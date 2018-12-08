Политика

Суд отложил слушание по делу финдиректора компании Huawei
Газета.Ru
20:16

Суд в Канаде отложил слушание по делу финансового директора компании Huawei Мэн Ваньчжоу. Об этом сообщает The New York Times. По данным издания, суд отложил слушание до 10 декабря.
Газета.Ru20:16

Подробнее о событии

Слушания по делу финдиректора Huawei отложены до понедельника

Вести.Ru19:52

Суд Канады отложил слушание по делу финдиректора компании Huawei до 10 ноября – СМИ

ПРАЙМ19:50

Суд в Канаде отложил слушания по делу об аресте финансового директора китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу

Эхо Москвы20:04

Суд в Канаде отложил слушания по делу финдиректора Huawei до 10 декабря

ТАСС19:08

WSJ: финдиректора Huawei задержали из-за нарушений санкций против Ирана

Коммерсантъ00:32

WSJ объяснила связь задержания финдиректора Huawei и санкций против Ирана

РБКвчера в 21:24

Задержанная финдиректор Huawei попалась на транзакциях через HSBC

REGNUMвчера в 18:31
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Армия и оружие

Минобороны РФ: США препятствуют расследованию химатаки в Алеппо

Как заявили в Министерстве обороны РФ, заявление Госдепартамента США о фальсификации применения террористами 24 ноября в сирийском Алеппо отравляющих веществ является попыткой грубого давления на Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), цель которой — сорвать расследование инцидента.
Обновлено в 19:16
Политика

Помпео с нетерпением ждет назначения Науэрт на пост постпреда при ООН

Как сообщало ИА REGNUM, 7 декабря президент Соединенных Штатов Дональд Трамп подтвердил выдвижение официального представителя госдепа США Хизер Науэрт на должность постоянного представителя при ООН.
Обновлено в 20:18
Политика

Литва ввела санкции против России

Литва ввела санкции против России в связи с инцидентом в Керченском проливе.
Обновлено в 18:14
Политика

ОБСЕ согласовала документ по безопасности журналистов

"Впервые после 26 лет ОБСЕ пришла к единогласному консенсусу по принятию документа, касающегося безопасности журналистов, свободы печати, плюрализма, безопасности журналистов, когда они в опасных условиях, когда им грозят преследования, что, конечно, совершенно недопустимо", - заявил глава МИД на пресс-конференции по итогам совета министров иностранных дел ОБСЕ.
Обновлено в 20:04
Политика

Скончался экс-президент Колумбии Бетанкур

Экс-президент Колумбии Белисарио Бетанкур скончался в пятницу в столице страны Боготе, сообщило медицинское подразделение фонда Santa Fe de Bogota.
Обновлено в 20:18
Политика

УПЦ МП запретила участвовать священникам в объединительном соборе

На заседании синода было решено считать запланированный объединительный собор незаконным собранием, поскольку в нем примут участие представители «раскольнических группировок».
Обновлено в 19:10
Политика

Ципрас заявил о неизменной позиции в отношении России

Премьер-министр Греции Алексис Ципрас заявил, что позиция страны в отношении России не меняется под давлением третьих стран, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено в 19:47
Политика

Путин назначил Лимаренко врио главы Сахалинской области

Временно исполняющим обязанности губернатора Сахалинской области глава государства назначил Валерия Лимаренко.
Обновлено в 20:18
Политика

Экс-президент Армении Кочарян арестован и находится в СИЗО

Бывший президент Армении Роберт Кочарян помещен под арест в уголовно-исполнительное учреждение "Ереван-центр" в здании Службы национальной безопасности (СНБ).
Обновлено в 19:10
Политика

Порошенко сфотографировался с солдатом, носящим эмблему дивизии СС

Президент Украины Петр Порошенко опубликовал на своей странице в соцсети Facebook фото, на котором он стоит перед строем украинских десантников, а на форме одного из них видна эмблема дивизии СС.
Обновлено в 20:13
Политика

Строительство «Северного потока-2» идет по плану, заявил Зубков

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.
Обновлено в 20:17
Политика

Путин рассказал о путешествиях по диким местам и встрече с медведями

Владимир Путин на церемонии вручения премии Русского географического общества вспомнил о своих путешествиях по диким местам и встрече с медведями.
Обновлено в 18:45
Политика

Глава МИД Австрии заявила, что ее визит в Россию не был отменен

Канцлер Австрии Себастьян Курц 9 ноября заявил, что отставной полковник вооруженных сил Австрии подозревается в разведывательной деятельности в пользу России с 1992-го по текущий год.
Обновлено в 16:25
Политика

Лавров назвал голословными обвинения в несоблюдении ДРСМД

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал обвинения США в адрес России относительно «несоблюдения» положений Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Обновлено в 10:57
Политика

Москалькова посетила украинских моряков в СИЗО

Обновлено в 17:14
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