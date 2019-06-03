Происшествия

Суд отправил под арест экс-губернатора Ивановской областиBFM.ru 11:30

Басманный суд Москвы санкционировал арест бывшего губернатора Ивановской области Павла Конькова по делу о растрате порядка 700 млн рублей бюджетных средств, выделенных ОАО «Ивановский бройлер». Как сообщает корреспондент Business FM, мера пресечения избрана ему до 30 июля.
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Экс-губернатор Михаил Мень - о кредите, из-за которого задержан Коньков ВИДЕО

IvanovoNews16:15

Суд отправил экс-губернатора Ивановской области Павла Конькова под арест до 30 июля

Ивтелерадио11:44

Экс-губернатора Павла Конькова этапируют в Москву

ivDay.ru01:39

Суд арестовал экс-губернатора Ивановской области

РИА Новости11:31

Арест бывшего губернатора Ивановской области Павла Конькова. Факты

ТАСС12:29

Суд отправил под арест экс-губернатора Ивановской области

Российская газета12:06

Где пройдёт суд над Павлом Коньковым

Слухи и Фактывчера в 07:58
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Транспорт

В ГИБДД предложили запретить каршеринг для злостных нарушителей ПДД

ГИБДД планирует ввести запрет на использование каршеринга водителями, которые регулярно нарушают правила дорожного движения и хотя бы единожды были лишены водительских прав, сообщил газете «Известия» начальник управления надзорной деятельности ГИБДД МВД России Роман Мишуров.
Обновлено в 21:41
Транспорт

Водителям электросамокатов в ФРГ разрешили ездить по проезжей части

Водителям электросамокатов в Германии официально разрешили ездить по проезжей части, а также по велодорожкам со скоростью до 20 км/ч.
Обновлено в 19:17
Экономика

Стали известны города-лидеры по социально-экономическому развитию

Эксперты назвали регионы, которые являются лидерами по социально-экономическому развитию. Об этом 3 июня сообщает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 21:40
Политика

Команда Зеленского готовит стратегию «возвращения Крыма»

Президент Украины Владимир Зеленский обсудит стратегию "возвращения" воссоединившегося с Россией Крыма с высокопоставленными чиновниками Евросоюза и НАТО в ходе визита в Брюссель, сообщила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель в эфире Телевизионной службы новостей (ТСН) на телеканале 1+1.
Обновлено в 18:02
Происшествия

Задержан первый подозреваемый в убийстве бывшего спецназовца ГРУ

Обновлено в 17:00
Гаджеты

Apple представила следующую версию iOS и другие новинки

Обновлено в 15:29
Авто

Lada Granta Cross будет стоить от 554,9 тыс. рублей

В зависимости от комплектации и силового агрегата стоимость универсала составит от 554,9 тыс. руб. до 643,9 тыс. руб. Новинка отличается увеличенным до 20 см дорожным просветом, 15-дюймовыми колесными дисками, а также кузовным обвесом из некрашенного пластика.
Обновлено в 06:12
Шоу-бизнес

Эдгард Запашный: «Когда родилась малышка, у меня не было отношений с Ольгой»

Обновлено в 21:30
Происшествия

Под Екатеринбургом загорелся склад с лакокрасочной продукцией

Обновлено в 20:28
Экономика

В платёжках за ЖКУ появится новая строка

В этом году россияне начнут получать коммунальные квитанции, дополненные новой строкой - платежом за страхование жилья от чрезвычайных ситуаций.
Обновлено в 05:14
Общество

Финансовая безопасность: почему надо знать свою кредитную историю

Если у Пал Палыча несколько кредитов из разных финансовых структур, более чем вероятно, что его кредитная история разбросана фрагментами по разным бюро.
Обновлено в 17:19
Гаджеты

Китайские смартфоны осваивают рынок ремонта

В Москве стали чаще сдавать на постпродажное обслуживание Xiaomi и Huawei Доля китайских брендов среди всех сдаваемых в ремонт смартфонов за год выросла с 17% до 27%, хотя треть этого рынка все еще приходится на Apple, подсчитали в принадлежащем московской мэрии сервисе «Чудо техники».
Обновлено вчера в 17:55
Футбол

