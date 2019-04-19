Происшествия

Суд отправил под домашний арест основного акционера банка «Югра»BFM.ru 11:50

Басманный суд Москвы отправил под домашний арест Алексея Хотина, крупного акционера банка «Югра», лишенного лицензии два года назад. Как передает корреспондент Business FM, Хотина обвиняют в хищении денежных средств кредитного учреждения.
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Суд отправил основного акционера банка «Югра» под домашний арест на два месяца

Эхо Москвы17:01

Бывшего владельца «Югры» Алексея Хотина приняли не в камере, а в ЖК

Коммерсантъ15:40

Банк «Югра» в день ареста Хотина объявил о планах обанкротить его компанию «Дулисьма»

Интерфакс14:28

Банкира Хотина поместили под домашний арест

РБК14:44

Банк «Югра» решил банкротить принадлежащую Хотину нефтяную компанию «Дулисьма»

Ведомости14:51

Совладельца банка «Югра» Алексея Хотина отправили под домашний арест

РИА Новости11:49

Суд отправил бывшего владельца банка «Югра» Хотина под домашний арест

ТАСС12:04
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Политика

В Сети обсудили дебаты Порошенко и Зеленского

Дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского вызвали бурную реакцию пользователей соцсетей.
Обновлено в 21:10
Политика

Порошенко пожаловался Помпео на Зеленского

Президент Украины Петр Порошенко в ходе телефонных разговоров с госсекретарем США Майком Помпео пожаловался ему на своего конкурента на выборах Владимира Зеленского.
Обновлено в 18:06
Происшествия

Названа причина возникновения пожаров в Забайкалье

Обновлено в 21:10
Общество

Конституционный суд отклонил жалобу на закон о «праве на забвение»

С 1 января 2016 года россияне могут требовать от поисковиков удалить из выдачи ссылки на «незаконную, недостоверную или неактуальную информацию» по так называемому закону о «праве на забвение».
Обновлено в 09:58
Происшествия

Компьютерный сбой назван возможной причиной пожара в Нотр-Даме

Разрушительный пожар в Соборе Парижской Богоматери произошел 15 апреля.
Обновлено в 10:33
Политика

США призвали не пускать российские самолеты в Венесуэлу

США призвали все страны последовать примеру Мальты, которая не пустила в свое воздушное пространство два российских самолета, направлявшихся в Венесуэлу.
Обновлено в 18:06
Происшествия

Под Псковом принудительно посадили летевший к границе РФ самолет

В Псковской области принудительно посадили легкомоторный самолет-нарушитель РВ-7, летевший к границе РФ.
Обновлено в 03:25
Единоборства

Дебютный бой Штыркова в UFC отменен. Боец попал в больницу

Обновлено в 19:31
Общество

Роман Полански решил вернуться в Американскую киноакадемию через суд

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за сексуальные домогательства из Американской академии киноискусств исключён 3 мая 2018 года.
Обновлено в 20:48
Политика

Зеленский заговорил по-русски на дебатах с Порошенко

Кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский прочитал часть вопроса из интернета на русском языке в ходе выступления на дебатах с действующим украинским лидером Петром Порошенко.
Обновлено в 12:21
Футбол

Вальверде: «Атака „Ливерпуля“ говорит сама за себя»

Наставник "Барселоны" Эрнесто Вальверде рассказал о предстоящем матче с "Ливерпулем" в полуфинале Лиги чемпионов.
Обновлено в 17:37
Технологии

В России запустился счетчик последних дней свободного интернета

Свой проект авторы подкрепляют вымышленным письмом из будущего, в котором некий человек описывает жизнь без возможности свободной коммуникации между людьми.
Обновлено в 21:29
Экономика

Business Insider назвал 13 «шокирующих» фактов об экономике России

Американский финансовый портал Business Insider собрал подборку из наиболее "шокирующих" фактов о российской экономике.
Обновлено вчера в 21:12
Наука

ДНК-анализ показал, что крестоносцы заводили семьи на Ближнем Востоке

Согласно результатам анализов, в сражениях принимали участие как европейцы, так и местные жители, а также их дети от смешанных браков.
Обновлено в 08:02
Хоккей

