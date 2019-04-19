Происшествия
Суд отправил под домашний арест экс-владельца банка «Югра»Российская газета 12:11
Бывший главный акционер лишенного лицензии банка "Югра" Алексей Хотин пробудет под домашним арестом до середины июня до 18 июня. Такую меру пресечения избрал Басманный суд Москвы.
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Происшествия
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Адвокат пояснил, что в камере хранения вещдоков стул есть, однако никому неизвестно, тот ли это стул, которым были нанесены телесные повреждения Денису Паку.
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В марте депутат бундестага Штефан Койтер в ходе заседания программного комитета пятого ЯМЭФ призвал к отмене санкций, введённых против России из-за ситуации с Крымом.
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Елизавета Боярская посетила 41-й ММКФ без супруга Максима Матвеева
Заслуженная артистка Российской Федерации Елизавета Боярская посетила ее без своего супруга Максима Матвеева.
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Таинственное существо обнаружено в Индийском океане
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Business Insider назвал 13 «шокирующих» фактов об экономике России
Американский финансовый портал Business Insider собрал подборку из наиболее "шокирующих" фактов о российской экономике.
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Таинственная Toyota La Coupe: новые подробности
Новое загадочное спорткупе Toyota обрастает дополнительными подробностями, которые вызывают больше вопросов, чем дают ответов.
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Кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский прочитал часть вопроса из интернета на русском языке в ходе выступления на дебатах с действующим украинским лидером Петром Порошенко.
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В пятницу жителей Земли ждет удивительное явление — небо осветит «Розовая Луна».
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Древние отложения мочи позволили уточнить, когда возникло скотоводство
Археологи из Колумбийского университета изучили окаменевшие отложения мочи домашних животных на одной из древнейших стоянок людей Ашыклы Хеюк в Турции.
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