Instagram-аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ модели заблокировали

Аккаунт в Instagram американской модели Кинси Волански, выбежавшей на поле в финальном матче Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем», заблокировали.
Обновлено вчера в 16:45
Политика

В Госдуме оценили назначение Кучмы представителем в группе по Донбассу

Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT решение президента Украины Владимира Зеленского о назначении бывшего украинского лидера Леонида Кучмы представителем Киева в контактной группе по урегулированию в Донбассе.
Обновлено в 09:16
Здоровье

Счетная палата указала на неисполнение майского указа по медработникам

Майский указ от 2012 года предусматривает повышение средней заработной платы для младшего и среднего медицинского персонала до 100% от средней зарплаты в регионе к 2018 году.
Обновлено в 09:31
Общество

В России стартуют продажи фотоаппаратов «Зенит» в новом исполнении

Продажи легендарных фотоаппаратов "Зенит" в новом исполнении под названием "Зенит М" начинаются в России во вторник, сообщили РИА Новости в пресс-службе холдинга "Швабе" (входит в Ростех).
Обновлено в 20:13
Политика

Варфоломей заявил, что Киевского патриархата никогда не существовало

Обновлено в 08:32
Общество

Валерий Лимаренко в прямом эфире ответил на 40 вопросов от сахалинцев

Более 40 ответов на вопросы жителей Сахалинской области дал Валерий Лимаренко во время первой прямой линии.
Обновлено в 18:46
Экономика

Росстат назвал отрасли с самыми большими зарплатами

Росстат представил данные о размерах зарплат в различных отраслях экономики в пересчете за час по итогам 2018 года.
Обновлено в 19:03
Происшествия

Глава полиции Киевской области подал в отставку из-за гибели ребенка

Как сообщает пресс-служба МВД Украины, глава полиции Киевской области Дмитрий Ценов написал рапорт об отставке после того, как сотрудников его ведомства заподозрили в убийстве пятилетнего мальчика.
Обновлено в 19:33
Общество

В Аргентине прошли митинги и марши против насилия над женщинами

Митинги и марши против насилия над женщинами прошли по всей Аргентине в понедельник, следует из трансляций, организованных телеканалом TN.
Обновлено в 21:19
Экономика

Орешкин заявил, что пик инфляции в РФ прошёл

По прогнозу министра, к концу года ожидается увеличение темпов экономического роста. А в целом по 2019 году прогноз — 1,3%.
Обновлено в 21:51
Армия и оружие

«Обнинск» учился уничтожать отрядами корабли условного противника

Обновлено в 13:28
Происшествия

В Южно-Сахалинске завели уголовное дело на мужчину с топором

Городской следственный отдел СУ СК РФ по Сахалинской области возбудил уголовное дело в отношении 31-летнего жителя Холмска, сообщили в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 21:32
Музыка

Jay-Z стал первым в мире рэпером-миллиардером

Обновлено в 17:33
Кино

Пользователи Сети нашли киноляп в сериале «Чернобыль»

Обновлено в 12:34
Шоу-бизнес

Все в сборе: Дэвид и Виктория Бекхэм отдыхают с детьми в Майами

Дэвид и Виктория на днях улетели в Майами вместе со своими детьми. Там они арендовали яхту и отправились на отдых.
Обновлено в 05:03
Шоу-бизнес

Собчак возразила Галкину, назвавшему Малахова главным телесплетником

Телеведущая Ксения Собчак вступилась за коллегу Андрея Малахова, который ранее подвергся резкой критике со стороны юмориста Максима Галкина.
Обновлено в 13:01
Политика

Трамп заявил о выводе Россией «большей части своих людей» из Венесуэлы

Россия проинформировала США о том, что вывезла большую часть «своих людей» из Венесуэлы.
Обновлено в 14:40
Здоровье

Онколог Андрей Каприн: безопасного загара не существует

По словам российского онколога, загар на 74% увеличивает риск развития меланомы. Врач считает, что безопасного загара не существует.
Обновлено в 10:52
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Павел Алексеевич Коньков
Российский государственный деятель. Губернатор Ивановской области.
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