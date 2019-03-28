Происшествия

Суд отправил Ишаева под домашний арестРИА Новости 13:40

Басманный суд отправил под домашний арест до 27 мая бывшего полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе, экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
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Бывший хабаровский губернатор Ишаев отправлен по домашний арест

Интерфакс13:56

Суд отправил под домашний арест экс-главу Хабаровского края Ишаева

RT на русском13:43

Суд отправил под домашний арест экс-полпреда Ишаева

РБК13:37

Самое важное из событий четверга — в «Выборе редакции»

Коммерсантъ14:12

Суд отправил Ишаева под домашний арест

РИА Новости13:40

Адвокат экс-губернатора Ишаева попросил отпустить его под залог в 15 млн рублей

ТАСС13:24

Басманный суд Москвы отправил под домашний арест до 27-го мая бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева

Эхо Москвы15:01
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 17:09, Ашберн
Политика

Мандат Столтенберга на посту генсека НАТО продлён до 2020 года

«Союзники по НАТО договорились сегодня продлить мандат генерального секретаря Йенса Столтенберга ещё на два года — до 30 сентября 2022 года», — говорится в распространённом заявлении.
Обновлено в 12:43
Политика

МИД заявил о законности нахождения российских военных в Венесуэле

Нахождение российских специалистов на территории Венесуэлы регулируется межправсоглашением между Москвой и Каракасом, Россия ничего не нарушает, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Обновлено в 06:10
Технологии

Найден Android-троян, угрожающий клиентам банков и криптокошельков

Как сообщают специалисты Group-IB, мобильный троян работает с мобильными клиентами более 100 банков и 32 приложениями для хранения криптовалют.
Обновлено в 10:29
Политика

В Москве предложили дать право голоса жителям с временной регистрацией

Согласно предлагаемым поправкам, голосовать смогут те жители Москвы, кто получил временную регистрацию не ранее чем за три месяца до дня голосования.
Обновлено в 16:13
Общество

Медведев встретится с главами Mail.ru Group и «Яндекс»

Пресс-служба Кабинета министров России сообщает, что глава российского правительства Дмитрий Медведев встретится с руководителями российских IT-компаний Mail.ru Group и "Яндекс".
Обновлено в 08:37
Наука

71-летняя женщина не чувствует боли из-за редкой мутации

Обновлено в 08:00
Армия и оружие

США запланировали замену межконтинентальных баллистических ракет

К 2036 году США планируют заменить МБР Minuteman III на новые образцы для разрабатываемой системы МБР наземного базирования (Ground Based Strategic Deterrent), сообщил конгрессменам генерал-лейтенант американских ВВС Ричард Кларк.
Обновлено в 16:54
Политика

Внешний вид Порошенко в храме высмеяли в Сети

Обновлено в 01:05
Политика

Украинский эксперт рассказал о единственной возможности вернуть Крым

По мнению директора военных программ Центра Разумкова Николая Сунгуровского, о возврате Крым в течение нескольких месяцев или даже лет после предстоящих президентских выборов на Украине не может быть и речи.
Обновлено в 11:46
Единоборства

Хирн: следующим соперником Усика станет Такам

Известный британский промоутер Эдди Хирн подтвердил информацию, что чемпион мира в первом тяжёлом весе Александр Усик проведёт следующий поединок с экс-претендентом на титул чемпиона мира в супертяжёлом весе Карлосом Такамом.
Обновлено в 14:33
Авто

В Сети показали тизер Ford Escape

Американские производители показали в Сети видео-тизер Ford Escape. Автомобиль будет официально представлен в следующий вторник, 2 апреля.
Обновлено в 13:17
Культура

В Белгороде объяснили музыку из «Звёздных войн» во время присяги мэра

Обновлено вчера в 09:54
Технологии

Роскомнадзор предложил операторам тестировать Рунет на «суверенность»

Выбор для тестирования продукта RDP.RU, как рассказывает один из операторов, в Роскомнадзоре компаниям объяснили тем, что он оказался лучшим по итогам испытаний по фильтрации трафика.
Обновлено в 14:31
Происшествия