Первый армейский: ЦСКА выиграл Кубок Гагарина

В городе во время двух домашних матчей «Авангарда» был не меньший хоккейный ажиотаж, чем в 2010 году, когда балашихинский хоккейный клуб МВД бился в финале Кубка Гагарина с «Ак Барсом» (3:4). Трудно сказать, было ли у ЦСКА принципиальное желание завершить серию уже в пятницу, или их бы устроила возможность обеспечить себе чемпионство в воскресенье на своем льду по итогам пятого матча.
Обновлено в 16:20
Армия и оружие

Япония намерена продолжить закупки F-35A

Япония продолжит запланированные закупки в США истребителей F-35A, несмотря на недавнюю катастрофу с одним из таких самолётов.
Обновлено в 19:58
Космос

Китай будет исследовать Луну вместе с Россией и отправит туда человека

Директор центра исследований Луны и космоса Китайского национального космического управления Юй Гобинь рассказал, что в 2023 году КНР собирается исследовать Луну вместе с Россией – с помощью аппаратов "Луна-26" и "Чанъэ-7".
Обновлено в 21:34
Наука

Ученые нашли под Йеллоустонским вулканом геотермальную аномалию

Ученые из американской Геологической службы нашли под поверхностью Йеллоустонского вулкана геотермальную аномалию огромных размеров.
Обновлено в 14:04
Политика

Экс-президент Перу в предсмертной записке отверг обвинения в коррупции

Бывший президент Перу Алан Гарсия в предсмертной записке отверг обвинения в коррупции в свой адрес, а также в адрес членов своей семьи, сообщают западные СМИ.
Обновлено в 16:19
Авто

УАЗ выпустил новую версию внедорожника «Хантер»

Ульяновский автомобильный завод начал продажи модели УАЗ 31519 «Хантер» в версии «Экспедиция».
Обновлено в 17:20
Общество

Евросоюз упростил получение шенгенских виз для туристических поездок

"Туристы с положительной визовой историей могут получать многократные визы с постепенно увеличивающимся сроком пребывания – от одного года до пяти лет", - отмечают в Еврокомиссии.
Обновлено в 06:00
Политика

Коты и олигархи: как проходили дебаты Зеленского и Порошенко

Лучше быть котом в мешке, чем волком в овечьей шкуре, - парировал Зеленский.
Обновлено в 14:57
Происшествия

Девять человек пострадали при пожаре в промзоне в Нижнекамске

Обновлено в 11:21
Музыка

Зрители раскритиковали юбилейный концерт Аллы Пугачевой

Зрители не остались довольны тем, как был организован юбилейный концерт народной артистки России Аллы Пугачевой, который прошел в Кремле, сообщает "Газета".
Обновлено в 16:15
Хоккей

Медведев не верил, что «Авангард» пройдет так далеко

Игрок проигравшего клуба рассказал, что не верил в том, что его "Авангард" сможет пройти так далеко в Кубке Гагарина.
Обновлено в 20:32
Игры

Глава студии Spiders рассказала о GreedFall

Студия Spiders, известная по серии ролевых игр Of Orcs and Men, готовится выпустить свой новый проект, ролевую игру GreedFall.
Обновлено в 16:32
Общество

В Москве на следующей неделе потеплеет до +25 градусов

Потепление до +25 °С ожидается в Москве на предстоящей неделе. Об этом сообщили 19 апреля в центре погоды «Фобос».
Обновлено в 10:56
Футбол

Гол Депая помог «Лиону» обыграть «Анже»

Футболисты «Лиона» в домашнем матче 33-го тура чемпионата Франции переиграли «Анже».
Обновлено в 16:37
Экономика

Миллиардеры из Вологды рассказали о причинах отъезда из России

Попавшие в список долларовых миллиардеров Bloomberg основатели игровой компании Playrix Игорь и Дмитрий Бухмановы из Вологды рассказали, почему переехали в Ирландию.
Обновлено в 12:30
Кино

Назван худший персонаж «Мстителей»

Обновлено в 10:49
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Российский предприниматель, владелец долей в финансовых организациях, объектах недвижимости и нефтегазодобывающих компаниях. В 2016 году занял 95 место в рейтинге 100 богатейших людей России согласно рейтингу журнала Forbes.
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