Происшествия

Суд арестовал бизнесмена Бойко-ВеликогоВедомости вчера в 13:26

Суд принял решение о заключении под арест до 19 августа 2019 г. бизнесмена Василия Бойко-Великого по делу о растрате средств из банка «Кредит-экспресс», передает «Интерфакс».
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Еще трех фигурантов дела о хищениях в банке «Кредит Экспресс» отправили под домашний арест

Коммерсантъвчера в 20:29

Суд арестовал Бойко-Великого по делу о растрате средств

РИА Новостивчера в 13:43

Суд арестовал обвиняемого в хищении средств Бойко-Великого

Известиявчера в 13:30

Суд арестовал на 2 месяца бизнесмена Бойко-Великого по делу о растрате

РАПСИвчера в 13:12

Защита обжалует арест владельца «Русского молока» Бойко-Великого

РБКвчера в 13:54

Еще трех фигурантов дела о растрате в банке «Кредит Экспресс» отправили под домашний арест

ТАССвчера в 15:37

Суд арестовал бизнесмена Бойко-Великого

Ведомостивчера в 13:26
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Политика

Депутат Госдумы назвал беспорядки в Грузии спланированной акцией

Обновлено вчера в 22:27
Происшествия

У Бари Алибасова взяли анализы на психотропные вещества

Обновлено вчера в 11:55
Экономика

«Трезвая Россия» подсчитала экономические потери страны от наркомании

Экономические потери России от наркомании сегодня составляют порядка 4,1 триллиона рублей в год, это порядка 3,96% от ВВП страны, полагают эксперты федерального проекта "Трезвая Россия", которые произвели расчеты в рамках подготовки ежегодного аналитического доклада "Антинаркотический рейтинг регионов-2019".
Обновлено вчера в 21:19
Армия и оружие

15 летательных аппаратов за неделю разведали обстановку у границ РФ

За семь дней у российских границ были замечены 15 летательных аппаратов, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 21:27
Финансы

Курс доллара к рублю упал до минимума с августа 2018 года

Курс доллара впервые с августа прошлого года упал ниже 63 рублей. Впрочем, не только слова президента поддержали национальную валюту.
Обновлено вчера в 11:03
Экономика

Орешкин призвал остановить рост «пузыря» на рынке потребкредитов

Ранее в июне Орешкин на ПМЭФ заявил, что темпы роста потребительского кредитования создают риски рецессии в России в ближайшие годы.
Обновлено вчера в 13:57
Хоккей

Стал известен размер пенсии хоккеиста Овечкина от НХЛ

Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин будет ежемесячно получать пенсию от Национальной хоккейной Лиги (НХЛ) в размере $13 тыс. (около 835 тыс. рублей).
Обновлено вчера в 23:45
Здоровье

Назван самый смертельный вид рака в России

Самый высокий показатель летальности (частоты смертей среди всех пациентов) от онкологических заболеваний в России зафиксирован при раке поджелудочной железы, сообщил RT со ссылкой на данные Минздрава за 2018 год.
Обновлено вчера в 23:34
Происшествия

В Эквадоре освободили шведского фигуранта дела WikiLeaks

Суд в Эквадоре вынес решение об освобождении из предварительного заключения шведского гражданина Ола Бини, которого подозревают в связях с WikiLeaks, сообщает эквадорская газета Comercio.
Обновлено вчера в 22:04
Политика

В Раде заявили о подготовке командой Зеленского встречи с Путиным

Команда Зеленского работает над подготовкой встречи с президентом России Владимиром Путиным, заявил депутат Верховной рады Украины Михаил Поплавский в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено вчера в 21:22
Авто

Составили рейтинг самых надежных автомобилей в мире

Замкнули «десятку» брендов, выпускающих самые надежные автомобили в мире, американские Buick (92/100) и GMC (94/100).
Обновлено вчера в 10:05
Технологии

Обнаружен новый способ хищения банковских данных россиян

Злоумышленники освоили новый способ слива персональных данных.
Обновлено вчера в 21:15
Политика

Глава МИД Литвы заявил о «неуважении» из-за «Северного потока — 2»

Российский проект газопровода "Северный поток — 2" является примером "неуважения" к основам европейской политики, заявил глава МИД Литвы Линас Линкявичюс в интервью Euractiv.
Обновлено вчера в 19:08
Политика

