Политика

Суд отменил личные поручительства Коломойского по кредитам ПриватбанкаМосковский Комсомолец 17:44

"Национальный банк возмущен решением Печерского районного суда г. Киева от 20 апреля о расторжении договора личной поруки Игоря Коломойского по кредитам рефинансирования Приватбанка, полученным до вхождения государства в капитал", - проинформировали в пресс-службе регулятора.
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Суд отменил личные поручительства Коломойского по кредитам Приватбанка

Московский Комсомолец17:44

Суд принял еще одно решение в пользу Коломойского по делу «Приватбанка»

Газета.Ru16:06
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