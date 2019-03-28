Происшествия
Суд отправил экс-губернатора Ишаева под домашний арестВести.Ru 14:04
Басманный суд Москвы отправил экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева под домашний арест до 27 мая. Бывшего чиновника обвиняют в крупном мошенничестве, а именно — хищении средств у нефтяной компании "Роснефть". Ишаев будет находиться по месту регистрации — в квартире на западе Москвы.
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Общество
Минтруд предложил доплачивать сотрудникам за неудобный график
В Министерстве труда и социальной защиты России предложили доплачивать сотрудникам за высокие эмоциональные или интеллектуальные нагрузки на работе, а также неудобный график.
Обновлено в 14:00
Культура
YouTube удалил новые выпуски программ Дудя и Парфенова
YouTube удалил новые выпуски программ Юрия Дудя (канал «вДудь») и Леонида Парфенова (канал Parfenon).
Обновлено в 02:50
Политика
Зеленский стал лидером президентской гонки на Украине
Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский возглавил избирательную гонку по итогам опроса службы Центра Разумкова.
Обновлено вчера в 19:31
Энергетика
«Газпром» купит часть активов «Кыргызнефтегаза»
Глава «Газпрома» Алексей Миллер и первый вице-премьер Киргизии Кубатбек Боронов подписали дорожную карту по приобретению российской компанией части активов и имущества «Кыргызнефтегаза».
Обновлено в 11:09
Политика
Трамп раскритиковал обвиняющих его в сговоре с Россией демократов
Американский президент Дональд Трамп подверг критике демократов, продолжающих обвинять его в сговоре с Россией.
Обновлено в 21:03
Происшествия
Бывшего полпреда президента задержали по делу о хищениях у «Роснефти»
Главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета возбуждено уголовное дело в отношении бывшего губернатора Хабаровского края и полномочного представителя президента на Дальнем Востоке Виктора Ишаева.
Обновлено в 08:42
Армия и оружие
Опубликовано видео прохода кораблей НАТО в Черное море
В Сети появилось видео прохода кораблей НАТО в Черное море.
Обновлено в 20:22
Общество
Раскрыты перспективы врачей роддома со смешными зарплатами
Ранее стало известно, что за короткий срок из-за низких зарплат и слишком большой нагрузки из роддома уволились 14 врачей, 5 акушеров-гинекологов, 2 неонатолога.
Обновлено в 14:09
Политика
Reuters: США угрожают нефтекомпаниям санкциями за сделки с Венесуэлой
Компании, которые не согласятся на условия Вашингтона, могут подпасть под американские санкции, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Обновлено в 19:59
Происшествия
Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в районе Командорских островов
Обновлено 26 марта в 18:27
Политика
Трамп потребовал от России уйти из Венесуэлы
Дональд Трамп считает, что Россия должна уйти из Венесуэлы, сообщают журналисты американского президентского пула.
Обновлено вчера в 12:29
Общество
Врач-педиатр из Кинешмы отказалась увольняться после фото в белье
Фотографии врача-педиатра Анастасии Орловой в нижнем белье появились в социальных сетях 12 марта и вызвали бурную критику в сети, однако завотделением учреждения уверила, что фото никак не отразятся на карьере врача.
Обновлено в 09:37
Шоу-бизнес
Любовница Александра Головина выиграла суд у Настасьи Самбурской
Пару месяцев назад Самбурская имела неосторожность нелестно высказаться о бывшей любовнице Александра Головина — Светлане Белогуровой.
Обновлено в 14:00
Футбол
Медведев, Семак, Анюков и Иванович встретились с болельщиками «Зенита»
В четверг на "Газпром Арене" состоялась встреча фанатов "Зенита" с президентом клуба Александром Медведевым, главным тренером Сергеем Семаком и капитанами сине-бело-голубых Александром Анюковым и Браниславом Ивановичем.
Обновлено в 14:50
Политика
Коломойский обвинил Порошенко в провокации в Керченском проливе
Украинский олигарх Игорь Коломойский назвал прошлогодний инцидент в Керченском проливе провокацией президента страны Петра Порошенко.
Обновлено в 19:18
Происшествия
Шестилетний мальчик спас выпавшего из окна ребенка
Польский шестилетний мальчик спас выпавшего из окна ребенка, пишет местный информационный портал TVN24.
Обновлено в 14:03
Общество
Часть пациентов психоневрологических интернатов в РФ отправят по домам
Например, в некоторых интернатах пациенты вынуждены ходить в туалет на улице, отсутствует водопровод.
Обновлено в 09:26
Общество
«Обломки так и валяются»: в Пионерском обвалился фасад девятиэтажного дома
В Пионерском осыпается фасад дома № 9 на улице Садовой.
Обновлено в 21:04
Хоккей
Бывальцев: СКА бросал-бросал, но для голов нужно полезть с мясом
Нападающий петербургского СКА Алексей Бывальцев подвёл итоги проигранной встречи с московским ЦСКА (1:2).
Обновлено в 15:44
Экономика
Авиаперелёты на Дальний Восток получат дополнительную господдержку
Правительство РФ планирует выделить 2,5 млрд рублей на государственную поддержку пассажирских авиаперевозок в дальневосточные регионы, сообщил 28 марта премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства.
Обновлено в 07:23
Политика
Власти Венесуэлы запретили Гуайдо в течение 15 лет занимать госпосты
Власти Венесуэлы полагают, что Гуайдо подделал свою декларацию, а средства получал от «международных инстанций».
Обновлено в 19:00
Происшествия
Пассажирский лайнер Air Canada попал в стаю птиц и повредил двигатель
Лайнер авиакомпании Air Canada при заходе на посадку попал в стаю птиц. Инцидент произошел в ночь на четверг в аэропорту Оттавы.
Обновлено в 19:26
Политика
Проект ВСМ Москва — Казань не получил поддержки Путина
Обсуждение перспектив проекта строительства железнодорожной высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Казань с участием Владимира Путина состоялось на этой неделе, по итогам консультаций он не получил окончательного одобрения президента, рассказали РБК два источника, близких к правительству, и подтвердил отраслевой консультант.
Обновлено в 15:53
Кино
В Совфеде раскритиковали выход фильма Лунгина «Братство» 9 мая
Морозов отметил, что в его адрес начали приходить письма с отрицательными отзывами о картине.
Обновлено вчера в 09:14
Происшествия
Михаила Абызова прослушивали два года до ареста
ФСБ разрабатывала экс-министра по делам «открытого правительства» Михаила Абызова по меньшей мере два года, узнал РБК.
Обновлено в 19:00
Кино
Вышел первый трейлер сериала «Чернобыль» от HBO
Обновлено в 16:41
Общество
«Известия»: Роскачество подготовило новый ГОСТ для детского питания
Роскачество разработало новый ГОСТ после проверки качества детского питания, которая была проведена совместно с Минпромторгом в конце 2018 года.
Обновлено в 20:33