Происшествия

Экс-владельца банка «Югра» Хотина отправили под домашний арестRT на русском 11:53

Басманный суд Москвы одобрил ходатайство следствия и отправил бывшего владельца обанкротившегося в 2018 году банка «Югра» Алексея Хотина под домашний арест. «Ходатайство следствия удовлетворить, избрать Алексею Хотину меру пресечения в виде домашнего ареста», — цитирует судью РИА Новости.
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Суд отправил бывшего владельца банка «Югра» Хотина под домашний арест

ТАСС12:04

Суд назначил экс-владельцу банка «Югра» Хотину домашний арест

Коммерсантъ11:47

Владелец банка «Югра» отправлен под домашний арест по делу о растрате 7,5 млрд рублей

Интерфакс12:12

Экс-владельца банка «Югра» Хотина отправили под домашний арест

RT на русском11:53

Совладельца банка «Югра» Алексея Хотина отправили под домашний арест

РИА Новости11:49

Банкира Хотина поместили под домашний арест

РБК11:48

Суд отправил бывшего совладельца «Югры» Алексея Хотина под домашний арест

Говорит Москва11:55
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Политика

Зеленский назвал себя результатом ошибок и обещаний Порошенко

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в ходе предвыборных дебатов с действующим главой государства Петром Порошенко заявил, что он является «результатом ошибок и обещаний Порошенко».
Обновлено в 12:14
Политика

Завершились дебаты между Порошенко и Зеленским

Дебаты между кандидатами в президенты Владимиром Зеленским и Петром Порошенко, которые проходили 19 апреля, в пятницу вечером, официально завершились Первый тур президентских выборов на Украине состоялся 31 марта.
Обновлено в 13:13
Экономика

Подчиненные обогнали Набиуллину по доходам в 2018 году

Обновлено в 10:19
Шоу-бизнес

Зрители пожаловались на юбилейный концерт Аллы Пугачевой

Как сообщает издание teleprogramma, зрители, пришедшие полюбоваться и послушать исполнение Примадонны, пожаловались на плохой звук на концерте, передает LigaNews.
Обновлено вчера в 03:16
Политика

Зеленский пообещал, что Коломойский сядет в тюрьму, если нарушит закон

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, встретившись в пятницу вечером на дебатах со своим соперником по избирательной кампании действующим главой государства Петром Порошенко, заявил, что украинский бизнесмен Игорь Коломойский сядет в тюрьму, если нарушит законы страны.
Обновлено в 13:23
Политика

На стадионе в Киеве завершились дебаты Зеленского и Порошенко

На стадионе «Олимпийский» в Киеве закончились дебаты кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко.
Обновлено в 13:03
Происшествия

Десятки домов сгорели в Забайкалье

В пятницу, 19 апреля, десятки домов сгорели в нескольких населенных пунктах южных районов Забайкальского края из-за природных пожаров.
Обновлено в 09:17
Политика

Украинский суд присудил компенсацию российскому «МиГу»

«Украинский суд полностью удовлетворил исковые требования российской компании и присудил взыскать с украинского предприятия более 5 млн руб. в пользу «МиГ», который является одним из основных предприятий российской военной промышленности», — говорится в сообщении.
Обновлено в 11:13
Интернет

Facebook хранил миллионы незашифрованных паролей Instagram

Facebook сохранял незашифрованные пароли сотен миллионов пользователей социальной сети Instagram, которой он владеет.
Обновлено в 02:27
Здоровье

В Японии выписали из больницы родившегося весом 258 г младенца

В Японии выписали из больницы младенца, который родился весом 258 г, сообщает Mainichi со ссылкой на больницу префектуры Нагано.
Обновлено в 04:53
Игры

На создание порно-шутера собрали более миллиона долларов

Обновлено в 09:13
Шоу-бизнес

Елена Малышева показала раритетное видео с Юлией Началовой

Обновлено в 13:34
Происшествия

Глава коллегии адвокатов арестован по делу о хищении 1 млрд рублей

Мещанский суд Москвы арестовал главу коллегии адвокатов «Межрегион» в рамках уголовного дела о хищении 1 млрд рублей у Росавиации.
Обновлено в 08:27
Футбол

Адвокат Кокорина: получается, что Пак и Гайсин врут

Обновлено в 12:18
Авто

В Сети опубликованы рендеры Ford Escape Raptor

Независимый дизайнер показал, как может выглядеть более версия Raptor модели Ford Escape. Такая модификация предназначается для бездорожья.
Обновлено в 00:45
Происшествия

