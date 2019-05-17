Суд открыл дело о запрете на выезд Порошенко с УкраиныРИА Новости 07:35

Окружной административный суд Киева открыл дело о запрете на выезд с Украины ряда высокопоставленных чиновников и политиков. Об этом сообщается на сайте суда. Всего в иске числятся 180 человек.

Суд открыл дело о запрете на выезд Порошенко с Украины

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