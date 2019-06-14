Суд отменил постановление об аресте бывшего главы Раменского районаАргументы и Факты вчера в 16:20

Мосгорсуд отменил постановление об аресте бывшего главы Раменского района Подмосковья Андрея Кулакова, обвиняемого в убийстве общественницы Евгении Исаенковой. Об этом ТАСС сообщил адвокат Артем Сарбашев.

с чего всё началось

Чиновник обвиняется в убийстве сотрудницы Общественной палаты района Московский городской суд отменил постановление об аресте экс-главы Раменского района Подмосковья Андрея Кулакова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Артема Сарбашева.

Происшествия Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери Напомним, ранее СМИ сообщали, что на причастность к убийству проверяется старший сын тренера, 18-летний Максим Соколов, голкипер команды «СКА-1946».

Общество На Москву надвигается гроза с градом "В ближайшие 1-2 часа с сохранением до 10.00 часов 15 июня местами в Москве ожидается гроза, ливневой дождь, местами сильный, в отдельных районах град, при грозе шквалистое усиление ветра с порывами 15-20 м/с", — сообщили в МЧС.

Шоу-бизнес Разин оценил состояние Алибасова Продюсер Андрей Разин рассказал о состоянии своего друга Бари Алибасова, отметив, что после отравления тот уже никогда не будет прежним.

Политика Уволенный Путиным из-за Голунова генерал полиции написал заявление на пенсию Начальник УВД по ЗАО Москвы генерал полиции Андрей Пучков, которого накануне президент России Владимир Путин отправил в отставку из-за дела журналиста Ивана Голунова, написал заявление об уходе на пенсию.

Финансы ЦБ впервые за год снизил ключевую ставку Прогноз по темпам роста ВВП в этом году понижен с 1, 2 – 1,7 до 1, 0 – 1,5% ЦБ допустил возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на одном из ближайших заседаний совета директоров.

Общество В России предложили ввести гибкий отпуск по уходу за ребенком Руководитель рабочей группы по социальной политике экспертного совета при правительстве России Сергей Рыбальченко рассказал «Известиям» об инициативе дать женщинам возможность взять гибкий отпуск по уходу за ребенком.

Интернет ESET выявила новую аферу в WhatsApp Специалисты одной из крупнейших в мире антивирусных компаний ESET выявили полноценно новый вид афер в популярном мессенджере WhatsApp.

Финансы В России участились случаи выдачи кредитных карт школьникам Случаи выдачи кредитных карт неработающим заемщикам в возрасте 18 лет на крупные суммы - от 100 до 200 тысяч рублей - в последнее время в России участились, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на участников рынка.

Политика В Сербии заявили о готовности ввести войска в Косово Белград готов ввести свои войска на территорию Косово, если международные силы НАТО не смогут обеспечить безопасность местному сербскому населению.

Экономика Чиновников лишат незадекларированных доходов По данным агентства, ведомство предлагает обращать в доход государства средства с банковских счетов чиновников, легальность получения которых они не смогут подтвердить.

Происшествия В торговом центре в Санкт-Петербурге обрушились перекрытия На парковке торгового центра «МЕГА Дыбенко» в Санкт-Петербурге обрушились перекрытия, сообщили РБК в пресс-службе группы компаний Ingka Centres (владелец ТЦ под брендом МЕГА).

Общество Reuters: Сечин мог использовать самолеты «Роснефти» в личных целях В кодексе деловой и корпоративной этики «Роснефти» говорится, что ее сотрудники не используют имущество и активы компании в личных целях.

Происшествия В Москве горит Измайловский кремль На востоке Москвы горит музейный комплекс Измайловского кремля.

Политика Зеленский назвал мир в Донбассе своей главной целью Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с действующим главой ОБСЕ Мирославом Лайчаком заявил, что его главная цель — прекращение конфликта в Донбассе.

Политика Суд: Порошенко превысил полномочия и нарушил конституцию Конституционный суд признал, что, подписав указ, Порошенко вышел за пределы своих конституционных полномочий, поскольку конституция не предусматривает его права образовывать такие органы.

Экономика Сбербанк покончил с мошенниками Сбербанку удалось полностью устранить проблему подмены мошенниками его номеров, сообщает РИА Новости со ссылкой на зампреда правления Сбербанка Станислава Кузнецова.

Космос Спутник НАСА нашел на Марсе эмблему Звездного флота из Star Trek Сфотографированная спутником НАСА поверхность Марса напоминает эмблему Звездного флота из сериала «Звездный путь» (Star Trek), сообщают СМИ.

Экономика Регионы со слабой экономикой получили кураторов в правительстве Регионы РФ, которые нуждаются в федеральной поддержке, получили кураторов в правительстве – об этом в пятницу написала газета "Ведомости" со ссылкой на письмо премьер-министру Дмитрию Медведеву от вице-премьера Виталия Мутко, в аппарате правительства это подтвердили РИА Новости.

Политика Жителям ЛНР и ДНР начали выдавать российские паспорта на границе Жители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ЛНР и ДНР) начали получать российские паспорта в двух временных пунктах пропуска на границе России и Украины, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на источники, близкие к МВД.

Шоу-бизнес Дочь Веры Брежневой поступила в калифорнийский колледж В этом году дочь Веры Брежневой от первого брака Соня Киперман окончила престижную школу-пансионат в США, где живет уже несколько лет.

Экономика Средний чек россиян за поход в магазин достиг минимума с начала года В Центральном федеральном округе снижение среднего чека оказалось самым серьезным – на 3,6% до 614 руб. Показатель также снизился в Северо-Западном округе (на 0,5% до 611 руб.) и в Сибири (на 0,4% до 465 руб.).

Здоровье Проект «Мечтай со мной» исполнил желание тяжелобольной девочки Напомним, в декабре 2018 года президент Владимир Путин встретился с тяжелобольным 10-летним Колей Кузнецовым, исполнив мечту мальчика пожать руку главе государства.

Происшествия В Саратове полицейский сбил насмерть пожилого пешехода Главное управление МВД по Саратовской области проводит проверку по факту ДТП с участием полицейского, который на автомобиле сбил насмерть пожилого мужчину на пешеходном переходе в Саратове, сообщает в пятницу пресс-служба главка.