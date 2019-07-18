Экономика
Суд отложил рассмотрение дела о банкротстве Антипинского НПЗНакануне.Ru 05:02
Арбитражный суд Тюменской области отложил рассмотрение иска о банкротстве Антипинского НПЗ. Заседание состоится 8 августа, передает корреспондент Накануне.RU.
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 11:13, Вашингтон
Общество
Бумажные паспорта останутся легальными после перехода на электронные
Россияне смогут использовать бумажные паспорта после 2022 года, когда их выдача будет прекращена полностью из-за перехода на электронные носители.
Обновлено в 10:36
Политика
Гварамию уволили с должности гендиректора «Рустави 2»
Ранее бизнесмен Кибар Халваши, во владение которого должен быть передан телеканал «Рустави 2» после решения ЕСПЧ, заявлял о намерении уволить Гварамию.
Обновлено в 10:31
Здоровье
Минздрав рассказал, как законно ввезти незарегистрированное лекарство
В российском Минздраве рассказали, что в страну можно законно ввезти незарегистрированное лекарство при наличии подтверждающих медицинских документов, пишет РИА Новости.
Обновлено в 10:34
Шоу-бизнес
Мисс Москва отреагировала на слухи о разводе с экс-королем Малайзии
Победительница конкурса красоты "Мисс Москва — 2015" Оксана Воеводина отреагировала на слухе о разводе с бывшим королем Малайзии Мухаммадом V, выложив видео в инстаграме.
Обновлено в 08:26
Футбол
Бывший заключенный рассказал о побоях в колонии Кокорина и Мамаева
СМИ пообщались с человеком, который несколько месяцев провел в колонии, где отбывают свое наказание футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.
Обновлено в 05:59
Экономика
Минэкономразвития предложило реформировать электроэнергетику
Ведомство опубликовало проект о ликвидации перекрестного субсидирования в электроэнергетике, при котором одни потребители платят за энергию больше, чтобы снизить цены для других.
Обновлено вчера в 09:14
Происшествия
Число жертв поджога на студии аниме в Японии достигло 33
В результате поджога аниме-студии Kyoto Animation Co в японском Киото погибли 33 человека, передает NHK ссылкой на пожарных.
Обновлено в 08:56
Шоу-бизнес
Во Франции водительских прав лишили Пригожина
О смене водительского кресла на пассажирское рассказала в своем Инстаграм жена Пригожина, Валерия.
Обновлено в 04:25
Шоу-бизнес
Волейболистка Гамова отреагировала на флешмоб в Instagram Леди Гаги
Российская волейболистка Екатерина Гамова отреагировала на флешмоб русскоязычных пользователей Instagram, устроенный на странице американской певицы Леди Гаги.
Обновлено в 00:55
Политика
Путин назвал условие полноценного урегулирования ситуации в Донбассе
«Полноценное урегулирование на юго-востоке, в Донбассе, возможно исключительно в случае прямого контакта официальной киевской власти с представителями республик», — цитирует Путина ТАСС.
Обновлено в 10:59
Происшествия
BlaBlaCar проверяет данные о поездке в кабине поезда до Москвы
Как сообщает ТАСС со ссылкой на представителя сервиса, в данный момент BlaBlaCar проверяет информацию о поездке, которая якобы была осуществлена.
Обновлено в 10:02
Происшествия
Иран задержал нефтяной танкер в Персидском заливе
Обновлено в 07:12
Политика
Украина ввела спецпошлины на российское дизтопливо и сжиженный газ
Представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус заявил, что украинское правительство ввело специальные пошлины на импорт российского дизельного топлива и сжиженного газа.
Обновлено в 08:23
Экономика
Новые акционеры запустили Антипинский НПЗ
В ноябре 2018 года гендиректором завода стал Максим Андриасов, в апреле текущего года предприятие остановило работу, а через месяц обратилось в Арбитражный суд с иском о собственном банкротстве, указав в документах долги на сумму 346 млрд руб. В том же месяце Сбербанк стал владельцем кипрской Vikay Industrial Limited, которой принадлежат 80% завода.
Обновлено в 08:21
Футбол
ЧМ по пляжному футболу в 2021 году может принять Россия
Российский футбольный союз (РФС) в конце июня объявил о том, что Москва подаст заявку на проведение чемпионата мира по пляжному футболу 2021 года.
Обновлено в 10:55
Хоккей
Овечкин отправится в Китай в качестве посла НХЛ
Обновлено в 10:25
Происшествия
Офицер МЧС покончил с собой в подмосковном Жуковском
"17 июля в Жуковском в своей квартире с ранением головы обнаружен командир одного из отделений спасательно-пожарной части МЧС России, который покончил жизнь самоубийством", - сказала Врадий.
Обновлено в 10:43
Политика
Опрос: в Верховную раду по итогам выборов проходят четыре партии
Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на то, что его партия «Слуга народа» одержит победу на предстоящих выборах в Верховную раду.
Обновлено вчера в 09:17
Спорт
Ромашина и Колесниченко победили в произвольной программе на ЧМ
Россиянки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко выиграли соревнования в произвольной программе в синхронном плавании на чемпионате мира по водным видам спорта.
Обновлено в 07:49
Гаджеты
Oppo и vivo анонсируют Dual Wi-Fi для своих флагманов
На двух телефонах iQOO служба Dual Wi-Fi выбрана по умолчанию и автоматически используется для более быстрой загрузки приложений и снижения пинга в играх.
Обновлено в 10:17
Авто
Стартовали продажи нового внедорожника «Сталкер» на базе LADA 4x4
В середине 2000-х годов в основу автомобиля легли агрегаты внедорожника Lada 4x4.
Обновлено в 03:44
Политика
Нацист Ярош посоветовал Зеленскому не примерять роль «отца нации»
Позорное поведение представителей новой власти на Украине еще может аукнуться президенту Владимиру Зеленскому.
Обновлено в 06:37
Авто
Характеристики электрического Porsche Taycan рассекретили до премьеры
В сентябре на автосалоне во Франкфурте будет представлена первая серийная электрическая модель Porsche - Taycan.
Обновлено вчера в 17:06
Происшествия
Бывшему главе волгоградского СУ СК предъявили обвинения в терроризме
Бывшему главе управления Следственного комитета по Волгоградской области Михаилу Музраеву предъявили обвинения в терроризме и незаконном хранении боеприпасов, сообщил его адвокат Владимир Семенцов.
Обновлено в 08:39
Политика
Бывших сотрудников ФСБ хотят сделать невыездными
Как передает ТАСС, об этом общественность проинформировал сам Пискарев, подчеркнув, что временный запрет на срок до пяти лет может быть введен в отношении тех бывших сотрудников ФСБ, которые собираются съездить в страны, где существует опасность недружелюбных действий в отношении экс-чекиста – со стороны зарубежных спецслужб или преступных групп.
Обновлено в 08:14
Политика
В аэропорту Николаева произошел скандал с участием Зеленского
В ходе визита в Николаев президент Украины Владимир Зеленский поспорил с директором местного аэропорта Федором Барном.
Обновлено вчера в 12:34
Кино
Умерла советская актриса Валентина Зимняя
Советская и украинская актриса Валентина Зимняя скончалась на 92-ом году жизни.
Обновлено в 05:27