Пассажирский лайнер влетел в стаю птиц и повредил двигатель

В канадской провинции Онтарио пассажирский самолет Airbus A321 при заходе на посадку столкнулся с птицами, летавшими около воздушной гавани Оттавы.
Обновлено в 14:35
Хоккей

ЦСКА одолел СКА в матче финала Западной конференции

Победитель регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ЦСКА одолел петербургский СКА в первом матче финальной серии Западной конференции, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 15:11
Общество

В Москве стартовали публичные слушания по проектам реновации

В Москве стартовали публичные слушания по программе реновации. Об этом 28 марта сообщила пресс-служба Москомархитектуры.
Обновлено в 08:23
Авто

Renault Duster получил новую спецверсию Adventure

Компания «Renault Россия» объявила о начале продаж кроссовера Duster в новой лимитированной серии Adventure.
Обновлено в 09:51
Армия и оружие

ПВО Сирии отразили удар ВВС Израиля по Алеппо

Военная авиация Израиля нанесла удар по Алеппо. Как сообщает гостелевидение Сирии, ПВО республики отразило атаку.
Обновлено вчера в 18:38
Политика

Коломойский: провокацию в Керченском проливе создал Порошенко

По словам олигарха Игоря Коломойского, президент Украины Петр Порошенко сам создал провокационную ситуацию с военными кораблями в Керченском проливе.
Обновлено в 16:38
Происшествия

Сотрудники ФСБ работают в офисе сайентологов в Петербурге

Сотрудники Федеральной службы безопасности днем 28 марта проводят оперативно-следственные действия в Санкт-Петербурге в помещениях, которые занимает так называемая «Сайентологическая церковь».
Обновлено в 05:37
Политика

Гуаидо прокомментировал запрет занимать госпосты в течение 15 лет

Хуан Гуаидо, объявивший себя врио президента Венесуэлы, назвал незаконным решение венесуэльских властей запретить ему занимать государственные посты в течение 15 лет.
Обновлено в 16:00
Спорт

Глазырина выиграла спринт на ЧР после дисквалификации

Обновлено в 04:37
Футбол

УЕФА наказал «Шахтер» за расистское поведение болельщиков

УЕФА объявил о санкциях в отношении «Шахтера» за расистское поведение болельщиков во время первого матча 1/16 финала Лиги Европы с «Айнтрахтом» (2:2). Встреча прошла 14 февраля в Харькове на стадионе «Металлист».
Обновлено в 14:15
Политика

В Британии проведут третье голосование по сделке с ЕС по Brexit

Спикер Палаты общин парламента Британии Джон Беркоу согласился на проведение третьего голосования по сделке с ЕС по Brexit.
Обновлено в 14:04
Политика

Опубликованы последние рейтинги кандидатов в президенты Украины

Украинские социологические компании опубликовали последние рейтинги поддержки населением кандидатов на пост главы государства.
Обновлено в 08:10
Энергетика

Трамп вновь призвал ОПЕК увеличить добычу нефти

Президент США Дональд Трамп вновь призвал ОПЕК увеличить добычу нефти, заявив, что ее цена поднялась слишком высоко.
Обновлено в 08:56
Политика

Коломойский попал в базу «Миротворца»

Украинский бизнесмен, владелец группы «Приват» Игорь Коломойский попал в базу данных сайта «Миротворец».
Обновлено в 14:30
Экономика

Рынок каршеринга в РФ вырос в пять раз и достиг семи млрд рублей

Российский рынок каршеринга в 2018 год увеличился в пять раз и достиг семи млрд рублей. Об этом говорится в исследовании Сбербанка.
Обновлено в 14:51
Экономика

Генпрокуратура заявила о росте числа коррупционных преступлений

В январе—феврале этого года количество преступлений коррупционной направленности в России выросло на 8% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.
Обновлено в 10:26
Армия и оружие

Испытания беспилотника «Охотник» могут продлиться до трех лет

«Первые летные испытания состоятся в этом году, продлятся они от одного до трёх лет в зависимости от результатов», — сказал представитель ОПК.
Обновлено в 08:43
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Ишаев Виктор Иванович
Российский политик
Российский политик и экономист, глава администрации/губернатор Хабаровского края, полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе, министр по развитию Дальнего Востока - полномочный представитель Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе. Действительный государственный советник РФ 1 класса.
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