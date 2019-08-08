Экономика

Суд отложил слушания по иску Evision к банку «Восточный» до 5 сентябряРИА Новости вчера в 22:26

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Арбитражный суд Амурской области в четверг отложил до 5 сентября предварительные слушания по иску компании Evison Holdings Ltd. к банку "Восточный" о признании незаконными решений нового совета директоров банка, в том числе о назначении Вячеслава Арутюняна исполняющим обязанности председателя правления, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
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Суд отложил слушания по иску Evison к банку «Восточный»

Коммерсантъ00:20

Суд отложил слушания по иску Evision к банку «Восточный» до 5 сентября

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