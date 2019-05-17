Политика

Суд открыл дело о запрете на выезд Порошенко с УкраиныРИА Новости 07:35

Окружной административный суд Киева открыл дело о запрете на выезд с Украины ряда высокопоставленных чиновников и политиков. Об этом сообщается на сайте суда. Всего в иске числятся 180 человек.
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Суд открыл дело о запрете на выезд Порошенко с Украины

РИА Новости07:35

Суд в Киеве открыл дело о запрете на выезд Порошенко и Парубия с Украины

РБК05:36

Захарова считает «достойным отношением» возможный запрет Порошенко покидать Украину

ТАСС06:14

Порошенко и Парубию могут запретить покидать Украину

Газета.Ru05:16

Суд открыл производство о запрете Порошенко покидать Украину

URA.Ru05:14

Суд открыл производство по делу о запрете выезда с Украины Порошенко

RT на русском05:12

Суд Киева открыл производство по делу о запрете выезда Порошенко из страны

Известия05:11
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Экономика

Покупатели живут сегодняшним дном

В улучшение финансовых перспектив верят только 25% покупателей, а доля готовых тратить деньги упала до 14%.
Обновлено вчера в 19:04
Происшествия

Росавиация: экипаж сгоревшего SSJ-100 не выпустил закрылки при посадке

Экипаж сгоревшего в московском аэропорту Шереметьево самолёта SSJ-100 при заходе на посадку не выпустил закрылки.
Обновлено в 09:43
Общество

На проект «Старшее поколение» выделят 100 миллиардов рублей

Как рассказал Дмитрий Медведев, в ближайшие годы финансирование составит 100 миллиардов рублей.
Обновлено в 09:35
Происшествия

СМИ сообщили об изъятии 12 млрд рублей у арестованных полковников ФСБ

У бывших начальников отдела управления «К» службы экономической безопасности ФСБ, обвиняемых во взятках и мошенничестве, изъяли наличные и драгоценности на сумму более чем 12 млрд рублей.
Обновлено в 10:10
Политика

Климкин написал заявление об отставке

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что написал заявление об отставке.
Обновлено в 08:18
Политика

На Украине арестован бывший командующий Нацгвардией

Аллерова арестовали в зале суда Экс-командующий Национальной гвардией Украины Юрий Аллеров арестован на 60 суток с возможностью залога в размере 4,8 млн гривен (177 тысяч долларов), передает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
Обновлено в 07:11
Шоу-бизнес

Девушки признаются Джулии Ванг в любви

Как рассказала женщина, ей периодически признаются в любви девушки, а потом еще и обижаются после ее отказа.
Обновлено в 09:14
Шоу-бизнес

Рита Дакота в знак поддержки обещает написать для дочери Алсу песню

Рита Дакота обратилась к дочери Алсу на своей официальной странице в социальной сети Instagram в связи с заявлением представителей "Первого канала", анонсировавших отмену результатов голосования и проведения 24 мая повторного финала.
Обновлено в 07:54
Музыка

Российский певец Сергей Лазарев вышел в финал Евровидения-2019

Представляющий Россию Сергей Лазарев прошёл в финал международного песенного конкурса «Евровидение-2019».
Обновлено вчера в 18:23
Общество

В Москве простились с журналистом Сергеем Доренко

На Троекуровском кладбище Москвы закончилась церемония прощания с журналистом, главным редактором радио "Говорит Москва" Сергеем Доренко.
Обновлено в 06:19
Политика

Глава ДНР сообщил об установлении организаторов убийства Захарченко

Следствие установило всю цепочку организаторов, исполнителей и заказчиков убийства бывшего главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко в августе прошлого года.
Обновлено в 06:15
Общество

В Мурманске надгробия с именами воинов отправили на свалку

Жители Мурманска обнаружили свалку надгробий, которые, предположительно, ранее находились на месте воинских захоронений — в Долине Славы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 08:48
Армия и оружие

