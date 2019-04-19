Происшествия

Суд отправил под домашний арест экс-владельца банка «Югра»Российская газета 12:11

Бывший главный акционер лишенного лицензии банка "Югра" Алексей Хотин пробудет под домашним арестом до середины июня до 18 июня. Такую меру пресечения избрал Басманный суд Москвы.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Суд отправил основного акционера банка «Югра» под домашний арест на два месяца

Эхо Москвы17:01

Совладельца банка «Югра» Алексея Хотина отправили под домашний арест

РИА Новости11:49

Банк «Югра» решил банкротить принадлежащую Хотину нефтяную компанию «Дулисьма»

Ведомости14:51

Банкира Хотина поместили под домашний арест

РБК14:44

Банк «Югра» в день ареста Хотина объявил о планах обанкротить его компанию «Дулисьма»

Интерфакс14:28

Бывшего владельца «Югры» Алексея Хотина приняли не в камере, а в ЖК

Коммерсантъ15:40

Суд отправил бывшего владельца банка «Югра» Хотина под домашний арест

ТАСС12:04
Показать все источники
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 21:19, Ашберн
Шоу-бизнес

Подруга Ирины Цывиной назвала причину смерти актрисы

Обновлено в 07:51
Происшествия

Названа причина возникновения пожаров в Забайкалье

Обновлено в 21:10
Армия и оружие

При попытке прорваться в ДНР погибли несколько украинских военных

Обновлено в 17:54
Шоу-бизнес

Григорьев-Апполонов прокомментировал слухи о расставании с женой

Известный российский музыкант Андрей Григорьев-Апполонов прокомментировал слухи о своем конфликте с супругой Мариной Банковой.
Обновлено в 03:57
Общество

Роман Полански решил вернуться в Американскую киноакадемию через суд

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за сексуальные домогательства из Американской академии киноискусств исключён 3 мая 2018 года.
Обновлено в 20:48
Общество

Ученые признали нехватку 23 млн женщин в мире

В мире не хватает 23 млн женщин.
Обновлено в 17:00
Происшествия

Присяжные оправдали обвиняемого в убийстве офицера ФСБ и военных в Чечне

Коллегия присяжных заседателей в Северо-Кавказском окружном военном суде оправдала жителя Чечни Расамбека Бекмурзаева, которого обвинили в убийстве двух военнослужащих и сотрудника ФСБ.
Обновлено в 18:32
Авто

В ЦОДД рассказали, какие машины чаще всего нарушают ПДД

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) представил составил статистику автомобилей, которые чаще других нарушают ПДД, сообщается в официальном Twitter-аккаунте организации.
Обновлено в 16:30
Экономика

Миллиардеры из Вологды рассказали о причинах отъезда из России

Попавшие в список долларовых миллиардеров Bloomberg основатели игровой компании Playrix Игорь и Дмитрий Бухмановы из Вологды рассказали, почему переехали в Ирландию.
Обновлено в 12:30
Хоккей

ЦСКА впервые в истории стал обладателем Кубка Гагарина

Обновлено в 16:18
Политика

В «Олимпийском» завершились дебаты кандидатов в президенты Украины

Обновлено в 13:11
Транспорт

Минтранс предлагает делить водителей на профессионалов и любителей

Министерство транспорта Российской Федерации разработало поправки к закону «О безопасности дорожного движения», в которых предлагается упростить процесс обучения водителей и разделить их на любителей и профессионалов.
Обновлено в 15:18
Здоровье

Врачи порекомендовали донорам сдавать кровь до обеда

Праздник посвящен в первую очередь самим донорам – людям, которые безвозмездно сдают кровь во благо здоровья и жизни других людей.
Обновлено в 20:40
Политика

Экспорт нефти Россией на Украину запрещен

Сегодня, 18 апреля, премьер-министр России Дмитрий Медведев на заседании правительства объявил, что наша страна запрещает экспорт нефти и нефтепродуктов на Украину Он пояснил, что несколько дней назад украинская сторона расширила список российских товаров, запрещенных для импорта в соседнюю страну.
Обновлено вчера в 07:45
Футбол

Адвокат Кокорина заявил о пропаже вещдока

Адвокат пояснил, что в камере хранения вещдоков стул есть, однако никому неизвестно, тот ли это стул, которым были нанесены телесные повреждения Денису Паку.
Обновлено в 14:33
Политика

Французский политик назвал лицемерными санкции против России

В марте депутат бундестага Штефан Койтер в ходе заседания программного комитета пятого ЯМЭФ призвал к отмене санкций, введённых против России из-за ситуации с Крымом.
Обновлено в 16:30
Общество

Елизавета Боярская посетила 41-й ММКФ без супруга Максима Матвеева

Заслуженная артистка Российской Федерации Елизавета Боярская посетила ее без своего супруга Максима Матвеева.
Обновлено в 05:42
Наука

Таинственное существо обнаружено в Индийском океане

В самых глубоких впадинах Индийского океана было обнаружено таинственное новое существо, возможно, впервые.
Обновлено в 14:55
Экономика

Business Insider назвал 13 «шокирующих» фактов об экономике России

Американский финансовый портал Business Insider собрал подборку из наиболее "шокирующих" фактов о российской экономике.
Обновлено вчера в 21:12
Авто

Таинственная Toyota La Coupe: новые подробности

Новое загадочное спорткупе Toyota обрастает дополнительными подробностями, которые вызывают больше вопросов, чем дают ответов.
Обновлено в 13:30
Происшествия

Под Псковом принудительно посадили летевший к границе РФ самолет

В Псковской области принудительно посадили легкомоторный самолет-нарушитель РВ-7, летевший к границе РФ.
Обновлено в 03:25
Политика

Зеленский поставил Порошенко на колени, заявила Савченко

Обновлено в 17:24
Происшествия

В Подмосковье подожгли крупнейшее в России еврейское учебное заведение

Обновлено в 19:51
Политика

Зеленский заговорил по-русски на дебатах с Порошенко

Кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский прочитал часть вопроса из интернета на русском языке в ходе выступления на дебатах с действующим украинским лидером Петром Порошенко.
Обновлено в 12:21
Космос

«Розовая Луна» появится на небе в пятницу

В пятницу жителей Земли ждет удивительное явление — небо осветит «Розовая Луна».
Обновлено в 07:37
Наука

Древние отложения мочи позволили уточнить, когда возникло скотоводство

Археологи из Колумбийского университета изучили окаменевшие отложения мочи домашних животных на одной из древнейших стоянок людей Ашыклы Хеюк в Турции.
Обновлено вчера в 06:42
Музыка

Сергей Лазарев отказался брать сына на «Евровидение»

Обновлено в 21:00
Шоу-бизнес

Елена Подкаминская рассказала о разводе с мужем

Звезда телесериала "Кухня" сообщила о болезненном расставании с мужем.
Обновлено в 08:12
Армия и оружие

Военная техника для Парада Победы выдвинулась в Москву

"Вечером (19.04) механизированная колонна военной техники, принимающая участие в военном параде 9 мая на Красной площади, приступила к передислокации в г. Москву", - говорится в сообщении.
Обновлено в 18:00
Авто

УАЗ выпустил новую версию «Хантера» за миллион рублей

Обновлено в 10:59
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Хотин
Город в Украине
Город в Черновицкой области Украины, административный центр Хотинского района.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Алексей Хотин
Российский предприниматель
Российский предприниматель, владелец долей в финансовых организациях, объектах недвижимости и нефтегазодобывающих компаниях. В 2016 году занял 95 место в рейтинге 100 богатейших людей России согласно рейтингу журнала Forbes.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное