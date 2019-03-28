Происшествия
Суд отправил под домашний арест экс-полпреда ИшаеваРБК вчера в 13:37
Басманный суд Москвы отправил под домашний арест до 27 мая бывшего полпреда президента на Дальнем Востоке Виктора Ишаева. Такое решение приняла судья Наталия Дударь, передает корреспондент РБК. Ишаеву вменяется мошенничество в отношении ПАО «Роснефть».
Читать в источнике
Оценить118
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 02:20, Ашберн
Технологии
Роскомнадзор предложил операторам тестировать Рунет на «суверенность»
Выбор для тестирования продукта RDP.RU, как рассказывает один из операторов, в Роскомнадзоре компаниям объяснили тем, что он оказался лучшим по итогам испытаний по фильтрации трафика.
Обновлено вчера в 14:31
Космос
Рогозин подтвердил просьбу НАСА перенести запуск «Союза» к МКС
Обновлено в 01:46
Экономика
Потребители усилили режим экономии
Потребители усилили режим экономии К концу 2018 года россияне усилили режим экономии в повседневных тратах, следует из данных агентства Initiative.
Обновлено вчера в 18:24
Экономика
Названы главные причины отказа в ипотеке
Вторая по распространенности причина отказа — сильная закредитованность заявителя, или наличие ранее оформленных займов, кредитных карт, обслуживание которых не завершено.
Обновлено в 01:41
Происшествия
СМИ сообщили о вынужденном обращении Норвегии к России в случае ЧС
В случае возникновения чрезвычайных ситуаций (ЧС) Норвегия вынуждена будет полагаться на помощь российских спасателей.
Обновлено в 00:24
Политика
Вступили в силу законы о фейковых новостях и неуважении к власти
В России с 29 марта вступили в силу законы о наказаниях за фейковые новости, а также за оскорбление общества, государства и госсимволов.
Обновлено вчера в 18:19
Происшествия
Кадыров обратился к виновнику смертельного ДТП в Москве
Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал скрывшегося с места происшествия виновника ДТП на Можайском шоссе в Москве, в результате которого погибли два человека, незамедлительно явиться в полицию и "не позорить свой род".
Обновлено вчера в 11:25
Происшествия
Вооруженный солдат сбежал из воинской части в Тверской области
Солдат с оружием сбежал с территории воинской части в Тверской области.
Обновлено в 01:53
Шоу-бизнес
Николас Кейдж через четыре дня аннулировал заявление на очередной брак
Обновлено вчера в 22:16
Политика
«Коммерсант»: Путин выступил против строительства ВСМ в сторону Казани
Владимир Путин не одобрил строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Железнодорожный — Гороховец, которая должна была стать первым участком проекта Москва — Казань, сообщила газета "Коммерсант" со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 23:27
Политика
Пореченков и Охлобыстин сняли ролик в «поддержку» Зеленского
Обновлено вчера в 21:09
Политика
Слияние Александринского театра и Театра имени Волкова откладывается
Слияние Александринского театра и Театра имени Волкова откладывается 28 марта министр культуры Владимир Мединский подписал приказ об объединении Александринского театра (Санкт-Петербург) и Театра драмы имени Федора Волкова (Ярославль).
Обновлено вчера в 15:42
Общество
Аэропорт в Петрозаводске сменил название
Аэропорт Бесовец в Петрозаводске получил одноименное название – Петрозаводск. Распоряжение об этом подписало региональное правительство.
Обновлено в 01:50
Экономика
В «Руспродсоюзе» назвали причины повышения цен на помидоры и капусту
Исполнительный директор "Руспродсоюза" Дмитрий Востриков назвал причины повышения цен на помидоры и капусты и заявил, что в ближайшее время снижения цен не ожидается.
Обновлено в 00:59
Армия и оружие
В России разрабатывается уникальный управляемый артиллерийский снаряд
Российские специалисты разрабатывают управляемый артиллерийский снаряд калибра 57 миллиметров, не имеющий аналогов в мире.
Обновлено в 02:16
Происшествия
В США похититель секретов АНБ признал свою вину
Бывший сотрудник Агентства национальной безопасности (АНБ) США Гарольд Томас Мартин в рамках сделки со следствием признал себя виновным в незаконном перемещении секретной информации, пишет газета Wall Street Journal.
Обновлено в 01:04
Авто
Хорошую новость сообщили тем, кто хочет авто из Японии
Обновлено вчера в 14:00
Авто
Kia показала два новых полноприводных кроссовера
Корейская компания Kia представила на автосалоне в Сеуле новый концепт Mohave Masterpiece и SP Signature.
Обновлено вчера в 14:13
Политика
Дания предложила обсудить третий вариант маршрута «Северного потока-2»
Дания предложила обсудить третий вариант маршрута газопровода "Северный поток-2", сообщает проектная компания Nord Stream 2 AG.
Обновлено вчера в 03:42
Происшествия
Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в районе Командорских островов
Обновлено 26 марта в 18:27
Кино
Психиатры, маньяки и новый «Дамбо»: лучшие фильмы недели
Сын карикатуриста и психиатра Андрея Бильжо представляет триллер "Амбивалентность", а студия "Дисней" пытается сыграть на ностальгии и выпускает ремейк "Дамбо".
Обновлено в 01:00
Политика
Госдеп вступился за сторонников террористов в Крыму
Вашингтон «осуждает действия российских оккупационных властей в Крыму», заявил Паллидино и призвал освободить задержанных крымских татар, а также всех других «несправедливо осужденных украинцев».
Обновлено в 02:04
Происшествия
В самолете Red Wings из-за пассажира с зажигалкой загорелось кресло
«Авиакомпания Red Wings по завершении внутреннего расследования планирует выступить с предложением в Росавиацию о запрещении проноса зажигалок на борт самолета», — пояснили РБК в пресс-службе.
Обновлено вчера в 12:14
Экономика
Власти отложили запуск новой системы накопительной пенсии
Внесение законопроекта об индивидуальном пенсионном капитале (ИПК) отложено на неопределенный срок.
Обновлено вчера в 17:03
Политика
США готовы продлить торговые переговоры с КНР
Кадлоу заметил, что США в то же время могут отменить часть пошлин на товары из КНР, сохранив часть из них для "рычага" давления.
Обновлено в 00:16
Происшествия
Выдававшие себя за главу МИД Франции мошенники арестованы в Израиле
В Израиле арестованы трое мошенников, которые занимались вымогательством денег у бизнесменов, выдавая себя за министра иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриана и его помощников.
Обновлено в 00:33
Религия
Власти отказались от планов передать Исаакиевский собор РПЦ
О намерении передать Исаакиевский собор РПЦ сообщил губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко в декабре 2016 года.
Обновлено в 00:00
Армия и оружие
США приостановили полеты бомбардировщиков B-1B
ВВС США решили временно прекратить полеты стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer.
Обновлено в 00:22
Общество
OCCRP рассказал об испанской недвижимости окружения главы «Ростеха»
Одними из обладателей двух вилл в СʼАгаро, по данным журналистов, стали Дмитрий и Юлия Артяковы — сын и невестка бывшего губернатора Самарской области Владимира Артяков, который сейчас работает заместителем Чемезова.
Обновлено вчера в 13:27