Путин заявил о важности лазерного оружия в XXI веке

"Подчеркну, своевременная реализация этих проектов крайне важна, потому что именно такие виды оружия в ближайшие десятилетия практически на весь XXI век будут во многом определять боевой потенциал российской армии и флота", - сказал президент РФ.
Обновлено в 07:52
Авто

Вседорожная Lada Granta Cross появилась у дилеров

АвтоВАЗ начал отгрузку нового «внедорожного» универсала LADA Granta Cross дилерам.
Обновлено вчера в 05:15
Спорт

Немецкая биатлонистка Дальмайер завершила карьеру в 25 лет

Обновлено в 08:37
Гаджеты

Смартфон Asus Zenfone 6 получит откидную двойную камеру

Обновлено 15 мая в 06:07
Космос

Ученые объяснили, почему осьминоги имеют внеземное происхождение

Специалисты во время исследований вирусов в космосе выявили внеземное происхождение осьминогов.
Обновлено вчера в 08:10
Футбол

Александром Головиным интересуются «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Интер»

22-летний россиянин попал в сферу интересов лондонских "Арсенала" и "Тоттенхэма", а также итальянского "Интера".
Обновлено в 08:35
Происшествия

Автопилот Tesla признан виновным в четвертом смертельном ДТП

Обновлено вчера в 15:16
Политика

Фракция «Народный фронт» покинула парламентскую коалицию в Раде

Партия «Народный фронт» вышла из состава парламентской коалиции в Верховной раде, сообщил 17 мая телеканал «Рада».
Обновлено в 03:22
Политика

Инцидент у «Приразломной»: Москва и Амстердам урегулировали спор

Россия и Нидерланды урегулировали все претензии вокруг высадки активистов Greenpeace на платформу "Приразломная" в 2013 году.
Обновлено в 09:52
Политика

2,5 тысячи заявлений на получение российских паспортов подано в ДНР

Денис Пушилин, глава Донецкой народной республики, озвучил число поданных в ДНР заявлений на получение российских паспортов.
Обновлено в 04:48
Происшествия

СК возбудил дело из-за брошенной девочки в поликлинике Москвы

Обновлено в 09:29
Экономика

Росстат оценил рост ВВП России в первом квартале 2019 года в 0,5%

По данным Росстата, рост ВВП России в первом квартале 2019 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составит 0,5%. Это хуже прогноза Минэкономразвития, ранее оценившего этот же рост в 0,8%.
Обновлено в 10:00
Общество

ПФР оцифровал трудовые книжки россиян

Пенсионный фонд России оцифровал 100% сведений о трудовой деятельности россиян.
Обновлено вчера в 19:03
Происшествия

На Нагатинской набережной в Москве автомобиль наехал на фонарный столб

Автомобиль марки Audi Q7 наехал на фонарный столб на Нагатинской набережной в Москве.
Обновлено в 06:14
Происшествия

Раскрыты обстоятельства убийства похищенного в Могилеве милиционера

В Белоруссии ищут убийц 22-летнего милиционера Евгения Потаповича. Сотрудника ГАИ, выехавшего на место ДТП, похитили 16 мая.
Обновлено в 08:28
Энергетика

Россия и Белоруссия оценят косвенные потери из-за ситуации с «Дружбой»

Вице-премьер Белоруссии Игорь Ляшенко сообщил, что рабочая группа, созданная совместно с Россией для оценки убытков из-за ЧП в трубопроводе "Дружба", оценит косвенные потери Минска, которые касаются недополученной выручки от транзита нефти и от собственного экспорта.
Обновлено в 09:33
Происшествия

Число арестованных за участие в протестах в Екатеринбурге выросло

Обновлено в 04:27
Политика

Комитет министров Совета Европы вернул России право голоса в ПАСЕ

В ходе заседания министров Совета Европы в Хельсинки 17 мая было принято заявление, в котором указано, что полномочия представителей всех стран – членов Совета Европы в работе Комитета министров и Парламентской Ассамблеи Совета Европы равны.
Обновлено в 07:45
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