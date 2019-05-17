Политика
Суд открыл дело о запрете на выезд Порошенко с УкраиныРИА Новости 07:35
Окружной административный суд Киева открыл дело о запрете на выезд с Украины ряда высокопоставленных чиновников и политиков. Об этом сообщается на сайте суда. Всего в иске числятся 180 человек.
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Экономика
Покупатели живут сегодняшним дном
В улучшение финансовых перспектив верят только 25% покупателей, а доля готовых тратить деньги упала до 14%.
Обновлено вчера в 19:04
Происшествия
Росавиация: экипаж сгоревшего SSJ-100 не выпустил закрылки при посадке
Экипаж сгоревшего в московском аэропорту Шереметьево самолёта SSJ-100 при заходе на посадку не выпустил закрылки.
Обновлено в 09:43
Общество
На проект «Старшее поколение» выделят 100 миллиардов рублей
Как рассказал Дмитрий Медведев, в ближайшие годы финансирование составит 100 миллиардов рублей.
Обновлено в 09:35
Происшествия
СМИ сообщили об изъятии 12 млрд рублей у арестованных полковников ФСБ
У бывших начальников отдела управления «К» службы экономической безопасности ФСБ, обвиняемых во взятках и мошенничестве, изъяли наличные и драгоценности на сумму более чем 12 млрд рублей.
Обновлено в 10:10
Политика
Климкин написал заявление об отставке
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что написал заявление об отставке.
Обновлено в 08:18
Политика
На Украине арестован бывший командующий Нацгвардией
Аллерова арестовали в зале суда Экс-командующий Национальной гвардией Украины Юрий Аллеров арестован на 60 суток с возможностью залога в размере 4,8 млн гривен (177 тысяч долларов), передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
Обновлено в 07:11
Шоу-бизнес
Девушки признаются Джулии Ванг в любви
Как рассказала женщина, ей периодически признаются в любви девушки, а потом еще и обижаются после ее отказа.
Обновлено в 09:14
Шоу-бизнес
Рита Дакота в знак поддержки обещает написать для дочери Алсу песню
Рита Дакота обратилась к дочери Алсу на своей официальной странице в социальной сети Instagram в связи с заявлением представителей "Первого канала", анонсировавших отмену результатов голосования и проведения 24 мая повторного финала.
Обновлено в 07:54
Музыка
Российский певец Сергей Лазарев вышел в финал Евровидения-2019
Представляющий Россию Сергей Лазарев прошёл в финал международного песенного конкурса «Евровидение-2019».
Обновлено вчера в 18:23
Общество
В Москве простились с журналистом Сергеем Доренко
На Троекуровском кладбище Москвы закончилась церемония прощания с журналистом, главным редактором радио "Говорит Москва" Сергеем Доренко.
Обновлено в 06:19
Политика
Глава ДНР сообщил об установлении организаторов убийства Захарченко
Следствие установило всю цепочку организаторов, исполнителей и заказчиков убийства бывшего главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко в августе прошлого года.
Обновлено в 06:15
Общество
В Мурманске надгробия с именами воинов отправили на свалку
Жители Мурманска обнаружили свалку надгробий, которые, предположительно, ранее находились на месте воинских захоронений — в Долине Славы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 08:48
Армия и оружие
Путин заявил о важности лазерного оружия в XXI веке
"Подчеркну, своевременная реализация этих проектов крайне важна, потому что именно такие виды оружия в ближайшие десятилетия практически на весь XXI век будут во многом определять боевой потенциал российской армии и флота", - сказал президент РФ.
Обновлено в 07:52
Авто
Вседорожная Lada Granta Cross появилась у дилеров
АвтоВАЗ начал отгрузку нового «внедорожного» универсала LADA Granta Cross дилерам.
Обновлено вчера в 05:15
Спорт
Немецкая биатлонистка Дальмайер завершила карьеру в 25 лет
Обновлено в 08:37
Гаджеты
Смартфон Asus Zenfone 6 получит откидную двойную камеру
Обновлено 15 мая в 06:07
Космос
Ученые объяснили, почему осьминоги имеют внеземное происхождение
Специалисты во время исследований вирусов в космосе выявили внеземное происхождение осьминогов.
Обновлено вчера в 08:10
Футбол
Александром Головиным интересуются «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Интер»
22-летний россиянин попал в сферу интересов лондонских "Арсенала" и "Тоттенхэма", а также итальянского "Интера".
Обновлено в 08:35
Происшествия
Автопилот Tesla признан виновным в четвертом смертельном ДТП
Обновлено вчера в 15:16
Политика
Фракция «Народный фронт» покинула парламентскую коалицию в Раде
Партия «Народный фронт» вышла из состава парламентской коалиции в Верховной раде, сообщил 17 мая телеканал «Рада».
Обновлено в 03:22
Политика
Инцидент у «Приразломной»: Москва и Амстердам урегулировали спор
Россия и Нидерланды урегулировали все претензии вокруг высадки активистов Greenpeace на платформу "Приразломная" в 2013 году.
Обновлено в 09:52
Политика
2,5 тысячи заявлений на получение российских паспортов подано в ДНР
Денис Пушилин, глава Донецкой народной республики, озвучил число поданных в ДНР заявлений на получение российских паспортов.
Обновлено в 04:48
Экономика
Росстат оценил рост ВВП России в первом квартале 2019 года в 0,5%
По данным Росстата, рост ВВП России в первом квартале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составит 0,5%. Это хуже прогноза Минэкономразвития, ранее оценившего этот же рост в 0,8%.
Обновлено в 10:00
Общество
ПФР оцифровал трудовые книжки россиян
Пенсионный фонд России оцифровал 100% сведений о трудовой деятельности россиян.
Обновлено вчера в 19:03
Происшествия
На Нагатинской набережной в Москве автомобиль наехал на фонарный столб
Автомобиль марки Audi Q7 наехал на фонарный столб на Нагатинской набережной в Москве.
Обновлено в 06:14
Происшествия
Раскрыты обстоятельства убийства похищенного в Могилеве милиционера
В Белоруссии ищут убийц 22-летнего милиционера Евгения Потаповича. Сотрудника ГАИ, выехавшего на место ДТП, похитили 16 мая.
Обновлено в 08:28
Энергетика
Россия и Белоруссия оценят косвенные потери из-за ситуации с «Дружбой»
Вице-премьер Белоруссии Игорь Ляшенко сообщил, что рабочая группа, созданная совместно с Россией для оценки убытков из-за ЧП в трубопроводе "Дружба", оценит косвенные потери Минска, которые касаются недополученной выручки от транзита нефти и от собственного экспорта.
Обновлено в 09:33
Политика
Комитет министров Совета Европы вернул России право голоса в ПАСЕ
В ходе заседания министров Совета Европы в Хельсинки 17 мая было принято заявление, в котором указано, что полномочия представителей всех стран – членов Совета Европы в работе Комитета министров и Парламентской Ассамблеи Совета Европы равны.
Обновлено в 07:45