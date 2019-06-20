Происшествия
Суд арестовал бизнесмена Бойко-ВеликогоВедомости вчера в 13:26
Суд принял решение о заключении под арест до 19 августа 2019 г. бизнесмена Василия Бойко-Великого по делу о растрате средств из банка «Кредит-экспресс», передает «Интерфакс».
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Еще трех фигурантов дела о хищениях в банке «Кредит Экспресс» отправили под домашний арест
Коммерсантъвчера в 20:29
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Политика
Депутат Госдумы назвал беспорядки в Грузии спланированной акцией
Обновлено вчера в 22:27
Происшествия
У Бари Алибасова взяли анализы на психотропные вещества
Обновлено вчера в 11:55
Экономика
«Трезвая Россия» подсчитала экономические потери страны от наркомании
Экономические потери России от наркомании сегодня составляют порядка 4,1 триллиона рублей в год, это порядка 3,96% от ВВП страны, полагают эксперты федерального проекта "Трезвая Россия", которые произвели расчеты в рамках подготовки ежегодного аналитического доклада "Антинаркотический рейтинг регионов-2019".
Обновлено вчера в 21:19
Армия и оружие
15 летательных аппаратов за неделю разведали обстановку у границ РФ
За семь дней у российских границ были замечены 15 летательных аппаратов, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 21:27
Финансы
Курс доллара к рублю упал до минимума с августа 2018 года
Курс доллара впервые с августа прошлого года упал ниже 63 рублей. Впрочем, не только слова президента поддержали национальную валюту.
Обновлено вчера в 11:03
Экономика
Орешкин призвал остановить рост «пузыря» на рынке потребкредитов
Ранее в июне Орешкин на ПМЭФ заявил, что темпы роста потребительского кредитования создают риски рецессии в России в ближайшие годы.
Обновлено вчера в 13:57
Хоккей
Стал известен размер пенсии хоккеиста Овечкина от НХЛ
Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин будет ежемесячно получать пенсию от Национальной хоккейной Лиги (НХЛ) в размере $13 тыс. (около 835 тыс. рублей).
Обновлено вчера в 23:45
Здоровье
Назван самый смертельный вид рака в России
Самый высокий показатель летальности (частоты смертей среди всех пациентов) от онкологических заболеваний в России зафиксирован при раке поджелудочной железы, сообщил RT со ссылкой на данные Минздрава за 2018 год.
Обновлено вчера в 23:34
Происшествия
В Эквадоре освободили шведского фигуранта дела WikiLeaks
Суд в Эквадоре вынес решение об освобождении из предварительного заключения шведского гражданина Ола Бини, которого подозревают в связях с WikiLeaks, сообщает эквадорская газета Comercio.
Обновлено вчера в 22:04
Политика
В Раде заявили о подготовке командой Зеленского встречи с Путиным
Команда Зеленского работает над подготовкой встречи с президентом России Владимиром Путиным, заявил депутат Верховной рады Украины Михаил Поплавский в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено вчера в 21:22
Авто
Составили рейтинг самых надежных автомобилей в мире
Замкнули «десятку» брендов, выпускающих самые надежные автомобили в мире, американские Buick (92/100) и GMC (94/100).
Обновлено вчера в 10:05
Технологии
Обнаружен новый способ хищения банковских данных россиян
Злоумышленники освоили новый способ слива персональных данных.
Обновлено вчера в 21:15
Политика
Глава МИД Литвы заявил о «неуважении» из-за «Северного потока — 2»
Российский проект газопровода "Северный поток — 2" является примером "неуважения" к основам европейской политики, заявил глава МИД Литвы Линас Линкявичюс в интервью Euractiv.
Обновлено вчера в 19:08
Политика
Страны Балтии и ЕС согласовали шаги по синхронизации энергосистем
В декабре 2018 года заместитель гендиректора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил планы протестировать отключение калининградской энергосистемы от стран Балтии в мае 2019 года.
