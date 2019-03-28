Происшествия

Суд отправил экс-губернатора Ишаева под домашний арестВести.Ru 14:04

Басманный суд Москвы отправил экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева под домашний арест до 27 мая. Бывшего чиновника обвиняют в крупном мошенничестве, а именно — хищении средств у нефтяной компании "Роснефть". Ишаев будет находиться по месту регистрации — в квартире на западе Москвы.
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Бывшего губернатора Хабаровского края отправили под домашний арест

Эхо Москвы18:58

Бывший хабаровский губернатор Ишаев отправлен по домашний арест

Интерфакс13:56

Самое важное из событий четверга — в «Выборе редакции»

Коммерсантъ14:12

Суд отправил Ишаева под домашний арест

РИА Новости13:40

Суд отправил под домашний арест экс-главу Хабаровского края Ишаева

RT на русском13:43

Суд отправил под домашний арест экс-полпреда Ишаева

РБК13:37

Басманный суд отправил экс-губернатора Ишаева под домашний арест

ТАСС13:14
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Происшествия

Михаила Абызова прослушивали два года до ареста

Телефонные переговоры между Абызовым и другим обвиняемым Николаем Степановым, расшифровки которых попали в материалы дела, датируются 2017-2019 годом, рассказали два источника, знакомых с ходом расследования.
Обновлено в 19:00
Политика

Гуайдо отказался объяснять происхождение его денег на дорогие поездки

Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо, который незаконно провозгласил себя временным президентом страны, отказался объяснять, откуда у него деньги на дорогие зарубежные поездки.
Обновлено в 19:27
Происшествия

Абызова поместили в камеру без телевизора и горячей воды

Экс-министра открытого правительства РФ Михаила Абызова поместили на карантин в пустовавшую двухместную камеру "Лефортово", в которой нет горячей воды, рассказал РИА Новости ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Иван Мельников.
Обновлено в 16:01
Экономика

«Зелёная книга» побила рекорд в российском прокате

Картина «Зелёная книга» собрала в российском прокате более 544 млн рублей — рекордную сумму для кинолент, завоевавших «Оскар» в номинации «Лучший фильм года», свидетельствуют данные Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах.
Обновлено в 15:53
Политика

США пообещали помогать христианам на Ближнем Востоке

Белый дом намерен через неправительственные организации помогать христианским организациям в странах Ближнего Востока, заявил вице-президент Соединенных Штатов Майкл Пенс в ходе выступления в католическом университете Ave Maria в американском штате Флорида.
Обновлено в 19:02
Армия и оружие

Конгрессмены США внесли законопроект о запрете поставок F-35 Турции

Обновлено в 18:30
Политика

Стало известно, зачем президент Эстонии приедет в Москву

Обновлено в 11:10
Спорт

Глазырина выиграла спринт на чемпионате России по биатлону

Биатлонистка Екатерина Глазырина из Свердловской области выиграла спринтерскую гонку на 7,5 км на чемпионате России.
Обновлено в 04:32
Политика

Дворкович, к которому прилетал задержанный Абызов, покинул Россию

Ранее СМИ сообщали, что экс-министра открытого правительства Михаила Абызова задержали именно во время визита к Дворковичу на день рождения.
Обновлено вчера в 08:04
Происшествия

Сильное землетрясение произошло у берегов Камчатки

Обновлено в 20:07
Шоу-бизнес

Егор Крид покидает лейбл Black Star

По слухам, о расставании с лейблом Крид сообщит уже в самое ближайшее время.
Обновлено в 09:31
Авто

Aurus готовит гоночный автомобиль

Судя по тизеру, бренд Aurus получит весь спортивный автомобиль, созданный на болиде Oreca 07-Gibson LMP2.
Обновлено в 17:02
Гаджеты

«Роскачество» обновило рейтинг лучших смартфонов

Специалисты «Роскачества» протестировали 25 новейших смартфонов, появившихся на рынке с конца 2018 года.
Обновлено в 02:52
Общество

Врач-педиатр из Кинешмы отказалась увольняться после фото в белье

Фотографии врача-педиатра Анастасии Орловой в нижнем белье появились в социальных сетях 12 марта и вызвали бурную критику в сети, однако завотделением учреждения уверила, что фото никак не отразятся на карьере врача.
Обновлено в 09:37
Космос

