Происшествия
Суд отправил Ишаева под домашний арестРИА Новости 13:40
Басманный суд отправил под домашний арест до 27 мая бывшего полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе, экс-губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 15:41, Ашберн
Экономика
«Зеленая книга» поставила рекорд по сборам в России для победителей «Оскара»
В прокате бывают темные лошадки, которые выстреливают неожиданно для всех, говорят опрошенные «Ведомостями» игроки рынка: например, хоррор об убийце-клоуне «Оно» (сборы в России – 1 млрд руб.) и мюзикл «Ла-ла-ленд» (316,5 млн руб.), но «Зеленая книга» – самый яркий сюрприз за последние годы.
Обновлено в 13:11
Происшествия
Кадыров обратился к виновнику смертельного ДТП в Москве
Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал виновника смертельной автоаварии в Москве, в которой погибли женщина и ее несовершеннолетняя дочка, явиться в полицию.
Обновлено в 12:03
Спорт
Пять российских легкоатлетов получили нейтральный статус
Всего в этом году допуск IAAF на участие в соревнованиях в нейтральном статусе получили 67 российских спортсменов Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) одобрила заявки пятерых российских легкоатлетов на получение нейтрального статуса, сообщает пресс-служба ассоциации.
Обновлено в 12:47
Футбол
«Атлетико» нашел замену Эрнандесу
Защитник «Хетафе» Матиас Оливера попал в сферу интересов "Атлетико".
Обновлено в 12:49
Хоккей
ЦСКА одолел СКА в матче финала Западной конференции
Обновлено в 15:11
Технологии
Роскомнадзор предложил операторам тестировать Рунет на «суверенность»
Выбор для тестирования продукта RDP.RU, как рассказывает один из операторов, в Роскомнадзоре компаниям объяснили тем, что он оказался лучшим по итогам испытаний по фильтрации трафика.
Обновлено в 14:31
Происшествия
Абызова поместят в СИЗО «Лефортово»
Экс-министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов, которого обвиняют в создании преступного сообщества с использованием служебного положения, а также в мошенничестве в особо крупном размере, будет содержаться под арестом в следственном изоляторе «Лефортово» в Москве, сообщил его адвокат.
Обновлено вчера в 14:19
Авто
Новый российский внедорожник оценили в Германии
По данным Stern, внедорожник получит современный привод, включая различные режимы движения и автоматику.
Обновлено вчера в 22:09
Политика
США призвали ЕС ввести новые санкции против Мадуро
США обратились к Евросоюзу (ЕС) с просьбой ввести новые санкции против правительства действующего президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
Обновлено в 12:04
Общество
Казанская учительница выложила фото в купальнике в поддержку барнаульской коллеги
Обновлено в 05:14
Шоу-бизнес
37-летняя Анна Курникова в бикини устроила танцы на столе
37-летняя спортсменка продемонстрировала подписчикам, в какой идеальной форме она находится через год после родов.
Обновлено в 11:35
Общество
Журналисты нашли у родственников главы «Ростеха» недвижимость в Испании
В С’Агаро есть недвижимость и у Анны Курепиной, пенсионерки из Москвы, которая, как отмечает OCCRP, может быть связана с Владимиром Артяковым, экс-губернатором Самарской области (2007–2012 годы) и первым заместителем гендиректора «Ростеха» и бывшим главой совета директоров АвтоВАЗа.
Обновлено в 13:57
Политика
Коломойский попал в базу «Миротворца»
Украинский бизнесмен, владелец группы «Приват» Игорь Коломойский попал в базу данных сайта «Миротворец».
Обновлено в 14:30
Происшествия
Судья из Ставрополя лишился своего статуса после видео с голой девушкой
Квалификационная коллегия судей Ставропольского края прекратила отставку председателя Октябрьского районного суда Ставрополя Юрия Макарова, тем самым лишив его как судейского статуса, так и профессиональных привилегий, которые остаются даже за судьями в отставке.
