Экономика
Суд отложил слушания по иску Evison к банку «Восточный»Коммерсантъ 00:20
Представители ответчика, банка «Восточный», на заседание не явились, но был направлен отзыв на исковое заявление. Evison требует признать недействительными все решения совета директоров «Восточного», принятые 4 июля. Суд в итоге принял решение отложить заседание до 5 сентября.
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Арбитраж отложил рассмотрение иска Evison к банку «Восточный»
Международный антикоррупционный портал03:38
Суд отложил предварительное заседание по иску Evison Holdings о приостановке решений по смене руководства банка «Восточный»
Интерфакс - Россиявчера в 21:37
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