О резком ухудшении состояния Быкова высказались в его окружении

Издатель "Новой газеты" Дмитрий Муратов отреагировал на сообщения о резком ухудшении состояния писателя Дмитрия Быкова, который сейчас находится в одной из больниц Москвы.
Обновлено в 11:10
Шоу-бизнес

Скончалась актриса Ирина Цывина

Заслуженная артистка России Ирина Цывина скончалась на 56-ом году жизни, - сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 05:33
Авто

В 1 квартале рынок новых электрокаров в РФ увеличился в 4 раза

В Иркутской области, Приморском и Пермском краях было куплено по 4 новых электрокара, а в Свердловской области и Красноярском крае – по 3.
Обновлено в 10:01
Происшествия

Более 70 детей отравились в Дагестане

Обновлено в 06:49
Политика

Порошенко заявил о неспособности Зеленского противостоять России

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский будет слабым руководителем страны и не сможет противостоять риску возвращения Украины в «Российскую империю», заявил в ходе дебатов действующий президент страны Петр Порошенко.
Обновлено в 12:37
Политика

В Совфеде разъяснили порядок работы системы доменных имен в РФ

Важно, что национальная система доменных имен после вступления в силу закона о безопасности рунета будет применяться всегда, а не только во время угроз, подчеркнул председатель комитета.
Обновлено в 06:59
Транспорт

Минтранс предложил разделить водителей на любителей и профессионалов

Главная новация проекта заключается в разделении водителей на любителей, пользующихся транспортом в личных целях, и профессионалов – тех, для кого перевозки являются средством заработка.
Обновлено в 00:49
Политика

Россия запретила экспорт нефти на Украину

Премьер заявил, что в России устанавливается запрет на экспорт на Украину российской нефти и нефтепродуктов, а также определяется перечень тех товаров, которые с 1 июня текущего года можно будет вывозить только на основании отдельных разрешений.
Обновлено вчера в 05:25
Общество

Медвежонка предложили усыпить за дружелюбие к людям

Медвежонка из Калифорнии могут усыпить. Причина — он стал слишком дружелюбным к лыжникам и сноубордистам.
Обновлено в 08:51
Политика

Кабмин одобрил запрет «веселящего газа»

Как передаёт РБК со ссылкой на соответствующий документ, речь идёт о запрете на изготовление, закупку, хранение и пропаганду употребления этого препарата не в медицинских, промышленных или технических целях.
Обновлено в 13:22
Теннис

Медведев назвал победу над Джоковичем лучшим результатом в карьере

Россиянин Даниил Медведев прокомментировал свою победу над сербом Новаком Джоковичем в четвертьфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии Masters 1000 в Монте-Карло.
Обновлено в 10:14
Происшествия

Следователей ФСБ задержали за вымогательство взятки биткоинами

По данным газеты, Алексей Колбов и Сергей Белоусов, работавшие в отделе ФСБ по борьбе с преступлениями в сфере компьютерных технологий, подозреваются в вымогательстве 65 млн рублей у экс-гендиректора ФГУП Издательство Известия Эраста Галумова, подозреваемого в мошенничестве.
Обновлено в 03:22
Политика

Помпео рассказал о действиях США в случае агрессии со стороны РФ

Государственный секретарь Соединённых Штатов Америки Майк Помпео заявил, что Вашингтон готов к дальнейшим жестким действиям в ответ на враждебные действия России.
Обновлено в 11:43
Транспорт

Минтранс в порядке эксперимента подключит автобусы к системе «Платон»

Минтранс России проведет эксперимент по мониторингу и контролю пассажирских перевозок с использованием единой федеральной системы "Платон", следует из документа, размещенного на портале regulation.gov.ru.
Обновлено в 13:11
Политика

Посол ответил Лукашенко на слова о стоимости БелАЭС

Спецпредставитель президента России по торгово-экономическому сотрудничеству с Белоруссией, посол в Минске Михаил Бабич прокомментировал слова главы Белоруссии Александра Лукашенко о том, что стоимость строительства Белорусской АЭС может составить около $7 млрд вместо предусмотренных соглашением $10 млрд.
Обновлено в 13:31
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Алексей Хотин
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Российский предприниматель, владелец долей в финансовых организациях, объектах недвижимости и нефтегазодобывающих компаниях. В 2016 году занял 95 место в рейтинге 100 богатейших людей России согласно рейтингу журнала Forbes.
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