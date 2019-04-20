Политика
Суд отменил личные поручительства Коломойского по кредитам ПриватбанкаМосковский Комсомолец 17:44
"Национальный банк возмущен решением Печерского районного суда г. Киева от 20 апреля о расторжении договора личной поруки Игоря Коломойского по кредитам рефинансирования Приватбанка, полученным до вхождения государства в капитал", - проинформировали в пресс-службе регулятора.
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Политика
США призывали запретить пропускать самолеты России в Венесуэлу
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Белоруссия обсудит с российской госкомпанией «Транснефть» механизмы компенсации за поставку некачественной нефти, заявил председатель концерна «Белнефтехим» Андрей Рыбаков.
Обновлено в 10:21
Спорт
Загитова выступила на шоу Тутберидзе «Чемпионы на льду»
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Авто
Компания IAT показала бронированный внедорожник Karlmann King
В рамках автосалона в Нью-Йорке китайский бренд IAT показал свой роскошный бронированный внедорожник Karlmann King, стоимость которого составляет 2 млн долларов.
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Футбол
Ярослав Ракицкий: «Сына назвал Артемом. Дзюба, конечно, молодец, забил два гола, но это совпадение»
Защитник "Зенита" Ярослав Ракицкий прокомментировал победу над "Краснодаром" в матче чемпионата России (3:2).
Обновлено в 17:33
Общество
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Из разных регионов РФ поступают сигналы о штрафах и налогах Как сообщает URA.RU, в России дачников привлекают к ответственности за нелегального установленные теплицы на дачных участках.
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Обновлено в 18:06
Армия и оружие
Ополченцы и войска ВСУ понесли потери при попытке прорыва в ДНР
При попытке проникновения украинских силовиков на территорию самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) погибли четверо бойцов ВСУ и еще пятеро пострадали.
Обновлено вчера в 18:15
Авто
На дорогах замечен новый BMW 4-Series с открытым верхом
Фотошпионы поймали новый BMW 4-Series Cabrio на трассе.
Обновлено вчера в 09:28
Происшествия
Появилось видео за минуту до избиения чиновников Кокориным и Мамаевым
Мать нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина Светлана в Instagram-аккаунте опубликовала видео, записанное за минуту до того, как ее сын нападает на чиновника Минпромторга Дениса Пака и гендиректора НАМИ Сергея Гайсина в московской «Кофемании».
Обновлено в 10:32
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Норкин назвал причину «исчезновения» из эфира НТВ
Телеведущий Андрей Норкин прокомментировал свое "исчезновение" из студии во время передачи "Место встречи".
Обновлено в 09:43
Футбол
Иванович: рано говорить о чемпионстве «Зенита»
Сербский защитник «Зенита» Бранислав Иванович подвёл итоги победного поединка 24-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Краснодара» (3:2) и заявил, что пока не стоит называть его команду чемпионами.
Обновлено в 17:36
Здоровье
Лечебная гимнастика для шеи. Комплекс упражнений
Снизить давление, избавиться от головных болей помогут простые упражнения, разработанные врачом-реабилитологом Александром Шишониным.
Обновлено в 17:09
Единоборства
Россиянин Олейник проиграл нокаутом на турнире UFC в Петербурге
Российский боец смешанных единоборств (MMA) Алексей Олейник проиграл голландцу Алистару Овериму на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Fight Night 149 в России.
Обновлено в 15:51
Шоу-бизнес
Елизавета II своим подарком выдала пол ребенка Меган Маркл
Королева Великобритании Елизавета II намерена подарить ребенку принца Гарри и его супруги Меган Маркл бриллиантовую брошь, передает The Sun.
Обновлено в 08:48
Шоу-бизнес
«Танки грязи не боятся»: Кудрявцева ответила Пугачевой
Ведущая программы "Секрет на миллион" Лера Кудрявцева ответила на обвинения со стороны Аллы Пугачевой.
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Изменения личности не всегда наблюдаются при развитии слабоумия
Считается, что появление слабоумия связано с изменениями личности, но исследование американских ученых показало, что деменция и болезнь Альцгеймера не всегда проявляются в виде этого симптома.
Обновлено в 12:16
Музыка
Дочь Алсу вышла с песней Началовой в финал «Голоса»
Подчеркивается, что зрители были растроганы выступлением Абрамовой.
Обновлено в 05:27
Политика
США пришли на Украину надолго, заявил Волкер
Спецпредставитель Госдепартамента Курт Волкер заявил, что США пришли на Украину надолго.
Обновлено вчера в 18:00
Общество
Андрей Воробьев на субботнике помыл дорогу и посадил аллею
Всего в Подмосковье за время общеобластного субботника планируется убрать 160 тысяч кубометров мусора и высадить 27 тысяч саженцев.
Обновлено в 06:50
Происшествия
Членов ОНК выгнали из СИЗО во время рассказа арестованного о пытках
По словам фигуранта, неизвестные похитили его и две недели пытали в подвале. Теракт в метро Санкт-Петербурга произошёл 3 апреля 2017 года.
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Шоу-бизнес
Медведев приехал на закрытый день рождения Пугачевой
Премьер-министр России Дмитрий Медведев посетил закрытый день рождения Аллы Пугачевой.
Обновлено в 15:13
Здоровье
Эндокринолог рассказала о катастрофе среди российских женщин
Татьяна Маркова отметила, что российские мужчины от ожирения страдают реже. Диагноз "ожирение" ставится у 16-17 процентов мужчин в России.
Обновлено в 11:25
Шоу-бизнес
Алена Рапунцель крестила сына
Два месяца назад Алена Рапунцель впервые стала мамой.
Обновлено в 17:30
Интернет
Microsoft начала предупреждать пользователей о смерти Windows 7
Microsoft начала отправлять пользователям Windows 7 сообщения, предупреждающие о скором прекращении поддержки операционной системы.
Обновлено в 07:09
Общество
Минкомсвязи обновило запрет иностранцам владеть российскими СМИ
Поправки уточняют порядок владения российскими СМИ иностранцами и лицами с двойным гражданством.
Обновлено в 09:10
Шоу-бизнес
Юлия Барановская опровергла слухи о романе с Александром Гордоном
Известная ведущая Юлия Барановская официально опровергла слухи о своем романе с коллегой Александром Гордоном.
Обновлено в 17:07
Общество
«Убийца» WannaCry признался в создании Kronos
Британский компьютерный эксперт Маркус Хатчинс, который остановил вирус WannaCry в 2017 году, оказался создателем вируса Kronos.
Обновлено в 14:00
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В Сети появилось фото подросшего сына Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева
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Обновлено в 07:47
Футбол
Гончаренко: уровень ответственности давил на ЦСКА и «Локомотив»
Неудивительно, что обе команды старались действовать по большей части осторожно (особенно ЦСКА), а матч в итоге закончился вничью (1:1). За "железнодорожников" отличился Бенедикт Хеведес, а за красно-синих - Федор Чалов.
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