Политика

Суд отменил личные поручительства Коломойского по кредитам ПриватбанкаМосковский Комсомолец 17:44

"Национальный банк возмущен решением Печерского районного суда г. Киева от 20 апреля о расторжении договора личной поруки Игоря Коломойского по кредитам рефинансирования Приватбанка, полученным до вхождения государства в капитал", - проинформировали в пресс-службе регулятора.
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Украинский суд принял решение по делу «Приватбанка» в пользу Коломойского

Взгляд.ру21:52

Суд принял еще одно решение в пользу Коломойского по делу «Приватбанка»

Газета.Ru16:06

Суд принял решение в пользу Коломойского по делу «Приватбанка»

ФАН18:38

Суд отменил личные поручительства Коломойского по кредитам Приватбанка

Московский Комсомолец17:44

Суд встал на сторону Коломойского в деле о «Приватбанке»

Народные новости19:57

Суд в Киеве огласил новое решение по делу Приватбанка в пользу Коломойского

Телеканал 360°18:54
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Происшествия

SpaceX сообщила о неполадках во время испытания двигателей Crew Dragon

Нештатная ситуация произошла в субботу во время огневых испытаний двигателей пилотируемого космического корабля Crew Dragon на мысе Канаверал в США.
Обновлено в 22:23
Авто

Кроссовер Suzuki Vitara Brezza пользуется ажиотажным спросом в Индии

Компактный кроссовер Suzuki Vitara Brezza пользуется ажиотажным спросом в Индии.
Обновлено вчера в 23:43
Религия

Православные христиане празднуют Вербное воскресенье

Обновлено в 17:03
Футбол

Николай Рассказов: «Енисей» может доставить нам большие проблемы

Обновлено в 13:34
Армия и оружие

БДК «Цезарь Куников» сломался в ходе учений

«Цезарь Куников», большой десантный корабль Черноморского Флота РФ, сломался в ходе учений.
Обновлено вчера в 09:24
Происшествия

Число пострадавших из-за пожаров в Забайкалье возросло до 23

Обновлено вчера в 23:08
Общество

Социологи подсчитали, что в мире не хватает 23 млн женщин

Существенный дисбаланс между мужским и женским населением наблюдается в мире с 1970-х.
Обновлено в 00:24
Армия и оружие

Пересмотр конвенции Монтре поставил бы крест на заходах кораблей НАТО в Черное море

Обновлено в 11:11
Происшествия

В Екатеринбурге бабушка за рулем ВАЗ улетела с дороги: пострадала ее 9-летняя внучка

Как сообщили в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу, по предварительным данным, 58-летняя женщина за рулем Lada Kalina ехала со стороны Большого Истока в направлении Екатеринбурга, при перестроении не справилась с управлением, съехала с дороги, после чего машина опрокинулась.
Обновлено в 12:09
Шоу-бизнес

Собчак внесла ясность в заявление о разводе Семена Слепакова

Ранее Собчак в эфире шоу "Привет, Андрей!" заявила, что Семен Слепаков развелся с женой и вновь стал "завидным женихом".
Обновлено в 19:56
Кино

Опубликован рейтинг героев серии фильмов «Мстители»

Британское издание The Independent в преддверии выхода фильма «Мстители: Финал» опубликовала собственный рейтинг героев этой вселенной.
Обновлено в 03:17
Политика

Супруга Зеленского попала в списки украинского сайта «Миротворец»

Жена кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Елена попала в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец" как "информатор незаконных вооруженных формирований".
Обновлено в 08:27
Общество

Роман Полански потребовал восстановить его в Американской киноакадемии

Польско-французский режиссер Роман Полански, обвиняемый в в изнасиловании, совращении несовершеннолетних и домогательствах, подал иск в суд против Американской киноакадемии и потребовал восстановить свое членство в организации.
Обновлено в 17:53
Армия и оружие

23-летняя ополченка ДНР пожертвовала собой в ходе атаки ВСУ

Обновлено в 11:37
Происшествия

У берегов Руанды нашли тела 15 погибших при кораблекрушении в ДР Конго

Власти Руанды обнаружили у озера Киву ещё 15 тел погибших в результате кораблекрушения в соседней Демократической Республике Конго.
Обновлено в 22:49
Музыка

