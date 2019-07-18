Экономика

Суд отложил рассмотрение дела о банкротстве Антипинского НПЗНакануне.Ru 05:02

Арбитражный суд Тюменской области отложил рассмотрение иска о банкротстве Антипинского НПЗ. Заседание состоится 8 августа, передает корреспондент Накануне.RU.
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Рассмотрение дела о банкротстве Антипинского НПЗ перенесли на август

News.ru08:40

Суд по банкротству Антипинского НПЗ отложен

ТАСС02:58

Тюменский суд отложил банкротство Антипинского НПЗ

URA.Ru03:13

Суд отложил рассмотрение дела о банкротстве Антипинского НПЗ

Накануне.Ru05:02

Тюменский Арбитражный суд перенес рассмотрение дела о банкротстве «Антипинского НПЗ»

Znak.com03:02

Тюменский арбитраж отложил дело о банкротстве Антипинского НПЗ

REGNUM08:22

Суд отложил разбирательство дела о банкротстве Антипинского НПЗ на 8 авг

Financial One02:52
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 11:13, Вашингтон
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Минздрав рассказал, как законно ввезти незарегистрированное лекарство

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Бывший заключенный рассказал о побоях в колонии Кокорина и Мамаева

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Минэкономразвития предложило реформировать электроэнергетику

Ведомство опубликовало проект о ликвидации перекрестного субсидирования в электроэнергетике, при котором одни потребители платят за энергию больше, чтобы снизить цены для других.
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Число жертв поджога на студии аниме в Японии достигло 33

В результате поджога аниме-студии Kyoto Animation Co в японском Киото погибли 33 человека, передает NHK ссылкой на пожарных.
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Волейболистка Гамова отреагировала на флешмоб в Instagram Леди Гаги

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Путин назвал условие полноценного урегулирования ситуации в Донбассе

«Полноценное урегулирование на юго-востоке, в Донбассе, возможно исключительно в случае прямого контакта официальной киевской власти с представителями республик», — цитирует Путина ТАСС.
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BlaBlaCar проверяет данные о поездке в кабине поезда до Москвы

Как сообщает ТАСС со ссылкой на представителя сервиса, в данный момент BlaBlaCar проверяет информацию о поездке, которая якобы была осуществлена.
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Иран задержал нефтяной танкер в Персидском заливе

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Экономика

Новые акционеры запустили Антипинский НПЗ

В ноябре 2018 года гендиректором завода стал Максим Андриасов, в апреле текущего года предприятие остановило работу, а через месяц обратилось в Арбитражный суд с иском о собственном банкротстве, указав в документах долги на сумму 346 млрд руб. В том же месяце Сбербанк стал владельцем кипрской Vikay Industrial Limited, которой принадлежат 80% завода.
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ЧМ по пляжному футболу в 2021 году может принять Россия

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Овечкин отправится в Китай в качестве посла НХЛ

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В сентябре на автосалоне во Франкфурте будет представлена первая серийная электрическая модель Porsche - Taycan.
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Бывших сотрудников ФСБ хотят сделать невыездными

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В ходе визита в Николаев президент Украины Владимир Зеленский поспорил с директором местного аэропорта Федором Барном.
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Instagram начал скрывать число лайков под постами в семи странах

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Задержан экс-владелец Антипинского НПЗ Дмитрий МазуровБольше новостей по теме
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