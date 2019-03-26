Суд отложил рассмотрение иска по делу об аресте акций «Восточного»Коммерсантъ вчера в 03:27

с чего всё началось

Арбитражный суд Амурской области отложил на 1 апреля рассмотрение иска компании Артема Аветисяна «Финвижн холдингс» по делу об аресте 9,99% акций банка «Восточный», следует из картотеки суда.

Суд отложил рассмотрение иска по делу об аресте акций «Восточного»

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Происшествия Коллектор из Хабаровска выложил в интернет порно с дочкой должника Коллектор же использовал фотографии несовершеннолетнего ребенка клиента. Ранее он неоднократно озвучивал угрозы.

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Футбол Сборная Каталонии обыграла Венесуэлу Сборная Каталонии снова проводит товарищеские матчи.

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Хоккей Овечкин с «Вашингтоном» посетили Белый дом и встретились с Трампом Хоккеисты действующего обладателя Кубка Стэнли "Вашингтона" с Александром Овечкиным посетили Белый дом, где встретились с президентом США Дональдом Трампом.