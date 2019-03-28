Происшествия
Суд отправил экс-губернатора Ишаева под домашний арестВести.Ru 14:04
Басманный суд Москвы отправил экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева под домашний арест до 27 мая. Бывшего чиновника обвиняют в крупном мошенничестве, а именно — хищении средств у нефтяной компании "Роснефть". Ишаев будет находиться по месту регистрации — в квартире на западе Москвы.
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Экология
Мнение экологов: «Мусоросортировочный комплекс серьезным образом подрывает экологическое благополучие местных жителей»
Сегодня стартует опрос населения в рамках публичных обсуждений, касающиеся строительства мусороперерабатывающего комплекса.
Обновлено в 20:50
Политика
Россия, Нидерланды и Австралия провели встречу по крушению MH17
Министерство иностранных дел России подтвердило проведение трёхсторонних переговоров с Нидерландами и Австралией по крушению малайзийского Boeing, выполнявшего рейс MH17, в Донбассе в 2014 году.
Обновлено вчера в 06:39
Армия и оружие
Корабли НАТО вошли в Чёрное море
Четыре боевых корабля второй постоянной военно-морской группы НАТО прошли проливы Дарданеллы и Босфор, вошли в Чёрное море.
Обновлено в 14:35
Футбол
Сын Киркорова поступил в академию «Барселоны»
Сын известного российского певца Филиппа Киркорова Мартин прошел просмотр в академию "Барселоны" в Москве.
Обновлено в 11:37
Авто
Куда делись хамы на дорогах — 7 причин
Народная мудрость За последнее время ездить из-за увеличения количества автомобилей приходится дольше, но моральный климат на наших дорогах стал несколько мягче не только по сравнению с «бандитскими» девяностыми годами, но и с более спокойными «нефтедолларовыми» нулевыми.
Обновлено в 11:03
Происшествия
Пожар произошел у штаб-квартиры нацразведки Венесуэлы
Возле штаб-квартиры венесуэльской службы национальной разведки произошел сильный пожар.
Обновлено в 20:09
Экономика
Власти нашли новый способ отобрать у россиян деньги: пострадают пенсии
На руинах прежней накопительной системы задумали возвести сверкающий замок ИПК — однако третий год власти не могут договориться о деталях.
Обновлено в 12:27
Здоровье
Глава Зауралья вступился за врачей, получающих меньше бухгалтеров больниц
Вадим Шумков потребовал перенаправить выявленные неэффективные расходы на повышение зарплат медицинского персонала («подчеркиваю, медицинского», — отметил глава региона) и ускорение ремонта приёмных отделений больниц.
Обновлено в 08:48
Политика
Проект ВСМ Москва — Казань не получил поддержки Путина
Обсуждение перспектив проекта строительства железнодорожной высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Казань с участием Владимира Путина состоялось на этой неделе, по итогам консультаций он не получил окончательного одобрения президента, рассказали РБК два источника, близких к правительству, и подтвердил отраслевой консультант.
Обновлено в 15:53
Происшествия
Шестилетний мальчик поймал выпавшего из окна ребенка
В Польше на юге города Чеховице-Дзедзице шестилетний мальчик поймал выпавшего из окна трехлетнего ребенка.
Обновлено в 14:44
Шоу-бизнес
Бывшая звезда «Дома-2» Анастасия Дашко стала мамой во второй раз
О рождении второго малыша стало известно сегодня, мальчику дали имя Лука. Дома младшего братика с нетерпением ждал трехлетний Клим.
Обновлено в 13:57
Политика
США указали России на невозможность вернуть выданные Мадуро средства
Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс заявил, что Россия не сможет вернуть кредиты, которые выдала южноамериканской стране.
Обновлено в 14:30
Происшествия
Ставропольский судья лишился статуса после видео с обнаженной женщиной
Экс-судья и бывший председатель Октябрьского районного суда города Ставрополя Юрий Макаров был лишен специального статуса и неприкосновенности (первого квалификационного класса) после видеоролика с обнаженной женщиной.
Обновлено в 21:50
Политика
Депутат предложил штрафовать СМИ за «редакторок» и «президенток»
Депутат законодательного собрания Ленинградской области Владимир Петров предложил ввести штрафы в СМИ и соцсетях "за намеренное искажение русского языка и пропаганду безграмотности", в том числе за использование "феминитивов", таких как "авторка", "президентка", "редакторка".
