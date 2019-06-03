Происшествия
Суд отправил под арест экс-губернатора Ивановской областиBFM.ru 11:30
Басманный суд Москвы санкционировал арест бывшего губернатора Ивановской области Павла Конькова по делу о растрате порядка 700 млн рублей бюджетных средств, выделенных ОАО «Ивановский бройлер». Как сообщает корреспондент Business FM, мера пресечения избрана ему до 30 июля.
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Транспорт
В ГИБДД предложили запретить каршеринг для злостных нарушителей ПДД
ГИБДД планирует ввести запрет на использование каршеринга водителями, которые регулярно нарушают правила дорожного движения и хотя бы единожды были лишены водительских прав, сообщил газете «Известия» начальник управления надзорной деятельности ГИБДД МВД России Роман Мишуров.
Обновлено в 21:41
Транспорт
Водителям электросамокатов в ФРГ разрешили ездить по проезжей части
Водителям электросамокатов в Германии официально разрешили ездить по проезжей части, а также по велодорожкам со скоростью до 20 км/ч.
Обновлено в 19:17
Экономика
Стали известны города-лидеры по социально-экономическому развитию
Эксперты назвали регионы, которые являются лидерами по социально-экономическому развитию. Об этом 3 июня сообщает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 21:40
Политика
Команда Зеленского готовит стратегию «возвращения Крыма»
Президент Украины Владимир Зеленский обсудит стратегию "возвращения" воссоединившегося с Россией Крыма с высокопоставленными чиновниками Евросоюза и НАТО в ходе визита в Брюссель, сообщила пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель в эфире Телевизионной службы новостей (ТСН) на телеканале 1+1.
Обновлено в 18:02
Гаджеты
Apple представила следующую версию iOS и другие новинки
Обновлено в 15:29
Авто
Lada Granta Cross будет стоить от 554,9 тыс. рублей
В зависимости от комплектации и силового агрегата стоимость универсала составит от 554,9 тыс. руб. до 643,9 тыс. руб. Новинка отличается увеличенным до 20 см дорожным просветом, 15-дюймовыми колесными дисками, а также кузовным обвесом из некрашенного пластика.
Обновлено в 06:12
Шоу-бизнес
Эдгард Запашный: «Когда родилась малышка, у меня не было отношений с Ольгой»
Обновлено в 21:30
Экономика
В платёжках за ЖКУ появится новая строка
В этом году россияне начнут получать коммунальные квитанции, дополненные новой строкой - платежом за страхование жилья от чрезвычайных ситуаций.
Обновлено в 05:14
Общество
Финансовая безопасность: почему надо знать свою кредитную историю
Если у Пал Палыча несколько кредитов из разных финансовых структур, более чем вероятно, что его кредитная история разбросана фрагментами по разным бюро.
Обновлено в 17:19
Гаджеты
Китайские смартфоны осваивают рынок ремонта
В Москве стали чаще сдавать на постпродажное обслуживание Xiaomi и Huawei Доля китайских брендов среди всех сдаваемых в ремонт смартфонов за год выросла с 17% до 27%, хотя треть этого рынка все еще приходится на Apple, подсчитали в принадлежащем московской мэрии сервисе «Чудо техники».
Обновлено вчера в 17:55
Футбол
Instagram-аккаунт выбежавшей на поле в финале ЛЧ модели заблокировали
Аккаунт в Instagram американской модели Кинси Волански, выбежавшей на поле в финальном матче Лиги чемпионов между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем», заблокировали.
Обновлено вчера в 16:45
Политика
В Госдуме оценили назначение Кучмы представителем в группе по Донбассу
Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал в беседе с RT решение президента Украины Владимира Зеленского о назначении бывшего украинского лидера Леонида Кучмы представителем Киева в контактной группе по урегулированию в Донбассе.
Обновлено в 09:16
Здоровье
Счетная палата указала на неисполнение майского указа по медработникам
Майский указ от 2012 года предусматривает повышение средней заработной платы для младшего и среднего медицинского персонала до 100% от средней зарплаты в регионе к 2018 году.
Обновлено в 09:31
Общество
В России стартуют продажи фотоаппаратов «Зенит» в новом исполнении
Продажи легендарных фотоаппаратов "Зенит" в новом исполнении под названием "Зенит М" начинаются в России во вторник, сообщили РИА Новости в пресс-службе холдинга "Швабе" (входит в Ростех).
Обновлено в 20:13
Общество
Валерий Лимаренко в прямом эфире ответил на 40 вопросов от сахалинцев
Более 40 ответов на вопросы жителей Сахалинской области дал Валерий Лимаренко во время первой прямой линии.
Обновлено в 18:46
Экономика
Росстат назвал отрасли с самыми большими зарплатами
Росстат представил данные о размерах зарплат в различных отраслях экономики в пересчете за час по итогам 2018 года.
Обновлено в 19:03
Происшествия
Глава полиции Киевской области подал в отставку из-за гибели ребенка
Как сообщает пресс-служба МВД Украины, глава полиции Киевской области Дмитрий Ценов написал рапорт об отставке после того, как сотрудников его ведомства заподозрили в убийстве пятилетнего мальчика.
Обновлено в 19:33
Общество
В Аргентине прошли митинги и марши против насилия над женщинами
Митинги и марши против насилия над женщинами прошли по всей Аргентине в понедельник, следует из трансляций, организованных телеканалом TN.
Обновлено в 21:19
Экономика
Орешкин заявил, что пик инфляции в РФ прошёл
По прогнозу министра, к концу года ожидается увеличение темпов экономического роста. А в целом по 2019 году прогноз — 1,3%.
Обновлено в 21:51
Происшествия
В Южно-Сахалинске завели уголовное дело на мужчину с топором
Городской следственный отдел СУ СК РФ по Сахалинской области возбудил уголовное дело в отношении 31-летнего жителя Холмска, сообщили в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 21:32
Музыка
Jay-Z стал первым в мире рэпером-миллиардером
Обновлено в 17:33
Кино
Пользователи Сети нашли киноляп в сериале «Чернобыль»
Обновлено в 12:34
Шоу-бизнес
Все в сборе: Дэвид и Виктория Бекхэм отдыхают с детьми в Майами
Дэвид и Виктория на днях улетели в Майами вместе со своими детьми. Там они арендовали яхту и отправились на отдых.
Обновлено в 05:03
Шоу-бизнес
Собчак возразила Галкину, назвавшему Малахова главным телесплетником
Телеведущая Ксения Собчак вступилась за коллегу Андрея Малахова, который ранее подвергся резкой критике со стороны юмориста Максима Галкина.
Обновлено в 13:01
Политика
Трамп заявил о выводе Россией «большей части своих людей» из Венесуэлы
Россия проинформировала США о том, что вывезла большую часть «своих людей» из Венесуэлы.
Обновлено в 14:40
Здоровье
Онколог Андрей Каприн: безопасного загара не существует
По словам российского онколога, загар на 74% увеличивает риск развития меланомы. Врач считает, что безопасного загара не существует.
Обновлено в 10:52