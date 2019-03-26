Экономика
Суд отложил рассмотрение иска по делу об аресте акций «Восточного»Коммерсантъ вчера в 03:27
Арбитражный суд Амурской области отложил на 1 апреля рассмотрение иска компании Артема Аветисяна «Финвижн холдингс» по делу об аресте 9,99% акций банка «Восточный», следует из картотеки суда.
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Лондонский международный арбитраж принял решение против совладельца банка «Восточный» Артема Аветисяна в его споре с другим акционером банка, инвестиционным фондом Майкла Калви Baring Vostok, сообщает британская газета The Financial Times.Коммерсантъ03:11
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Суд объявил перерыв до 1 апреля по ходатайству компании Аветисяна об аресте 9,99% акций банка «Восточный» (версия 2)
Интерфакс - Россиявчера в 00:45
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