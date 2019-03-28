Суд отправил экс-губернатора Ишаева под домашний арестВести.Ru 14:04

Басманный суд Москвы отправил экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева под домашний арест до 27 мая. Бывшего чиновника обвиняют в крупном мошенничестве, а именно — хищении средств у нефтяной компании "Роснефть". Ишаев будет находиться по месту регистрации — в квартире на западе Москвы.

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