Дочь Алсу прошла в финал шоу «Голос» с песней Началовой

Неделей ранее Микелла уступила своим конкурентам из команды Светланы Лободы, но в этот раз ей удалось реабилитироваться.
Обновлено в 03:38
Спорт

Загитова выступила на шоу Тутберидзе «Чемпионы на льду»

Обновлено в 17:08
Политика

Эксперт: санкции США против Венесуэлы привели к сотням смертей

"Несомненно, санкции против Венесуэлы стали причиной сотен, если не тысяч смертей", - отметил де Зайас, отвечая на вопрос о влиянии американских санкций на венесуэльские власти.
Обновлено в 21:26
Футбол

Дубль Артема Дзюбы принес победу «Зениту» в игре с «Краснодаром»

Перед самым началом встречи в столице южного края завершилось еще одно ключевое противостояние этого тура (не исключено, для обоих соперников и вообще в первенстве), в котором миром зашлись московские "Локомотив" и ЦСКА - 1:1. И теперь в случае виктории "Зенит" мог оформить гигантский отрыв в размере восьми очков от идущих на втором месте железнодорожников.
Обновлено в 16:02
Происшествия

Полицейские устроили массовую драку в Москве

Обновлено в 05:24
Единоборства

Олейник проиграл Овериму нокаутом на турнире UFC в Санкт-Петербурге

Российский боец смешанного стиля Алексей Олейник проиграл голландцу Алистару Овериму техническим нокаутом на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 15:42
Политика

Суд в Киеве отказался снимать Зеленского с выборов

Иск против Зеленского Суд в Киеве за несколько часов до второго тура выборов рассматривал иск об отмене регистрации кандидата на пост президента Украины Владимира Зеленского и в итоге отказал в его удовлетворении в полном объеме.
Обновлено в 20:56
Происшествия

Стрелявшего по детям задержали в Москве

В Москве задержан стрелок, открывший стрельбу по детям из пневматики.
Обновлено в 16:57
Космос

Роскосмос назвал дату запуска новой ракеты «Союз-5»

В Роскосмосе сообщили, что пуск первой ракеты-носителя «Союз-5» намечен на вторую половину 2022 года.
Обновлено в 22:38
Политика

Норкин впервые прокомментировал свое исчезновение из студии НТВ

Телеведущий Андрей Норкин объяснил свой уход из студии НТВ во время прямого эфира передачи «Место встречи».
Обновлено в 17:08
Транспорт

Парк трамваев в Москве могут обновить за пять лет

Полное обновление парка подвижного состава и трамвайных путей в столице, вероятно, будет завершено к 2024 году.
Обновлено в 16:35
Политика

Вдову Слободана Милошевича похоронили в Сербии

Похороны супруги экс-президента Югославии Слободана Милошевича Миры Маркович прошли в городе Пожаревац, что в 80-ти километрах от Белграда, передает РИА Новости.
Обновлено в 17:56
Здоровье

Жителей Башкирии ждут длинные выходные — В первые недели мая будет только три рабочих дня

В ближайшее время жителей Башкирии ждет небольшой «отпуск». В первые две недели мая будет только три рабочих дня и девять выходных.
Обновлено в 21:03
Политика

В Косово будущим премьером Украины назвали Вована Лексусова

Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, известные как Вован и Лексус, разыграли премьер-министра самопровозглашенной республики Косово Рамуша Харадиная, убедив его, что будущим главой украинского правительства будет некий Вован Лексусов.
Обновлено в 20:34
Общество

Гороскоп на 21 апреля: Козерогу лучше воздержаться от поездок, а Близнецам – заняться решением финансовых вопросов

Близнецам предстоят важные поездки, решение финансовых вопросов.
Обновлено в 10:06
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Игорь Коломойский
Украинский бизнесмен
Украинский олигарх, бизнесмен-миллиардер, политический и общественный деятель. Основатель крупнейшей на Украине промышленно-финансовой группы «Приват», представленной в банковском секторе, нефтехимии, металлургии, пищевой промышленности, агросекторе, авиаперевозках, спорте и медиа.
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