Происшествия

Суд отправил под домашний арест экс-владельца банка «Югра»Российская газета 12:11

Бывший главный акционер лишенного лицензии банка "Югра" Алексей Хотин пробудет под домашним арестом до середины июня до 18 июня. Такую меру пресечения избрал Басманный суд Москвы.
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Суд отправил основного акционера банка «Югра» под домашний арест на два месяца

Эхо Москвы17:01

Суд отправил бывшего совладельца «Югры» Алексея Хотина под домашний арест

Говорит Москва11:55

Банкира Хотина поместили под домашний арест

РБК14:44

Банк «Югра» в день ареста Хотина объявил о планах обанкротить его компанию «Дулисьма»

Интерфакс14:28

Совладельца банка «Югра» Алексея Хотина отправили под домашний арест

РИА Новости11:49

Суд отправил бывшего владельца банка «Югра» Хотина под домашний арест

ТАСС12:04

Бывшего владельца «Югры» Алексея Хотина приняли не в камере, а в ЖК

Коммерсантъ15:40
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Политика

США призвали не пускать российские самолеты в Венесуэлу

США призывают все страны последовать примеру Мальты, которая не пустила в свое воздушное пространство два российских самолета, следовавших в Венесуэлу, сообщила официальный представитель госдепартамента Морган Ортагус в Twitter.
Обновлено в 18:06
Происшествия

В «Яндекс.Еда» задумали ограничить переработки после смерти курьера

Сервис «Яндекс.Еда» рассмотрит варианты технологий, предотвращающих переработки курьеров.
Обновлено в 12:39
Театры

Александр Беглов поздравил театр марионеток Деммени со 100-летием

Обновлено в 15:48
Политика

Кадыров похвалил Зеленского после дебатов с Порошенко

Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал стадионные дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского.
Обновлено в 15:17
Здоровье

Препарат на основе амиодарона поступил в российские аптеки

Препарат для борьбы с нарушениями сердечного ритма на основе действующего вещества "амиодарон" поступил в российские аптеки.
Обновлено в 06:27
Авто

ЦОДД выяснил, владельцы каких машин чаще всего нарушают ПДД

ЦОДД выяснил, какие машины чаще всего нарушают правила дорожного движения в Москве.
Обновлено в 15:51
Политика

На «Олимпийском» прошли дебаты Порошенко и Зеленского

Обновлено в 13:17
Авто

УАЗ выпустил новую версию «Хантера» за миллион рублей

Обновлено в 10:59
Происшествия

В Забайкалье в результате пожаров пострадали 17 человек

В результате пожаров в населенных пунктах Забайкальского края пострадали 17 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 15:32
Космос

Советские спутники представляют опасность для мировой космонавтики

Угрозу для функционирующих космических аппаратов представляют выбросы калий-натриевых частиц из ядерных реакторов советских спутников.
Обновлено в 18:03
Политика

Зеленский поставил Порошенко на колени, заявила Савченко

Обновлено в 17:24
Происшествия

Рыбак поймал рыбу-меч весом в несколько сотен килограммов во Флориде

Капитан рыбацкой лодки Ник Станчик поймал рыбу-меч весом около 340 килограммов во Флориде (США), о чем поделился в опубликованном в Сети видео.
Обновлено в 19:38
Происшествия

Присяжные оправдали жителя Чечни, обвиняемого в убийстве трех военнослужащих

Коллегия присяжных заседателей в Северо-Кавказском окружном военном суде в пятницу вынесла оправдательный вердикт жителю Чечни Расамбеку Бекмурзаеву, который обвиняется в убийстве трех военнослужащих в 2000 году, сообщила журналистам пресс-секретарь суда Алена Катькало.
Обновлено в 15:45
Армия и оружие

Турция не боится угроз США из-за покупки российских С-400

Турция будет закупать истребители у России, если США остановят ее участие в международной программе по созданию F-35 за выбор российских ЗРК С-400, сообщает издание Defence News, ссылаясь на источник в госзакупках Минобороны страны.
Обновлено в 19:11
Происшествия

