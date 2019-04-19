Происшествия
Экс-владельца банка «Югра» Хотина отправили под домашний арестRT на русском 11:53
Басманный суд Москвы одобрил ходатайство следствия и отправил бывшего владельца обанкротившегося в 2018 году банка «Югра» Алексея Хотина под домашний арест. «Ходатайство следствия удовлетворить, избрать Алексею Хотину меру пресечения в виде домашнего ареста», — цитирует судью РИА Новости.
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Политика
Зеленский назвал себя результатом ошибок и обещаний Порошенко
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в ходе предвыборных дебатов с действующим главой государства Петром Порошенко заявил, что он является «результатом ошибок и обещаний Порошенко».
Обновлено в 12:14
Политика
Завершились дебаты между Порошенко и Зеленским
Дебаты между кандидатами в президенты Владимиром Зеленским и Петром Порошенко, которые проходили 19 апреля, в пятницу вечером, официально завершились Первый тур президентских выборов на Украине состоялся 31 марта.
Обновлено в 13:13
Экономика
Подчиненные обогнали Набиуллину по доходам в 2018 году
Обновлено в 10:19
Шоу-бизнес
Зрители пожаловались на юбилейный концерт Аллы Пугачевой
Как сообщает издание teleprogramma, зрители, пришедшие полюбоваться и послушать исполнение Примадонны, пожаловались на плохой звук на концерте, передает LigaNews.
Обновлено вчера в 03:16
Политика
Зеленский пообещал, что Коломойский сядет в тюрьму, если нарушит закон
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский, встретившись в пятницу вечером на дебатах со своим соперником по избирательной кампании действующим главой государства Петром Порошенко, заявил, что украинский бизнесмен Игорь Коломойский сядет в тюрьму, если нарушит законы страны.
Обновлено в 13:23
Политика
На стадионе в Киеве завершились дебаты Зеленского и Порошенко
На стадионе «Олимпийский» в Киеве закончились дебаты кандидатов в президенты Украины Владимира Зеленского и Петра Порошенко.
Обновлено в 13:03
Происшествия
Десятки домов сгорели в Забайкалье
В пятницу, 19 апреля, десятки домов сгорели в нескольких населенных пунктах южных районов Забайкальского края из-за природных пожаров.
Обновлено в 09:17
Политика
Украинский суд присудил компенсацию российскому «МиГу»
«Украинский суд полностью удовлетворил исковые требования российской компании и присудил взыскать с украинского предприятия более 5 млн руб. в пользу «МиГ», который является одним из основных предприятий российской военной промышленности», — говорится в сообщении.
Обновлено в 11:13
Интернет
Facebook хранил миллионы незашифрованных паролей Instagram
Facebook сохранял незашифрованные пароли сотен миллионов пользователей социальной сети Instagram, которой он владеет.
Обновлено в 02:27
Здоровье
В Японии выписали из больницы родившегося весом 258 г младенца
В Японии выписали из больницы младенца, который родился весом 258 г, сообщает Mainichi со ссылкой на больницу префектуры Нагано.
Обновлено в 04:53
Игры
На создание порно-шутера собрали более миллиона долларов
Обновлено в 09:13
Шоу-бизнес
Елена Малышева показала раритетное видео с Юлией Началовой
Обновлено в 13:34
Происшествия
Глава коллегии адвокатов арестован по делу о хищении 1 млрд рублей
Мещанский суд Москвы арестовал главу коллегии адвокатов «Межрегион» в рамках уголовного дела о хищении 1 млрд рублей у Росавиации.
Обновлено в 08:27
Футбол
Адвокат Кокорина: получается, что Пак и Гайсин врут
Обновлено в 12:18
Авто
В Сети опубликованы рендеры Ford Escape Raptor
Независимый дизайнер показал, как может выглядеть более версия Raptor модели Ford Escape. Такая модификация предназначается для бездорожья.
Обновлено в 00:45
Происшествия
О резком ухудшении состояния Быкова высказались в его окружении
Издатель "Новой газеты" Дмитрий Муратов отреагировал на сообщения о резком ухудшении состояния писателя Дмитрия Быкова, который сейчас находится в одной из больниц Москвы.
Обновлено в 11:10
Шоу-бизнес
Скончалась актриса Ирина Цывина
Заслуженная артистка России Ирина Цывина скончалась на 56-ом году жизни, - сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 05:33
Авто
В 1 квартале рынок новых электрокаров в РФ увеличился в 4 раза
В Иркутской области, Приморском и Пермском краях было куплено по 4 новых электрокара, а в Свердловской области и Красноярском крае – по 3.
Обновлено в 10:01
Происшествия
Более 70 детей отравились в Дагестане
Обновлено в 06:49
Политика
Порошенко заявил о неспособности Зеленского противостоять России
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский будет слабым руководителем страны и не сможет противостоять риску возвращения Украины в «Российскую империю», заявил в ходе дебатов действующий президент страны Петр Порошенко.
Обновлено в 12:37
Политика
В Совфеде разъяснили порядок работы системы доменных имен в РФ
Важно, что национальная система доменных имен после вступления в силу закона о безопасности рунета будет применяться всегда, а не только во время угроз, подчеркнул председатель комитета.
Обновлено в 06:59
Транспорт
Минтранс предложил разделить водителей на любителей и профессионалов
Главная новация проекта заключается в разделении водителей на любителей, пользующихся транспортом в личных целях, и профессионалов – тех, для кого перевозки являются средством заработка.
Обновлено в 00:49
Политика
Россия запретила экспорт нефти на Украину
Премьер заявил, что в России устанавливается запрет на экспорт на Украину российской нефти и нефтепродуктов, а также определяется перечень тех товаров, которые с 1 июня текущего года можно будет вывозить только на основании отдельных разрешений.
Обновлено вчера в 05:25
Общество
Медвежонка предложили усыпить за дружелюбие к людям
Медвежонка из Калифорнии могут усыпить. Причина — он стал слишком дружелюбным к лыжникам и сноубордистам.
Обновлено в 08:51
Политика
Кабмин одобрил запрет «веселящего газа»
Как передаёт РБК со ссылкой на соответствующий документ, речь идёт о запрете на изготовление, закупку, хранение и пропаганду употребления этого препарата не в медицинских, промышленных или технических целях.
Обновлено в 13:22
Теннис
Медведев назвал победу над Джоковичем лучшим результатом в карьере
Россиянин Даниил Медведев прокомментировал свою победу над сербом Новаком Джоковичем в четвертьфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) серии Masters 1000 в Монте-Карло.
Обновлено в 10:14
Происшествия
Следователей ФСБ задержали за вымогательство взятки биткоинами
По данным газеты, Алексей Колбов и Сергей Белоусов, работавшие в отделе ФСБ по борьбе с преступлениями в сфере компьютерных технологий, подозреваются в вымогательстве 65 млн рублей у экс-гендиректора ФГУП Издательство Известия Эраста Галумова, подозреваемого в мошенничестве.
Обновлено в 03:22
Политика
Помпео рассказал о действиях США в случае агрессии со стороны РФ
Государственный секретарь Соединённых Штатов Америки Майк Помпео заявил, что Вашингтон готов к дальнейшим жестким действиям в ответ на враждебные действия России.
Обновлено в 11:43
Транспорт
Минтранс в порядке эксперимента подключит автобусы к системе «Платон»
Минтранс России проведет эксперимент по мониторингу и контролю пассажирских перевозок с использованием единой федеральной системы "Платон", следует из документа, размещенного на портале regulation.gov.ru.
Обновлено в 13:11
Политика
Посол ответил Лукашенко на слова о стоимости БелАЭС
Спецпредставитель президента России по торгово-экономическому сотрудничеству с Белоруссией, посол в Минске Михаил Бабич прокомментировал слова главы Белоруссии Александра Лукашенко о том, что стоимость строительства Белорусской АЭС может составить около $7 млрд вместо предусмотренных соглашением $10 млрд.
Обновлено в 13:31