за 25 лет

Музыкальный коллектив «Альянс» презентовал альбом под названиваем «Хочу летать!». В него вошли девять новых композиций группы.
Обновлено в 13:10
Шоу-бизнес

Меган Маркл подготовила для будущей дочери особенный подарок

Пол ребенка супругов пока остается в тайне: будущие родители заявляли, что не хотят знать его заранее.
Обновлено в 06:49
Кино

Назван худший персонаж «Мстителей»

Обновлено в 10:49
Происшествия

В Забайкалье в результате природных пожаров пострадали 17 человек

Обновлено в 15:28
Гаджеты

Обновление улучшает работу камеры в Nokia 9 PureView

Как сообщают пользователи камерофона Nokia 9 PureView, для их устройства вышло очередное обновление.
Обновлено в 08:04
Происшествия

Директор Большого театра кукол арестован за взятку в Петербурге

Суд Санкт-Петербурга арестовал директора Большого театра кукол Александра Калинина.
Обновлено в 14:30
Авто

УАЗ выпустил новую версию внедорожника «Хантер»

Ульяновский автомобильный завод начал продажи модели УАЗ 31519 «Хантер» в версии «Экспедиция».
Обновлено в 17:20
Шоу-бизнес

Стала известна причина внезапной смерти актрисы Ирины Цывиной

Причиной смерти заслуженной артистки России, вдовы актера Евгения Евстигнеева Ирины Цывиной стала кардиомиопатия.
Обновлено в 06:55
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Алексей Хотин
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Российский предприниматель, владелец долей в финансовых организациях, объектах недвижимости и нефтегазодобывающих компаниях. В 2016 году занял 95 место в рейтинге 100 богатейших людей России согласно рейтингу журнала Forbes.
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