Экономика
Суд запретил Аветисяну взыскивать акции «Восточного» с Baring VostokСаминвестор 02:57
Сегодня, 26 марта 2019 года, стало известно, что Лондонский международный третейский суд запретил компании «Финвижн Холдингс» Артёма Аветисяна взыскивать 9,9% акций ПАО «Банк Восточный» с инвестиционной компании Baring Vostok в рамках колл-опциона. Об этом сообщает The Financial Times.
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Лондонский международный арбитраж принял решение против совладельца банка «Восточный» Артема Аветисяна в его споре с другим акционером банка, инвестиционным фондом Майкла Калви Baring Vostok, сообщает британская газета The Financial Times.Коммерсантъ03:11
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Суд объявил перерыв до 1 апреля по ходатайству компании Аветисяна об аресте 9,99% акций банка «Восточный» (версия 2)
Интерфакс - Россиявчера в 00:45
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