Обновлено в 12:27
Общество
Врач-педиатр из Кинешмы отказалась увольняться после фото в белье
Фотографии врача-педиатра Анастасии Орловой в нижнем белье появились в социальных сетях 12 марта и вызвали бурную критику в сети, однако завотделением учреждения уверила, что фото никак не отразятся на карьере врача.
Обновлено в 09:37
Политика
Власти Венесуэлы запретили Гуайдо занимать госпосты в течение 15 лет
Власти Венесуэлы запретили оппозиционному лидеру Хуану Гуайдо занимать государственные посты в течение 15 лет.
Обновлено в 14:17
Армия и оружие
В Петербурге спустили на воду подлодку «Петропавловск-Камчатский»
В Петербурге в четверг, 28 марта, спустили на воду дизель-электрическую подводную лодку «Петропавловск-Камчатский», передает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 03:45
Здоровье
Эксперты ОНФ запустят проект по качеству медицины в первичном звене
Эксперты Общероссийского народного фронта начинают работу над новым проектом по здравоохранению, который будет направлен на повышение качества медицины в первичном звене.
Обновлено в 11:46
Здоровье
Сотрудники можайской подстанции «скорой помощи» объявили «итальянскую забастовку»
В забастовке участвует около половины персонала.
Обновлено в 15:31
Технологии
В Петербурге откроется кофейня, управляемая искусственным интеллектом
Возможно, что кофейни сети откроются также и в Москве. Искусственный интеллект будет сам анализировать продажи и совершенствовать сервис.
Обновлено в 10:52
Экономика
В России наладят производство газовых турбин большой мощности
Отмечается, что стоимость проекта по созданию производства газовых турбин большой мощности составляет не менее 14 млрд рублей.
Обновлено в 06:58
Общество
ЕС запретил одноразовую пластиковую посуду с 2021 года
Депутаты Европарламента одобрили законопроект, запрещающий производство и продажу отдельных видов пластиковых изделий одноразового использования с 2021 г. Об этом говорится на сайте ведомства.
Обновлено вчера в 20:59
Политика
Приговор россиянке Марии Бутиной в США вынесут 26 апреля
Суд в США вынесет приговор россиянке Марии Бутиной 26 апреля 2019 года, сообщают американские СМИ со ссылкой на судью округа Колумбия Таню Чаткэн.
Обновлено в 10:26
Шоу-бизнес
Цекало впервые вывел в свет молодую жену
Совсем скоро пара отпразднует свою свадьбу На премии ассоциации продюсеров кино и телевидения Александр Цекало впервые явился вместе с четвертой женой, 27-летней американкой Дариной Эрвин.
Обновлено в 04:07
Футбол
Игуаин объявил о завершении карьеры в сборной Аргентины
Нападающий сборной Аргентины Гонсало Игуаин объявил о завершении выступлений за национальную команду. Об этом 28 марта сообщает Fox Sports.
Обновлено в 15:27
Авто
Kia показала два новых полноприводных кроссовера
Корейская компания Kia представила на автосалоне в Сеуле новый концепт Mohave Masterpiece и SP Signature.
Обновлено в 14:13
Футбол
«Барселона» не планирует продавать Малкома дешевле € 50 млн
Испанский клуб готов рассмотреть предложения от € 50 млн, сообщает Mundo Deportivo.
Обновлено в 14:00
Происшествия
ЕСПЧ не принял жалобу адвокатов Кокорина
Обновлено в 09:51
Музыка
Клип Rammstein с узниками концлагеря вызвал возмущение в Германии
Новый клип немецкой группы Rammstein на песню Deutschland резко раскритиковали в Германии, передает Deutsche Welle.
Обновлено в 14:19
Транспорт
ГИБДД не перестанет выдавать автомобильные номера
Закон, вступающий в силу 4 августа 2019 года, позволит водителям регистрировать новые автомобили и получать номера у дилеров, при этом посещение ГИБДД станет не обязательным.
Обновлено в 06:00