Обновлено вчера в 11:04
Происшествия
Прокуратура Киева назвала причину смерти депутата Тымчука
Пресс-секретарь киевской городской прокуратуры Надежда Максимец заявила в эфире телеканала «Громадьске», что следствие рассматривает самоубийство в качестве основной версии по делу о смерти депутата Верховной Рады Украины Дмитрия Тымчука.
Обновлено вчера в 19:59
Шоу-бизнес
Собчак отказалась от алиментов Виторгана
Ксения Собчак решила не подавать на алименты на двухлетнего сына Платона после развода с Максимом Виторганом.
Обновлено вчера в 20:29
Общество
Эксперты рассказали, о чем супруги спорят в отпуске чаще всего
Крупная консалтинговая компания опросила 1070 человек и выяснила, что чаще всего конфликты между супругами в отпуске происходят из-за работы.
Обновлено вчера в 23:02
Армия и оружие
NYT: Трамп одобрил удары по Ирану, но позже передумал
Американский лидер Дональд Трамп одобрил военные удары по Ирану после сообщений о сбитом беспилотнике Соединённых Штатов, но позже отказался от этого.
Обновлено вчера в 23:25
Спорт
Загитова удалила пост о «Прямой линии» с Путиным после критики фанатов
Обновлено вчера в 13:42
Общество
День летнего солнцестояния придется на 21 июня
Обновлено вчера в 07:10
Авто
Семейный внедорожник начнет производить УАЗ
Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на пятиместную версию модели УАЗ-1288 накануне появилось в открытой базе Росстандарта.
Обновлено вчера в 04:25
Наука
Расшифрованы загадочные рисунки в пустыне Наска
Японские исследователи проанализировали рисунки в пустыне Наска и идентифицировали на них птиц при помощи хорошо различимых признаков, включая формы и размеры голов, клювов, шей, крыльев и хвостов.
Обновлено вчера в 05:17
Авто
Названы 4 достойных внедорожника с пробегом за 900 тысяч рублей
Как пишут эксперты, LAND ROVER FREELANDER можно назвать удачной моделью, но при выборе нужно быть очень внимательным, особенно в экземплярах с пробегом свыше 150 тыс. км. Почетное третье место у пикапа MITSUBISHI L200 2011–2013 годов.
Обновлено вчера в 17:28
Общество
Пожаловавшаяся на детские пособия Путину оказалась чиновницей
Обновлено вчера в 10:44
Политика
Путин прокомментировал расследование по MH17
Президент России Владимир Путин прокомментировал расследование по делу о крушении самолёта, выполнявшего рейс MH17, в Донбассе в 2014 году.
Обновлено вчера в 09:37
Армия и оружие
В сбитом Ираном RQ-4 Global Hawk увидели выгоду России
Сбитый Ираном американский стратегический разведывательный беспилотник RQ-4 Global Hawk может пригодиться России и Китаю, пишет The Drive.
Обновлено вчера в 21:03
Здоровье
Медики заявили об опасности отечности ног
Врачи из Великобритании заявили, что отечность в области лодыжек может быть признаком высокого кровяного давления.
Обновлено вчера в 23:19
Политика
Студенты лишили экс-заместителя главы Администрации президента Януковича должности в киевском университете
Напомним, Портнов занимал должность профессора кафедры конституционного права юридического факультета.
Обновлено вчера в 15:47
Общество
Создание центра приема звонков на медицинскую тему обойдется Сахалину максимум в 6,5 миллиона
6,5 млн рублей планируется направить из областного бюджета на создание контакт-центра для обработки телефонных обращений сахалинцев, которые будут перенаправляться в региональный минздрав.
Обновлено вчера в 21:06
Музыка
Сын Уилла Смита обвинил Егора Крида в плагиате
Джейден Смит, сын голливудского актера Уилла Смита, обвинил российского исполнителя в плагиате.
Обновлено вчера в 09:46