Суд запретил Аветисяну взыскивать акции «Восточного» с Baring VostokСаминвестор 02:57

с чего всё началось

Сегодня, 26 марта 2019 года, стало известно, что Лондонский международный третейский суд запретил компании «Финвижн Холдингс» Артёма Аветисяна взыскивать 9,9% акций ПАО «Банк Восточный» с инвестиционной компании Baring Vostok в рамках колл-опциона. Об этом сообщает The Financial Times.

Футбол Winline будет разыгрывать среди болельщиков ПБК ЦСКА миллион рублей Winline стал официальным партнером ПБК ЦСКА и с апреля начнет разыгрывать среди болельщиков 1 миллион рублей на домашних матчах клуба в Единой лиге ВТБ.

Происшествия Арашукова хотят направить на психиатрическую экспертизу Следственный комитет РФ намерен провести отстраненному сенатору Рауфа Арашукову и другим фигурантам психолого-психиатрическую экспертизу в рамках дела об убийствах и создании преступного сообщества, передает корреспондент РИА Новости из зала Басманного суда Москвы, где решается вопрос о продлении ареста фигурантов.

Футбол «Барселона» интересуется Промесом Полузащитник «Севильи» Квинси Промес, известный российским болельщикам по выступлениям за московский «Спартак», привлёк внимание «Барселоны».

Футбол УЕФА признал пас пяткой Ахметова «скиллом дня» в отборе на Евро-2020 УЕФА признал пас пяткой полузащитника сборной России Ильзата Ахметова на Дениса Черышева в матче против сборной Казахстана «скиллом дня» в отборочном турнире чемпионата Европы 2020 года.

Армия и оружие Премьеру Малайзии показали истребитель пятого поколения Су-57 Президент Объединенной авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь показал премьер-министру Малайзии Мохатхиру Мохамаду истребитель пятого поколения Су-57 и высказал надежду, что он будет закуплен этой страной, передает РИА Новости.

Происшествия Александр Кокорин пожаловался в ЕСПЧ Адвокаты футболиста Александра Кокорина подали жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

Происшествия Полиция обыскивает подмосковный театр «ФЭСТ» Утром 26 марта в подмосковный театр "ФЭСТ" в Мытищах нагрянули силовики.

Армия и оружие Смоделировано начало войны между Россией и НАТО Гипотетический конфликт между Россией и НАТО в Европе начнется с захвата Эстонии, Латвии и Литвы, полагает американское издание The National Interest, эксперты которого смоделировали начало войны между альянсом и Москвой.

Происшествия В аэропорту Франкфурта отменили более 50 рейсов из-за сбоя в ПО В аэропорту Франкфурта-на-Майне во вторник отменены 54 рейса из-за проблем с программным обеспечением в авиадиспетчерской службе Германии (DFS), сообщила газета Frankfurter Neue Presse со ссылкой на представителя управляющей компании аэропорта Fraport.

Политика Полковника Михаила Ильина вернули в главк На свою недавно ликвидированную должность вернулся заместитель начальника полиции по Ленинградской области полковник Михаил Ильин.

Общество Уволенная из-за фото в купальнике учительница решила отказать министру Уволенная из-за фото в купальнике барнаульская учительница Татьяна Кувшинникова решила не возвращаться на работу в общеобразовательную школу даже после предложения подыскать для нее «достойные вакансии».

Армия и оружие Российские военные прибыли с грузом в Венесуэлу Два самолета Ан-124 и Ил-62 с 99 военными и 35 т груза прибыли в Венесуэлу. Об этом 24 марта сообщает газета El Comercio.

Здоровье Каждая десятая смерть в мире связана с сидячим образом жизни Почти каждый десятый случай ранней смерти человека неразрывно связан с низким уровнем физической активности и прежде всего с сидячим образом жизни.

Армия и оружие В Минобороны сообщили о гибели трех российских военных в Сирии Россия начала военную операцию в Сирии осенью 2015 года по просьбе президента арабской республики Башара Асада.

Экономика Китайские компании присваивают бренды российских пищевиков Оказалось, что местные фирмы опережают российских производителей, присваивая их бренды.

Хоккей Трамп принял в Белом доме Овечкина и других хоккеистов «Вашингтона» Дональд Трамп принял в Белом доме капитана хоккейного клуба «Вашингтон» Александра Овечкина и других игроков команды.

Экономика Исполнение законопроекта о суверенном Рунете подорожало до ₽30 млрд На исполнение законопроекта о суверенном Рунете может быть потрачено около 30 млрд руб.

Финансы Силуанов назвал условие роста пенсий на 20 процентов Первый вице-премьер — министр финансов Антон Силуанов заявил о готовности законопроекта о механизме индивидуального пенсионного капитала (ИПК).

Единоборства Конор Макгрегор объявил о завершении карьеры в ММА Конор Макгрегор решил завершить карьеру в смешанных единоборствах. Ирландский боец сообщил об этом на своей странице в Twitter.

Общество В Росгвардии попросили не считать их бойцов «монстрами с палкой» Ранее 26 марта глава Росгвардии Виктор Золотов заявил, что в ведомстве сформировали специальную морскую бригаду для охраны Крымского моста.