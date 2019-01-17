Суд отменил арест акций «Газпрома» в Nord Stream и Nord Stream 2Газета.Ru вчера в 13:09

По словам компании, швейцарский суд полностью отменил свое постановление об аресте акций "Газпрома" в Nord Stream и Nord Stream 2.

Суд отменил арест акций «Газпрома» в Nord Stream и Nord Stream 2

Экономика Экономика Российские нефтяные компании пожаловались на Росгвардию Главы крупнейших нефтяных компаний России пожаловались в Совет безопасности на Росгвардию.

Экономика Экономика Эр-Рияд планирует инвестировать в нефтехимическую отрасль России Саудовская Аравия планирует крупные инвестиции в нефтехимическую отрасль России, заявил саудовский министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Халед аль-Фалих.

Экономика Экономика Медведев утвердил план мероприятий по трансформации делового климата Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что утвердил план мероприятий по улучшению делового климата в России.

Финансы Финансы Чистый отток капитала из РФ в 2018 году вырос в 2,7 раза Чистый отток капитала частного сектора из РФ в 2018 году вырос в 2,7 раза, до $67,5 млрд, по сравнению с 2017 годом, когда он составил $25,2 млрд, свидетельствуют материалы Банка России.

Энергетика Энергетика Новак заявил о готовности России увеличить поставки газа в Сербию Россия готова увеличить объёмы поставок газа в Сербию, сообщил российский министр энергетики Александр Новак.

Экономика Экономика Мост Благовещенск-Хэйхэ введут в эксплуатацию весной 2020 года Мост Благовещенск-Хэйхэ через реку Амур будет введен в эксплуатацию весной 2020 года, сообщил журналистам губернатор Амурской области Василий Орлов перед совещанием с участием главы Минвостокразвития Александром Козловым.

Экономика Экономика Глава ПФР назвал основную цель улучшения пенсионного законодательства Рост пенсий россиян является основной целью совершенствования пенсионного законодательства, любые изменения в нем будут направлены на ее достижение, заявил глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов в интервью РИА Новости.

Экономика Экономика Депутаты и ЦБ поборются с обнулением электронных кошельков Депутаты и ЦБ поборются с обнулением электронных кошельков Депутаты Госдумы обещают выйти на борьбу с практикой изъятия средств с неактивных электронных кошельков в пользу оператора сервиса.

Экономика Экономика Глава агентства АКРА ушла в отставку По словам одного из собеседников РБК, решение об отставке Трофимовой принял совет директоров АКРА в среду, 16 января.

Экономика Экономика На Украине увеличили штраф за продажу книг из России Государственный комитет Украины по телевидению и радиовещанию увеличил сумму штрафа за продажу ввезенных из России книг.

Энергетика Энергетика Минэнерго заключило соглашения о модернизации с 9 НПЗ Министерство энергетики заключило соглашения о модернизации мощностей с девятью нефтеперерабатывающими заводами (НПЗ) на период до 2026 года.

Экономика Экономика Morgan Stanley потерял позиции лидера Уолл-Стрит. Акции просели на 5% Почему снизилась выручка Morgan Stanley сообщил о падении чистой выручки в сравнении с четвертым кварталом 2017 года на 10%, с $9,5 млрд до $8,5 млрд.

Энергетика Энергетика Reuters: США не станут сводить экспорт иранской нефти до нуля Руководство США не станет полностью запрещать импорт иранской нефти, но сократит число стран, в отношении которых действуют исключения, для снижения вероятности роста цен на энергоносители, сообщает со ссылкой на мнения экспертов британское агентство Reuters.

Экономика Экономика Цена палладия впервые в истории превысила $1400 за унцию Стоимость палладия в четверг, 17 января, впервые в истории превысила $1400 за тройскую унцию, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные торгов в Лондоне.