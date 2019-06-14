Происшествия
Суд отменил постановление об аресте бывшего главы Раменского районаАргументы и Факты вчера в 16:20
Чиновник обвиняется в убийстве сотрудницы Общественной палаты района Московский городской суд отменил постановление об аресте экс-главы Раменского района Подмосковья Андрея Кулакова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Артема Сарбашева.
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Мосгорсуд отменил постановление об аресте бывшего главы Раменского района Подмосковья Андрея Кулакова, обвиняемого в убийстве общественницы Евгении Исаенковой. Об этом ТАСС сообщил адвокат Артем Сарбашев.ТАССвчера в 15:55
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Мосгорсуд отменил постановление об аресте экс-главы Раменского района после убийства
Газета.Ruвчера в 16:55
Суд отменил арест экс-главы Раменского городского округа А.Кулакова, обвиняемого в убийстве
Агентство Москвавчера в 16:05
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 06:47, Ашберн
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