Экономика
Суд отложил рассмотрение дела о банкротстве Антипинского НПЗНакануне.Ru 05:02
Арбитражный суд Тюменской области отложил рассмотрение иска о банкротстве Антипинского НПЗ. Заседание состоится 8 августа, передает корреспондент Накануне.RU.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 08:52, Вашингтон
Политика
В Кремле оценили идею Зеленского о выдаче украинских паспортов
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал внутренним делом Киева идею выдавать паспорта этническим украинцам в ответ на аналогичный шаг Москвы для жителей Донбасса.
Обновлено в 05:34
Политика
Иран задержал танкер с контрабандной нефтью
Обновлено в 07:18
Происшествия
Три энергоблока Калининской АЭС отключены из-за аварии
Обновлено в 02:11
Экономика
Эксперты оценили, как личность диктатора влияет на приток иностранных инвестиций
Страны, которые возглавляют хорошо образованные диктаторы, могут рассчитывать на больший приток зарубежных вложений.
Обновлено в 08:07
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии развелся с «Мисс Москва»
1 июля 49-летний экс-король Малайзии Мухаммад V Фарис развелся с 25-летней россиянкой, победительницей конкурса «Мисс Москва-2015» Оксаной Воеводиной, передает малайзийский портал Astro Awani.
Обновлено вчера в 22:08
Политика
Путин прилетит в затопленные районы Иркутской области
Обновлено в 08:12
Наука
У растений обнаружен ген, отвечающий за поглощение ими углерода
Ученые из группы Harnessing Plants Initiative, работающей в институте имени Джонаса Салка в городе Сан-Диего, США, обнаружили ген, который отвечает за способность растения поглощать углерод.
Обновлено 15 июля в 05:18
Транспорт
На Крымском мосту закончили укладку рельсов
Строители завершили укладку рельсов на железнодорожной части Крымского моста, сообщили журналистам в четверг в инфоцентре моста.
Обновлено в 07:40
Происшествия
Жертвами поджога студии аниме в Японии стали 12 человек
В результате пожара в студии по производству аниме в городе Киото погибли, предположительно, 12 человек — спасатели уже обнаружили их тела, передает ТАСС.
Обновлено в 01:42
Армия и оружие
В России заявили о готовности поставить Турции Су-35
Глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов заявил, что Россия готова поставить Турции многоцелевые истребители Су-35, если у Анкары будет такое желание.
Обновлено в 06:31
Происшествия
Суд назначил прокурорскую проверку по делу «Нового величия»
Московский городской суд снял с рассмотрения апелляцию на приговор фигуранта дела «Нового величия» Павла Ребровского, который ранее в особом порядке был осужден на 2,5 года колонии.
Обновлено в 05:37
Наука
Wi-Fi негативно влияет на пищевую мотивацию пчел
Отмечается, что в течение двух лет отечественные исследователи изучали, как обычный Wi-Fi-роутер отражается на пищевом поведении пчелы, сохраняет ли он мотивацию на еду, в том числе условный рефлекс на запах в кратковременной и долговременной памяти.
Обновлено в 06:44
Политика
Экс-сотрудникам ФСБ могут ограничить выезд из России
Законопроект об ограничениях на выезд из России для бывших сотрудников ФСБ внесли в Госдуму депутаты комитета по безопасности во главе с Василием Пискаревым («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 18 июля.
Обновлено в 05:42
Происшествия
CBS: с Кевина Спейси сняли обвинения в сексуальном насилии
Прокуратура в США отозвала обвинения в сексуальном насилии, выдвинутые ранее против актера Кевина Спейси.
Обновлено вчера в 17:18
Общество
Власти Москвы подали иск к Церетели на 55 млн рублей
В ноябре 2018 года со скульптора взыскали более 530 тыс. рублей — властям Москвы пришлось за свой счет сносить незаконные пристройки к мастерским в особняке Платона Зубова на Брянской улице, где находится Московский музей современного искусства Зураба Церетели.
Обновлено в 05:32
Политика
В Киеве заявили о готовности к обмену пленными по формуле «208 на 69»
Киев готов к проведению обмена пленными в Донбассе по формуле "208 на 69" в кратчайшие сроки, заявил представитель властей Украины в подгруппе по политическим вопросам контактной группы Роман Бессмертный.
Обновлено в 07:14
Армия и оружие
ВВС международной коалиции ликвидировали шесть террористов в Эль-Баадж
"Шесть террористов погибли, уничтожено гнездо, в котором они находились, к югу от Бухейрат Сунейсиля в районе Эль-Баадж у иракско-сирийской границы в результате авиаудара ВВС международной коалиции, который был нанесен на основании точных сведений оперативного командования Найнавы", - говорится в заявлении пресс-службы.
Обновлено в 08:39
Наука
Как давление влияет на риски инфаркта и инсульта, рассказали учёные
Американские учёные рассказали, как давление может влиять на риски инфаркта и инсульта.
Обновлено в 02:47
Политика
Палата представителей США проголосует по вопросу импичмента Трампа
Палата представителей Соединенных Штатов проведет голосование по вопросу импичмента президента страны Дональда Трампа.
Обновлено вчера в 15:17
Происшествия
Израильтян арестовали на Кипре за групповое изнасилование британки
Двенадцать постояльцев одного из отелей популярного кипрского курорта Айя-Напа из Израиля арестованы полицией по подозрению в изнасиловании британской туристки, проживающей в соседнем номере.
Обновлено в 07:33
Политика
СБУ задержала водителя тягача, якобы перевозившего сбивший МН17 «Бук»
Обновлено вчера в 10:00
Транспорт
В «Москва-Сити» построят новые дороги и речной причал
В деловом центре «Москва-Сити» построят новые дороги и речной причал.
Обновлено в 07:41
Политика
Гендиректора грузинского телеканала «Рустави 2» пообещали уволить
Бизнесмен Кибар Халваши пообещал уволить гендиректора «Рустави 2» Николоза Гварамия.
Обновлено в 08:07
Баскетбол
Стефан Маркович покинул «Химки»
Как сообщается на официальном сайте команды, серб покинул клуб по истечению срока контракта. Всего Маркович отыграл за «Химки» два сезона.
Обновлено в 06:40
Происшествия
Появилось видео смертельной аварии на Московской
В паблике "Саратов онлайн" появилось видео с аварии на Московской.
Обновлено в 03:49
Общество
В правительстве РФ сообщили о сроках перехода на электронные паспорта
В свою очередь, вице-премьер Максим Акимов на брифинге после завершения совещания продемонстрировал журналистам образец электронного паспорта, а также рассказал о специальном приложении "Мой паспорт", которое будет работать на всех мобильных платформах, включая российскую разработку "Аврора", и позволит совершать множество операций.
Обновлено вчера в 18:12
Шоу-бизнес
Волейболистка Гамова отреагировала на флешмоб в Instagram Леди Гаги
Российская волейболистка Екатерина Гамова отреагировала на флешмоб русскоязычных пользователей Instagram, устроенный на странице американской певицы Леди Гаги.
Обновлено в 00:55
Политика
Лукашенко сделал Путину предложение по интеграции
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил президенту России Владимиру Путину решить все спорные вопросы и подготовить программу стратегии действий по интеграции до 8 декабря, к 20-летию Союзного договора.
Обновлено в 07:33