Обновлено в 22:53
Интернет
Microsoft запретила сотрудникам шутить 1 апреля
Директор по маркетингу компании Microsoft Крис Капоссела выступил с обращением к сотрудникам, в котором запретил им устраивать корпоративные розыгрыши, сообщает The Verge.
Обновлено в 12:46
Политика
Трамп потребовал от России уйти из Венесуэлы
Дональд Трамп считает, что Россия должна уйти из Венесуэлы, сообщают журналисты американского президентского пула.
Обновлено вчера в 12:29
Происшествия
В отношении Виктора Ишаева возбудили уголовное дело
В деле, как заявила официальный представитель СК Светлана Петренко, есть и другие фигуранты, но их имена не раскрываются.
Обновлено в 10:56
Экономика
«Газпром» выкупит своих крупнейших подрядчиков у Ротенберга и Тимченко
Структуры «Газпрома» ведут переговоры о покупке его крупнейших подрядчиков — компаний «Стройгазмонтаж» у Аркадия Ротенберга и «Стройтранснефтегаз» у Геннадия Тимченко, рассказали РБК два источника, близких к «Газпрому», и собеседник в компании, которая работает с монополией.
Обновлено в 17:00
Общество
Врач-педиатр из Кинешмы объяснила фотосессию в белье
Врач-педиатр Анастасия Орлова из города Кинешмы Ивановской области в интервью газете Metro объяснила, почему снялась в фотосессии в нижнем белье, вызвавшей общественный резонанс.
Обновлено в 22:52
Происшествия
Михаила Абызова прослушивали два года до ареста
ФСБ разрабатывала экс-министра по делам «открытого правительства» Михаила Абызова по меньшей мере два года, узнал РБК.
Обновлено в 19:00
Шоу-бизнес
Фролов прокомментировал слухи о причинах смерти Началовой
Хоккеист Александр Фролов прокомментировал слухи о том, что причиной ухудшения здоровья певицы Юлии Началовой якобы стало судебное разбирательство с бывшей возлюбленной.
Обновлено вчера в 18:04
Политика
Президент Киргизии подарил Путину щенка и орловского скакуна
Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подарил Владимиру Путину орловского скакуна и киргизскую борзую тайган.
Обновлено в 08:42
Происшествия
Работа аэропорта Сиднея приостановлена из-за пожара в диспетчерской
Международный аэропорт Сиднея приостановил работу из-за пожара на диспетчерской вышке. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на телеканал ABC.
Обновлено в 23:12
Армия и оружие
В Петербурге на воду спустили подлодку «Петропавловск-Камчатский»
Спущенная на воду подводная лодка будет передана Тихоокеанскому флоту в текущем году.
Обновлено в 07:12
Шоу-бизнес
Фото растолстевшей Анны Семенович шокировало поклонников
39-летняя певица Анна Семенович растолстела до неузнаваемости, но не оставила попыток вернуться в форму.
Обновлено в 07:30
Шоу-бизнес
Супруга Дмитрия Диброва опубликовала «постельное» фото с мужем
На странице в соцсети Полина Диброва решила немного «поностальгировать», опубликовав фотографии со свадьбы, а также кадры самых ярких моментов семейной жизни и «постельное» фото с супругом.
Обновлено в 11:20
Политика
Трамп примет президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина 11 апреля
Президент США Дональд Трамп примет президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина 11 апреля. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома.
Обновлено в 22:26
Политика
Reuters: США угрожают нефтекомпаниям санкциями за сделки с Венесуэлой
Компании, которые не согласятся на условия Вашингтона, могут подпасть под американские санкции, сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Обновлено в 19:59
Музыка
В Германии раскритиковали новый клип Rammstein о концлагере
Директор Фонда баварских мемориалов Карл Фреллер пригласил немецкую группу Rammstein посетить бывший концлагерь Дахау, после того как коллектив презентовал клип на песню Deutschland («Германия»).
Обновлено в 16:25
Футбол
Зидан рассчитывает усилить «Реал» в каждой линии
По информации издания мадридцы рассчитывают приобрести по игроку в каждую линию, речи о вратарской позиции не идёт.
Обновлено в 20:15