Страны Балтии и ЕС согласовали шаги по синхронизации энергосистем

В декабре 2018 года заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил планы протестировать отключение калининградской энергосистемы от стран Балтии в мае 2019 года.
Обновлено вчера в 11:04
Происшествия

Прокуратура Киева назвала причину смерти депутата Тымчука

Пресс-секретарь киевской городской прокуратуры Надежда Максимец заявила в эфире телеканала «Громадьске», что следствие рассматривает самоубийство в качестве основной версии по делу о смерти депутата Верховной Рады Украины Дмитрия Тымчука.
Обновлено вчера в 19:59
Шоу-бизнес

Собчак отказалась от алиментов Виторгана

Ксения Собчак решила не подавать на алименты на двухлетнего сына Платона после развода с Максимом Виторганом.
Обновлено вчера в 20:29
Общество

Эксперты рассказали, о чем супруги спорят в отпуске чаще всего

Крупная консалтинговая компания опросила 1070 человек и выяснила, что чаще всего конфликты между супругами в отпуске происходят из-за работы.
Обновлено вчера в 23:02
Армия и оружие

NYT: Трамп одобрил удары по Ирану, но позже передумал

Американский лидер Дональд Трамп одобрил военные удары по Ирану после сообщений о сбитом беспилотнике Соединённых Штатов, но позже отказался от этого.
Обновлено вчера в 23:25
Спорт

Загитова удалила пост о «Прямой линии» с Путиным после критики фанатов

Обновлено вчера в 13:42
Общество

День летнего солнцестояния придется на 21 июня

Обновлено вчера в 07:10
Авто

Семейный внедорожник начнет производить УАЗ

Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на пятиместную версию модели УАЗ-1288 накануне появилось в открытой базе Росстандарта.
Обновлено вчера в 04:25
Наука

Расшифрованы загадочные рисунки в пустыне Наска

Японские исследователи проанализировали рисунки в пустыне Наска и идентифицировали на них птиц при помощи хорошо различимых признаков, включая формы и размеры голов, клювов, шей, крыльев и хвостов.
Обновлено вчера в 05:17
Авто

Названы 4 достойных внедорожника с пробегом за 900 тысяч рублей

Как пишут эксперты, LAND ROVER FREELANDER можно назвать удачной моделью, но при выборе нужно быть очень внимательным, особенно в экземплярах с пробегом свыше 150 тыс. км. Почетное третье место у пикапа MITSUBISHI L200 2011–2013 годов.
Обновлено вчера в 17:28
Общество

Пожаловавшаяся на детские пособия Путину оказалась чиновницей

Обновлено вчера в 10:44
Политика

Путин прокомментировал расследование по MH17

Президент России Владимир Путин прокомментировал расследование по делу о крушении самолёта, выполнявшего рейс MH17, в Донбассе в 2014 году.
Обновлено вчера в 09:37
Армия и оружие

В сбитом Ираном RQ-4 Global Hawk увидели выгоду России

Сбитый Ираном американский стратегический разведывательный беспилотник RQ-4 Global Hawk может пригодиться России и Китаю, пишет The Drive.
Обновлено вчера в 21:03
Здоровье

Медики заявили об опасности отечности ног

Врачи из Великобритании заявили, что отечность в области лодыжек может быть признаком высокого кровяного давления.
Обновлено вчера в 23:19
Политика

Студенты лишили экс-заместителя главы Администрации президента Януковича должности в киевском университете

Напомним, Портнов занимал должность профессора кафедры конституционного права юридического факультета.
Обновлено вчера в 15:47
Общество

Создание центра приема звонков на медицинскую тему обойдется Сахалину максимум в 6,5 миллиона

6,5 млн рублей планируется направить из областного бюджета на создание контакт-центра для обработки телефонных обращений сахалинцев, которые будут перенаправляться в региональный минздрав.
Обновлено вчера в 21:06
Музыка

Сын Уилла Смита обвинил Егора Крида в плагиате

Джейден Смит, сын голливудского актера Уилла Смита, обвинил российского исполнителя в плагиате.
Обновлено вчера в 09:46
Как работают Яндекс.Новости?
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