Экономика
Суд отложил рассмотрение дела о банкротстве Антипинского НПЗНакануне.Ru 05:02
Арбитражный суд Тюменской области отложил рассмотрение иска о банкротстве Антипинского НПЗ. Заседание состоится 8 августа, передает корреспондент Накануне.RU.
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CBS: с Кевина Спейси сняли обвинения в сексуальном насилии
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин ответил на вопрос, смогут ли нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев вернуться в футбол после того, как они отбудут своё наказание в колонии за драки в центре Москвы.
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Кроссовер Buick Baby Enclave выйдет на рынок в следующем году
Компания Buick запланировала настоящее кроссоверное наступление у себя на родине, в США.
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Технологии
В Петербурге покажут макет водородного трамвая
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Общество
Процесс межведомственного электронного взаимодействия могут упростить
В законодательстве могут уточнить регулирование в сфере электронной цифровой подписи (ЭЦП) и упростить межведомственное электронное взаимодействие.
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Финансы
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Обновлено в 05:32
Экономика
Володин анонсировал отмену налоговых льгот для пальмового масла
Законопроект о повышении налога на добавленную стоимость (НДС) на пальмовое масло до 20% внесут на рассмотрение Госдумы в четверг, 18 июля.
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Политика
Глава МИД Германии заявил о необходимости диалога с Россией
Длительный мир в Европе возможен только при сотрудничестве с Россией, диалог с Москвой необходим, заявил глава МИД Германии Хайко Маас.
Обновлено вчера в 23:08
Технологии
Сбербанк внедрил искусственный интеллект в мобильное приложение
Главное обновление заключается во внедрении искусственного интеллекта: нейронная сеть будет проводить анализ предпочтений клиента по более чем 1000 параметров, в результате на главной странице приложения в формате карточек будут отображаться функции, которыми чаще всего пользуется клиент, отмечает Сбербанк.
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Энергетика
«Транснефть» начала прокачку нефти на Антипинский НПЗ
"Транснефть" начала прокачку нефти на Антипинский нефтеперерабатывающий завод, сообщил журналистам официальный представитель компании Игорь Демин.
Обновлено в 03:40
Политика
Путин упростил получение гражданства РФ для всех жителей Донбасса
Президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для украинцев, проживающих на всей территории Донецкой и Луганской областей.
Обновлено вчера в 11:14
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Пользователи из России превратили соцсети Леди Гаги в форум
Русскоязычные пользователи превратили Инстаграм Леди Гаги в форум, на котором делятся рецептами, рекламируют свои услуги, продают вещи и обсуждают погоду.
Обновлено вчера в 12:07
Экономика
Компания Бориса Йордана станет мировым лидером на рынке марихуаны
Как заявили в Curaleaf, объединенная компания станет лидером рынка.
Обновлено вчера в 17:24
Происшествия
Главу магаданской «Юнармии» уволили за домогательства к школьнице
Главу магаданского отделения «Юнармии» и специалиста по работе с молодежью Павла Подпорина уволили за домогательства к школьнице, сообщает региональное управление Следственного комитета.
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Экономика
Минэкономразвития сообщило о росте ВВП на 0,7% с начала года
По оценке Минэкономразвития, ВВП демонстрирует слабую динамику, в первом квартале его рост составлял 0,5%. По итогам второго квартала рост ВВП оценивается ведомством в 0,8%.
Обновлено в 03:37
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Во Франции водительских прав лишили Пригожина
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Обновлено в 04:25
Политика
В МИД Украины обвинили Союз венгров Закарпатья в сепаратизме
Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Божок обвинил Союз венгров Закарпатья в сепаратизме из-за иллюстрации в газете Karpatalja.
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Число погибших при поджоге студии аниме в Японии возросло до 23
Число жертв поджога в студии по производству аниме Kyoto Animation Co в Киото (Япония) возросло до 23 человек.
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Скончалась известная советская и украинская актриса Валентина Зимняя
Скончалась народная артистка УССР Валентина Зимняя. Известной советской и украинской актрисе был 91 год. Об этом сообщил сайт «Утро.ру».
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СК возбудил уголовное дело в отношении лидера ОУН Николая Коханивского
Как стало известно RT, Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении лидера украинских националистов Николая Коханивского.
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Общество
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Общество
Чеченская девушка опровергла информацию о принуждении к браку
Ранее ряд СМИ сообщили, что 20-летнюю девушку, которая пыталась скрыться в женском кризисном центре "Китеж" в Москве, родственники насильно увезли в Чечню для замужества.
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В Кремле назвали первый шаг для диалога между Россией и Украиной
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что могло бы стать первым шагом для нормализации отношений с Украиной.
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Гаджеты
В сети появилось видео с реальными макетами iPhone 11
Обновлено вчера в 07:09