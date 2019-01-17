Экономика
Суд отменил арест акций «Газпрома» в Nord Stream и Nord Stream 2Газета.Ru вчера в 13:09
По словам компании, швейцарский суд полностью отменил свое постановление об аресте акций "Газпрома" в Nord Stream и Nord Stream 2.
Читать в источнике
Оценить117
Подробнее о событии
Показать все источники
«Нафтогаз» продолжит искать активы «Газпрома» в Швейцарии для их ареста
Rambler News Serviceвчера в 15:15
Автоматически обработаны 7192 источника, обновлено в 01:46, Ашберн
Экономика
Российские нефтяные компании пожаловались на Росгвардию
Главы крупнейших нефтяных компаний России пожаловались в Совет безопасности на Росгвардию.
Обновлено вчера в 23:31
Экономика
Эр-Рияд планирует инвестировать в нефтехимическую отрасль России
Саудовская Аравия планирует крупные инвестиции в нефтехимическую отрасль России, заявил саудовский министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Халед аль-Фалих.
Обновлено вчера в 20:18
Экономика
Медведев утвердил план мероприятий по трансформации делового климата
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что утвердил план мероприятий по улучшению делового климата в России.
Обновлено вчера в 04:48
Финансы
Чистый отток капитала из РФ в 2018 году вырос в 2,7 раза
Чистый отток капитала частного сектора из РФ в 2018 году вырос в 2,7 раза, до $67,5 млрд, по сравнению с 2017 годом, когда он составил $25,2 млрд, свидетельствуют материалы Банка России.
Обновлено вчера в 08:33
Энергетика
Новак заявил о готовности России увеличить поставки газа в Сербию
Россия готова увеличить объёмы поставок газа в Сербию, сообщил российский министр энергетики Александр Новак.
Обновлено вчера в 09:45
Экономика
Мост Благовещенск-Хэйхэ введут в эксплуатацию весной 2020 года
Мост Благовещенск-Хэйхэ через реку Амур будет введен в эксплуатацию весной 2020 года, сообщил журналистам губернатор Амурской области Василий Орлов перед совещанием с участием главы Минвостокразвития Александром Козловым.
Обновлено вчера в 21:39
Экономика
Глава ПФР назвал основную цель улучшения пенсионного законодательства
Рост пенсий россиян является основной целью совершенствования пенсионного законодательства, любые изменения в нем будут направлены на ее достижение, заявил глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов в интервью РИА Новости.
Обновлено вчера в 19:14
Экономика
Депутаты и ЦБ поборются с обнулением электронных кошельков
Депутаты и ЦБ поборются с обнулением электронных кошельков Депутаты Госдумы обещают выйти на борьбу с практикой изъятия средств с неактивных электронных кошельков в пользу оператора сервиса.
Обновлено вчера в 17:23
Экономика
Глава агентства АКРА ушла в отставку
По словам одного из собеседников РБК, решение об отставке Трофимовой принял совет директоров АКРА в среду, 16 января.
Обновлено вчера в 05:24
Экономика
На Украине увеличили штраф за продажу книг из России
Государственный комитет Украины по телевидению и радиовещанию увеличил сумму штрафа за продажу ввезенных из России книг.
Обновлено вчера в 12:17
Энергетика
Минэнерго заключило соглашения о модернизации с 9 НПЗ
Министерство энергетики заключило соглашения о модернизации мощностей с девятью нефтеперерабатывающими заводами (НПЗ) на период до 2026 года.
Обновлено вчера в 09:11
Экономика
Morgan Stanley потерял позиции лидера Уолл-Стрит. Акции просели на 5%
Почему снизилась выручка Morgan Stanley сообщил о падении чистой выручки в сравнении с четвертым кварталом 2017 года на 10%, с $9,5 млрд до $8,5 млрд.
Обновлено вчера в 22:57
Энергетика
Reuters: США не станут сводить экспорт иранской нефти до нуля
Руководство США не станет полностью запрещать импорт иранской нефти, но сократит число стран, в отношении которых действуют исключения, для снижения вероятности роста цен на энергоносители, сообщает со ссылкой на мнения экспертов британское агентство Reuters.
Обновлено в 01:34
Экономика
Цена палладия впервые в истории превысила $1400 за унцию
Стоимость палладия в четверг, 17 января, впервые в истории превысила $1400 за тройскую унцию, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные торгов в Лондоне.
Обновлено вчера в 10:21
Экономика
Причин для утреннего падения нет
Следующей целью для индекса МосБиржи может стать диапазон 2480-2500 пунктов, говорит Михаил Поддубский из "Промсвязьбанка".
Обновлено в 01:42