Происшествия

Суд отправил экс-губернатора Ишаева под домашний арестВести.Ru 14:04

Басманный суд Москвы отправил экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева под домашний арест до 27 мая. Бывшего чиновника обвиняют в крупном мошенничестве, а именно — хищении средств у нефтяной компании "Роснефть". Ишаев будет находиться по месту регистрации — в квартире на западе Москвы.
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Суд отправил Ишаева под домашний арест

РИА Новости13:40

Бывший глава Хабаровского края и постпредства в ДФО Виктор Ишаев обвинен в хищении у «Роснефти» пяти миллионов рублей

Коммерсантъ16:26

Бывший хабаровский губернатор Ишаев отправлен по домашний арест

Интерфакс13:56

Бывшего губернатора Хабаровского края отправили под домашний арест

Эхо Москвы18:58

Суд отправил под домашний арест экс-главу Хабаровского края Ишаева

RT на русском13:43

Басманный суд отправил экс-губернатора Ишаева под домашний арест

ТАСС13:14

Адвокат назвал подавшего заявление против экс-полпреда Ишаева

РБК14:13
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Обновлено в 09:05
Происшествия

Бывшего полпреда президента задержали по делу о хищениях у «Роснефти»

Главным управлением по расследованию особо важных дел Следственного комитета возбуждено уголовное дело в отношении бывшего губернатора Хабаровского края и полномочного представителя президента на Дальнем Востоке Виктора Ишаева.
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Армия и оружие

Опубликовано видео прохода кораблей НАТО в Черное море

В Сети появилось видео прохода кораблей НАТО в Черное море.
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Армия и оружие

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Общество

Раскрыты перспективы врачей роддома со смешными зарплатами

Ранее стало известно, что за короткий срок из-за низких зарплат и слишком большой нагрузки из роддома уволились 14 врачей, 5 акушеров-гинекологов, 2 неонатолога.
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Политика

Reuters: США угрожают нефтекомпаниям санкциями за сделки с Венесуэлой

Компании, которые не согласятся на условия Вашингтона, могут подпасть под американские санкции, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Обновлено в 19:59
Происшествия

Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в районе Командорских островов

Обновлено 26 марта в 18:27
Политика

Трамп потребовал от России уйти из Венесуэлы

Дональд Трамп считает, что Россия должна уйти из Венесуэлы, сообщают журналисты американского президентского пула.
Обновлено вчера в 12:29
Общество

Врач-педиатр из Кинешмы отказалась увольняться после фото в белье

Фотографии врача-педиатра Анастасии Орловой в нижнем белье появились в социальных сетях 12 марта и вызвали бурную критику в сети, однако завотделением учреждения уверила, что фото никак не отразятся на карьере врача.
Обновлено в 09:37
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Обновлено в 14:00
Футбол

Медведев, Семак, Анюков и Иванович встретились с болельщиками «Зенита»

В четверг на "Газпром Арене" состоялась встреча фанатов "Зенита" с президентом клуба Александром Медведевым, главным тренером Сергеем Семаком и капитанами сине-бело-голубых Александром Анюковым и Браниславом Ивановичем.
Обновлено в 14:50
Политика

Коломойский обвинил Порошенко в провокации в Керченском проливе

Украинский олигарх Игорь Коломойский назвал прошлогодний инцидент в Керченском проливе провокацией президента страны Петра Порошенко.
Обновлено в 19:18
Происшествия

Шестилетний мальчик спас выпавшего из окна ребенка

Польский шестилетний мальчик спас выпавшего из окна ребенка, пишет местный информационный портал TVN24.
Обновлено в 14:03
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Часть пациентов психоневрологических интернатов в РФ отправят по домам

Например, в некоторых интернатах пациенты вынуждены ходить в туалет на улице, отсутствует водопровод.
Обновлено в 09:26
Общество

«Обломки так и валяются»: в Пионерском обвалился фасад девятиэтажного дома

В Пионерском осыпается фасад дома № 9 на улице Садовой.
Обновлено в 21:04
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Семья погибшего в авиакатастрофе в Эфиопии подала в суд на Boeing

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Бывальцев: СКА бросал-бросал, но для голов нужно полезть с мясом

Нападающий петербургского СКА Алексей Бывальцев подвёл итоги проигранной встречи с московским ЦСКА (1:2).
Обновлено в 15:44
Экономика

Авиаперелёты на Дальний Восток получат дополнительную господдержку

Правительство РФ планирует выделить 2,5 млрд рублей на государственную поддержку пассажирских авиаперевозок в дальневосточные регионы, сообщил 28 марта премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании правительства.
Обновлено в 07:23
Политика

Власти Венесуэлы запретили Гуайдо в течение 15 лет занимать госпосты

Власти Венесуэлы полагают, что Гуайдо подделал свою декларацию, а средства получал от «международных инстанций».
Обновлено в 19:00
Происшествия

Пассажирский лайнер Air Canada попал в стаю птиц и повредил двигатель

Лайнер авиакомпании Air Canada при заходе на посадку попал в стаю птиц. Инцидент произошел в ночь на четверг в аэропорту Оттавы.
Обновлено в 19:26
Политика

Проект ВСМ Москва — Казань не получил поддержки Путина

Обсуждение перспектив проекта строительства железнодорожной высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Казань с участием Владимира Путина состоялось на этой неделе, по итогам консультаций он не получил окончательного одобрения президента, рассказали РБК два источника, близких к правительству, и подтвердил отраслевой консультант.
Обновлено в 15:53
Кино

В Совфеде раскритиковали выход фильма Лунгина «Братство» 9 мая

Морозов отметил, что в его адрес начали приходить письма с отрицательными отзывами о картине.
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Михаила Абызова прослушивали два года до ареста

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Роскачество разработало новый ГОСТ после проверки качества детского питания, которая была проведена совместно с Минпромторгом в конце 2018 года.
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Ишаев Виктор Иванович
Российский политик
Российский политик и экономист, глава администрации/губернатор Хабаровского края, полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе, министр по развитию Дальнего Востока - полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе. Действительный государственный советник РФ 1 класса.
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