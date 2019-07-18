Экономика

Суд отложил рассмотрение дела о банкротстве Антипинского НПЗНакануне.Ru 05:02

Арбитражный суд Тюменской области отложил рассмотрение иска о банкротстве Антипинского НПЗ. Заседание состоится 8 августа, передает корреспондент Накануне.RU.
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Тюменский Арбитражный суд перенес рассмотрение дела о банкротстве «Антипинского НПЗ»

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Суд отложил рассмотрение дела о банкротстве Антипинского НПЗ

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Суд отложил разбирательство дела о банкротстве Антипинского НПЗ на 8 авг

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