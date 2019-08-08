Экономика

Суд отложил слушания по иску Evison к банку «Восточный»Коммерсантъ 00:20

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Представители ответчика, банка «Восточный», на заседание не явились, но был направлен отзыв на исковое заявление. Evison требует признать недействительными все решения совета директоров «Восточного», принятые 4 июля. Суд в итоге принял решение отложить заседание до 5 сентября.
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