Экономика
Суд отложил рассмотрение иска об аресте 9,99% акций банка «Восточный»РИА Новости 24 марта в 23:36
Арбитражный суд Амурской области объявил перерыв до 1 апреля в рассмотрении иска компании Артема Аветисяна "Финвижн холдингс", миноритарного акционера банка "Восточный", об аресте 9,99% акций этого кредитного учреждения, принадлежащего инвестфонду Baring Vostok, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
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Лондонский международный арбитраж принял решение против совладельца банка «Восточный» Артема Аветисяна в его споре с другим акционером банка, инвестиционным фондом Майкла Калви Baring Vostok, сообщает британская газета The Financial Times.Коммерсантъ03:11
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Суд объявил перерыв до 1 апреля по ходатайству компании Аветисяна об аресте 9,99% акций банка «Восточный» (версия 2)
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