Неизвестные подожгли крупнейшее в России еврейское учебное заведение

Обновлено в 15:50
Политика

Порошенко допустил стратегическую ошибку в ходе дебатов с Зеленским

Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал речь пока ещё действующего президента Украины Петра Порошенко в ходе дебатов на НСК «Олимпийский».
Обновлено в 12:38
Политика

Какая страна, такие и дебаты: первые отклики на полит-шоу кандидатов в президенты Украины

19 апреля 2019 года, ровно в 19 часов (магия цифр) в Киеве состоялись дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского.
Обновлено в 16:00
Общество

В России появятся частные кладбища

Речь идет о государственно-частном партнерстве, пишет "Российская газета".
Обновлено в 07:40
Кино

Фильм студентки из Санкт-Петербурга покажут на Каннском кинофестивале

Работа Олеси Яковлевой стала второй российской лентой после «Дылды» Кантемира Балагова, которая вошла в программу Каннского фестиваля в этом году.
Обновлено в 11:56
Наука

Идеальный лазерный материал прошел проверку

Физики из МФТИ вывернули этот поиск наизнанку и доказали, что запрещенные реакции для элементарных частиц могут оставаться запрещенными и в кристаллических материалах — Вейлевских полуметаллах.
Обновлено вчера в 05:45
Космос

Представлены доказательства, что Луна является наблюдающей за Землей интеллектуальной машиной

Российские и американские специалисты давно выдвинули теорию, что Луна является интеллектуальной машиной, предназначенной для наблюдений за Землей и слежки за ее жителями.
Обновлено в 16:18
Наука

Скелет детеныша тираннозавра выставили на eBay

Частный коллекционер выставил кости детеныша тираннозавра на сайте интернет-аукциона eBay в США за три миллиона долларов.
Обновлено 17 апреля в 13:11
Энергетика

«Белнефтехим» заявил о резком ухудшении качества российской нефти

Белорусский "Белнефтехим" пожаловался на резкое ухудшение качества российской экспортной смеси Urals, поступающей транзитом по нефтепроводу "Дружба", говорится в заявлении "Белнефтехима", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
Обновлено в 17:43
Экономика

ЦБ не понравилось платное уведомление о просрочке

ЦБ не понравилось платное уведомление о просрочке Банк России обнаружил желающих заработать на бесплатном по закону уведомлении о возникновении просроченной задолженности по ссуде.
Обновлено в 15:59
Происшествия

Появились новые данные о состоянии Дмитрия Быкова

Обновлено в 13:49
Шоу-бизнес

Названа причина внезапной смерти вдовы Евстигнеева

Близкая подруга актрисы Ирины Цывиной Юлия Лешковцева рассказала о причинах смерти артистки, похороны которой она сейчас организует, сообщает "Московский комсомолец".
Обновлено в 08:46
Теннис

Медведев впервые обыграл Джоковича

Медведев впервые в карьере обыграл Джоковича, предыдущие три встречи заканчивались в пользу сербского теннисиста.
Обновлено в 10:42
Происшествия

Появилось полное видео избиения чиновников Кокориным и Мамаевым

Опубликовано полное видео драки футболистов Павла Мамаева, Александра Кокорина их друзей с чиновником Минпромторга Денисом Паком и гендиректором НАМИ Сергеем Гайсиным в «Кофемании».
Обновлено в 06:22
Здоровье

В Германии близнецы родились с разницей в 97 дней

Дети родились в разные годы Двое близнецов родились в одной из больниц Кельна с рекордной разницей в 97 дней, сообщает Bild.
Обновлено в 05:16
Общество

В Москве на следующей неделе потеплеет до +25 градусов

Потепление до +25 °С ожидается в Москве на предстоящей неделе. Об этом сообщили 19 апреля в центре погоды «Фобос».
Обновлено в 10:56
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Алексей Хотин
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Российский предприниматель, владелец долей в финансовых организациях, объектах недвижимости и нефтегазодобывающих компаниях. В 2016 году занял 95 место в рейтинге 100 богатейших людей России согласно рейтингу журнала Forbes.
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