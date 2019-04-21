Политика
Суд отменил личные поручительства Коломойского по кредитам ПриватбанкаМосковский Комсомолец 17:44
"Национальный банк возмущен решением Печерского районного суда г. Киева от 20 апреля о расторжении договора личной поруки Игоря Коломойского по кредитам рефинансирования Приватбанка, полученным до вхождения государства в капитал", - проинформировали в пресс-службе регулятора.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 18:56, Ашберн
Футбол
Мусаев оценил перспективы «Краснодара» в гонке за чемпионство
Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев дал комментарий после проигранного матча 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Зенита» (2:3) и оценил перспективы своей команды в гонке за чемпионство.
Обновлено в 16:52
Политика
Суд отказался снимать Зеленского с выборов
Обновлено в 18:04
Авто
Zotye готовит к продажам «убийцу» кроссовера Mazda CX-4
Новый купе-кроссовер Traum Meet 5 от Zotye, призванный стать «убийцей» Mazda CX-4 на китайском рынке, поступит в продажу этим летом.
Обновлено в 07:12
Религия
Православные христиане празднуют Вербное воскресенье
Обновлено в 17:03
Политика
Порошенко в день тишины объявил избирателям о своей победе
Действующий президент Украины Петр Порошенко 20 апреля, в день тишины перед выборами, выступил с речью в Виннице и призвал избирателей проголосовать.
Обновлено в 17:04
Космос
Ученые: Луна является наблюдающей за Землей интеллектуальной машиной
Российские и американские ученые выдвинули гипотезу о том, что Луна является интеллектуальной машиной, предназначенной для наблюдений за Землей и ее жителями.
Обновлено в 09:13
Происшествия
Полиция задержала стрелявшего по подросткам на северо-западе Москвы
Московские полицейские задержали мужчину, стрелявшего по подросткам из окна собственной квартиры на северо-западе столицы, двое несовершеннолетних пострадали, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного "главка" МВД РФ.
Обновлено в 15:37
Политика
Россия арендует на 49 лет порт Тартус в Сирии
Вице-премьер России Юрий Борисов заявил, что страна в течение ближайшей недели получит в аренду на 49 лет морской порт Тартус в Сирии.
Обновлено в 12:36
Авто
В России вводят запрет на некоторые праворульные автомобили
Согласно статистической отчетности, в России зарегистрировано более 4,15 миллионов праворульных транспортных средств, что составляет примерно 8% от общего количества автомобилей в нашей стране.
Обновлено в 09:51
Армия и оружие
В Черное море вошел британский разведывательный корабль
Разведывательный корабль HMS Echo ВМС Великобритании вошел в акваторию Черного моря.
Обновлено в 17:43
Экономика
Sankei (Япония): СПГ-проект в Арктике; японский частный бизнес сомневается (Sankei Shimbun)
Российская газовая корпорация «Новатэк» зондирует почву на предмет участия японских «Мицуи» и «Мицубиси» в арктическом СПГ- проекте.
Обновлено в 17:20
Космос
Как растут чёрные дыры? Учёные создают макет областей космического пространства
Учёные решили немного визуализировать чёрные дыры, чтобы донести до масс, как выглядят области космического пространства.
Обновлено в 15:00
Футбол
Ракицкий посвятил победу над «Краснодаром» жене и новорожденному сыну
Украинский защитник санкт-петербургского «Зенита» поделился эмоциями после победы своей команды в 24-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) над «Краснодаром» со счётом 3:2.
Обновлено в 18:36
Авто
Стоковый и тюнингованный BMW M5 Competition сравнили на гонках
Тюнингованная BMW M5 Competition получила форсировку до 784 лошадиных сил и 880 Нм крутящего момента.
Обновлено в 14:18
Наука
ИИ смог определить возраст ребенка по движению глаз
Ученые из США создали приближенный к искусственному интеллекту алгоритм, который умеет определять возраст ребенка по особенностям движения его глаз.
Обновлено вчера в 04:37
Происшествия
Членов ОНК выгнали из СИЗО во время рассказа арестованного о пытках
По словам фигуранта, неизвестные похитили его и две недели пытали в подвале. Теракт в метро Санкт-Петербурга произошёл 3 апреля 2017 года.
Обновлено в 15:46
Политика
Супруга Зеленского попала в списки сайта «Миротворец»
Жена кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Елена попала в базу данных скандально известного сайта "Миротворец", сообщает портал "Страна.ua".
Обновлено в 13:19
Единоборства
Россиянин Олейник проиграл нокаутом на турнире UFC в Петербурге
Российский боец смешанных единоборств (MMA) Алексей Олейник проиграл голландцу Алистару Овериму на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night 149 в России.
Обновлено в 15:51
Здоровье
Лучшие врачи Волгоградской области привезут добро в село
Обновлено в 07:35
Общество
Роман Полански потребовал восстановить его в Американской киноакадемии
Польско-французский режиссер Роман Полански, обвиняемый в в изнасиловании, совращении несовершеннолетних и домогательствах, подал иск в суд против Американской киноакадемии и потребовал восстановить свое членство в организации.
Обновлено в 17:53
Шоу-бизнес
В Сети появилось фото подросшего сына Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева
Телеведущий редко делится с поклонниками снимками сына. На днях в Сети появились свежие фотографии подросшего Платона.
Обновлено в 07:47
Футбол
«Ювентус» стал чемпионом Италии
Команда стала чемпионом Италии 8-й сезон подряд, всего у туринского клуба теперь 35 чемпионских титулов.
Обновлено в 14:35
Политика
Партия Эрдогана подала заявление об отмене итогов выборов в Стамбуле
Партия справедливости и развития (ПСР) Турции, которую возглавляет лидер страны Реджеп Тайип Эрдоган, подала в ЦИК новое заявление с целью отмены результатов муниципальных выборов в Стамбуле и назначения повторного голосования.
Обновлено в 17:38
Шоу-бизнес
Ксения Собчак опровергла свои же слова о разводе Семена Слепакова
В субботу, 20 апреля, ссылаясь на Ксению Собчак, пресса сообщила о разрыве отношений Семена Слепакова с супругой.
Обновлено в 16:12
Происшествия
Почти 300 человек потеряли дома из-за пожаров в Забайкалье
Не менее 289 человек потеряли имущество в результате природных пожаров в Забайкальском крае, сообщила администрация региона.
Обновлено в 00:07
Шоу-бизнес
«Танки грязи не боятся»: Кудрявцева ответила Пугачевой
Ведущая программы "Секрет на миллион" Лера Кудрявцева ответила на обвинения со стороны Аллы Пугачевой.
Обновлено в 09:20
Происшествия
Электроснабжение восстановили в Подмосковье после аварии
"В настоящее время авария ликвидирована, электроснабжение восстановлено", – сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по Московской области.
Обновлено в 07:16
Музыка
Дочь Алсу вышла с песней Началовой в финал «Голоса»
Подчеркивается, что зрители были растроганы выступлением Абрамовой.
Обновлено в 05:27
Происшествия
Алена Яковлева рассказала о пережитом групповом изнасиловании
Актриса Алена Яковлева впервые рассказала о пережитом групповом изнасиловании.
Обновлено в 15:00