В NASA попросили Россию отложить запуск «Союза» к МКС

Обновлено в 05:59
Здоровье

Кардиохирурги из Беларуси провели уникальную операцию

«Команда белорусских детских кардиохирургов провела операцию по коррекции врожденного порока сердца: стеноза клапана легочной артерии малышу с массой тела 1 кг 135 грамм», – отмечается в сообщении.
Обновлено в 09:40
Политика

Бразилия потребовала от России убрать своих военных из Венесуэлы

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что «Россия должна убраться» из Венесуэлы, а для того, чтобы это произошло, «допустимы все методы».
Обновлено в 14:09
Экономика

Минтруд считает, что россиянам переплачивают пенсии

В пояснительной записке к документу говорится, что в России существует тенденция увеличения продолжительности жизни, а действующая система расчетов «приводит к занижению этого значения и, как следствие, к завышению размера назначаемой накопительной пенсии».
Обновлено вчера в 08:30
Футбол

Сульшер стал третьим в списке самых высокооплачиваемых тренеров АПЛ

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер, подписав полноценный контракт с клубом, вышел на третье место в списке самых высокооплачиваемых тренеров английской Премьер-лиги.
Обновлено в 15:49
Политика

Зеленский стал лидером президентской гонки на Украине

Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский возглавил избирательную гонку по итогам опроса службы Центра Разумкова.
Обновлено вчера в 19:31
Политика

В Сети опубликовали видео с пьяным сыном Порошенко

Обновлено вчера в 12:44
Футбол

Одриосола: «Бэйл идеально знает испанский, но стесняется его использовать»

Защитник «Реала» Альваро Одриосола поделился мнением об одноклубнике Гарете Бэйле.
Обновлено в 16:22
Политика

Проект ВСМ Москва — Казань не получил поддержки Путина

Обсуждение перспектив проекта строительства железнодорожной высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва — Казань с участием Владимира Путина состоялось на этой неделе, по итогам консультаций он не получил окончательного одобрения президента, рассказали РБК два источника, близких к правительству, и подтвердил отраслевой консультант.
Обновлено в 15:53
Происшествия

В Вашингтоне перевернувшийся бензовоз парализовал движение на окружной

ДТП случилось на мосту через реку Потомак, соединяющем штаты Мэриленд и Виргиния Перевернувшийся бензовоз парализовал движение транспорта в Вашингтоне и его окрестностях, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 19:14
Общество

В Якутии мигрантам запретили работать водителями и продавцами

Обновлено в 05:33
Спорт

Провал мужского фигурного катания в России связали с Плющенко

Обновлено в 17:25
Происшествия

В Дагестане задержан член банды, причастной к терактам в метро Москвы

Участник бандитской группы Вагабова, причастной к двойному теракту в московском метро в 2010 году, задержан в Дагестане.
Обновлено в 05:49
Шоу-бизнес

Дана Борисова рассказала о реабилитации и сексе

Телеведущая Дана Борисова рассказала о том, что после возвращения из Таиланда, где она проходила курс реабилитации от наркотической зависимости, она столкнулась с сексоголизмом, который продлился несколько месяцев.
Обновлено в 12:11
Единоборства

Хирн: следующим соперником Усика станет Такам

Известный британский промоутер Эдди Хирн подтвердил информацию, что чемпион мира в первом тяжёлом весе Александр Усик проведёт следующий поединок с экс-претендентом на титул чемпиона мира в супертяжёлом весе Карлосом Такамом.
Обновлено в 14:33
Культура

Новый мэр Белгорода принес присягу под музыку из «Звездных войн»

Новый белгородский градоначальник Юрий Гладун принес присягу под музыку из американской киноэпопеи «Звездные войны».
Обновлено вчера в 07:28
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Ишаев Виктор Иванович
Российский политик
Российский политик и экономист, глава администрации/губернатор Хабаровского края, полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе, министр по развитию Дальнего Востока - полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе. Действительный государственный советник РФ 1 класса.
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