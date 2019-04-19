Происшествия
Суд отправил под домашний арест основного акционера банка «Югра»BFM.ru 11:50
Басманный суд Москвы отправил под домашний арест Алексея Хотина, крупного акционера банка «Югра», лишенного лицензии два года назад. Как передает корреспондент Business FM, Хотина обвиняют в хищении денежных средств кредитного учреждения.
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Политика
В Сети обсудили дебаты Порошенко и Зеленского
Дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского вызвали бурную реакцию пользователей соцсетей.
Обновлено в 21:10
Политика
Порошенко пожаловался Помпео на Зеленского
Президент Украины Петр Порошенко в ходе телефонных разговоров с госсекретарем США Майком Помпео пожаловался ему на своего конкурента на выборах Владимира Зеленского.
Обновлено в 18:06
Происшествия
Названа причина возникновения пожаров в Забайкалье
Обновлено в 21:10
Общество
Конституционный суд отклонил жалобу на закон о «праве на забвение»
С 1 января 2016 года россияне могут требовать от поисковиков удалить из выдачи ссылки на «незаконную, недостоверную или неактуальную информацию» по так называемому закону о «праве на забвение».
Обновлено в 09:58
Происшествия
Компьютерный сбой назван возможной причиной пожара в Нотр-Даме
Разрушительный пожар в Соборе Парижской Богоматери произошел 15 апреля.
Обновлено в 10:33
Политика
США призвали не пускать российские самолеты в Венесуэлу
США призвали все страны последовать примеру Мальты, которая не пустила в свое воздушное пространство два российских самолета, направлявшихся в Венесуэлу.
Обновлено в 18:06
Происшествия
Под Псковом принудительно посадили летевший к границе РФ самолет
В Псковской области принудительно посадили легкомоторный самолет-нарушитель РВ-7, летевший к границе РФ.
Обновлено в 03:25
Общество
Роман Полански решил вернуться в Американскую киноакадемию через суд
Как ранее сообщало ИА REGNUM, за сексуальные домогательства из Американской академии киноискусств исключён 3 мая 2018 года.
Обновлено в 20:48
Политика
Зеленский заговорил по-русски на дебатах с Порошенко
Кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский прочитал часть вопроса из интернета на русском языке в ходе выступления на дебатах с действующим украинским лидером Петром Порошенко.
Обновлено в 12:21
Футбол
Вальверде: «Атака „Ливерпуля“ говорит сама за себя»
Наставник "Барселоны" Эрнесто Вальверде рассказал о предстоящем матче с "Ливерпулем" в полуфинале Лиги чемпионов.
Обновлено в 17:37
Технологии
В России запустился счетчик последних дней свободного интернета
Свой проект авторы подкрепляют вымышленным письмом из будущего, в котором некий человек описывает жизнь без возможности свободной коммуникации между людьми.
Обновлено в 21:29
Экономика
Business Insider назвал 13 «шокирующих» фактов об экономике России
Американский финансовый портал Business Insider собрал подборку из наиболее "шокирующих" фактов о российской экономике.
Обновлено вчера в 21:12
Наука
ДНК-анализ показал, что крестоносцы заводили семьи на Ближнем Востоке
Согласно результатам анализов, в сражениях принимали участие как европейцы, так и местные жители, а также их дети от смешанных браков.
Обновлено в 08:02
Хоккей
Первый армейский: ЦСКА выиграл Кубок Гагарина
В городе во время двух домашних матчей «Авангарда» был не меньший хоккейный ажиотаж, чем в 2010 году, когда балашихинский хоккейный клуб МВД бился в финале Кубка Гагарина с «Ак Барсом» (3:4). Трудно сказать, было ли у ЦСКА принципиальное желание завершить серию уже в пятницу, или их бы устроила возможность обеспечить себе чемпионство в воскресенье на своем льду по итогам пятого матча.
Обновлено в 16:20
Армия и оружие
Япония намерена продолжить закупки F-35A
Япония продолжит запланированные закупки в США истребителей F-35A, несмотря на недавнюю катастрофу с одним из таких самолётов.
Обновлено в 19:58
Космос
Китай будет исследовать Луну вместе с Россией и отправит туда человека
Директор центра исследований Луны и космоса Китайского национального космического управления Юй Гобинь рассказал, что в 2023 году КНР собирается исследовать Луну вместе с Россией – с помощью аппаратов "Луна-26" и "Чанъэ-7".
Обновлено в 21:34
Наука
Ученые нашли под Йеллоустонским вулканом геотермальную аномалию
Ученые из американской Геологической службы нашли под поверхностью Йеллоустонского вулкана геотермальную аномалию огромных размеров.
Обновлено в 14:04
Политика
Экс-президент Перу в предсмертной записке отверг обвинения в коррупции
Бывший президент Перу Алан Гарсия в предсмертной записке отверг обвинения в коррупции в свой адрес, а также в адрес членов своей семьи, сообщают западные СМИ.
Обновлено в 16:19
Авто
УАЗ выпустил новую версию внедорожника «Хантер»
Ульяновский автомобильный завод начал продажи модели УАЗ 31519 «Хантер» в версии «Экспедиция».
Обновлено в 17:20
Общество
Евросоюз упростил получение шенгенских виз для туристических поездок
"Туристы с положительной визовой историей могут получать многократные визы с постепенно увеличивающимся сроком пребывания – от одного года до пяти лет", - отмечают в Еврокомиссии.
Обновлено в 06:00
Политика
Коты и олигархи: как проходили дебаты Зеленского и Порошенко
Лучше быть котом в мешке, чем волком в овечьей шкуре, - парировал Зеленский.
Обновлено в 14:57
Музыка
Зрители раскритиковали юбилейный концерт Аллы Пугачевой
Зрители не остались довольны тем, как был организован юбилейный концерт народной артистки России Аллы Пугачевой, который прошел в Кремле, сообщает "Газета".
Обновлено в 16:15
Хоккей
Медведев не верил, что «Авангард» пройдет так далеко
Игрок проигравшего клуба рассказал, что не верил в том, что его "Авангард" сможет пройти так далеко в Кубке Гагарина.
Обновлено в 20:32
Игры
Глава студии Spiders рассказала о GreedFall
Студия Spiders, известная по серии ролевых игр Of Orcs and Men, готовится выпустить свой новый проект, ролевую игру GreedFall.
Обновлено в 16:32
Общество
В Москве на следующей неделе потеплеет до +25 градусов
Потепление до +25 °С ожидается в Москве на предстоящей неделе. Об этом сообщили 19 апреля в центре погоды «Фобос».
Обновлено в 10:56
Футбол
Гол Депая помог «Лиону» обыграть «Анже»
Футболисты «Лиона» в домашнем матче 33-го тура чемпионата Франции переиграли «Анже».
Обновлено в 16:37
Экономика
Миллиардеры из Вологды рассказали о причинах отъезда из России
Попавшие в список долларовых миллиардеров Bloomberg основатели игровой компании Playrix Игорь и Дмитрий Бухмановы из Вологды рассказали, почему переехали в Ирландию.
Обновлено в 12:30
Кино
Назван худший персонаж «Мстителей»
Обновлено в 10:49