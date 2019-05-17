Политика

Суд открыл дело о запрете на выезд Порошенко с УкраиныРИА Новости 07:35

Окружной административный суд Киева открыл дело о запрете на выезд с Украины ряда высокопоставленных чиновников и политиков. Об этом сообщается на сайте суда. Всего в иске числятся 180 человек.
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Суд открыл дело о запрете на выезд Порошенко с Украины

РИА Новости07:35

Суд в Киеве открыл дело о запрете на выезд Порошенко и Парубия с Украины

РБК05:36

Порошенко и Парубию могут запретить покидать Украину

Газета.Ru05:16

Захарова считает «достойным отношением» возможный запрет Порошенко покидать Украину

ТАСС06:14

Суд открыл производство о запрете Порошенко покидать Украину

URA.Ru05:14

Суд открыл производство по делу о запрете выезда с Украины Порошенко

RT на русском05:12

Суд Киева открыл производство по делу о запрете выезда Порошенко из страны

Известия05:11
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Политика

Фракция «Народный фронт» покинула парламентскую коалицию в Раде

Партия «Народный фронт» вышла из состава парламентской коалиции в Верховной раде, сообщил 17 мая телеканал «Рада».
Обновлено в 03:22
Технологии

Немецкое пятиместное аэротакси совершило первый полет

Германская стартап-компания Lilium успешно запустила в воздух прототип пятиместного летающего электротакси.
Обновлено вчера в 12:46
Общество

В России появилось неожиданно много защитников скверов

В России появилось неожиданно много защитников скверов Жители ряда регионов готовы последовать примеру екатеринбуржцев, которые на этой неделе провели акции против строительства храма на месте городского сквера.
Обновлено в 14:09
Энергетика

«Газпром» открыл два месторождения на Ямале

В пятницу, 17 мая «Газпром» сообщил об открытии двух месторождений в российской Арктике.
Обновлено в 14:27
Политика

Белоруссия приостановила транзит российской нефти на Украину

Белоруссия приостановила транзит российской нефти в направлении Украины из-за отсутствия резервуаров для "грязной" нефти на ее территории, сообщил концерн "Белнефтехим".
Обновлено в 08:36
Общество

Nestle прекратила производство каши, в которой нашли ГМО

"Нестле Россия" не использует генномодифицированные ингредиенты в производстве овсяной каши "Быстров" и после обнаружения случайного товара с ГМО компания прекратила производство данного продукта и его отгрузку со складов.
Обновлено в 14:04
Хоккей

Воробьев опроверг слухи в словацких СМИ о пьющих российских хоккеистах

Известный тренер, чемпион мира в составе сборной России Андрей Николишин иронически высказался об этом слухе.
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Экономика

Минтруд поменяет расчет прожиточного минимума пенсионеров

В пояснительной записке подчеркивается, что данная мера позволить исключит необоснованные занижения или завышения величины прожиточного минимума пенсионеров.
Обновлено вчера в 21:33
Экономика

Экономика России резко замедлилась

О сдержанном потребительском спросе ранее писал ЦБ: реальные доходы населения в январе – марте упали на 2,3% в годовом выражении из-за сильного замедления роста реальных зарплат на фоне высокой базы прошлого года, когда перед президентскими выборами стремительно увеличивались зарплаты бюджетников.
Обновлено в 13:17
Хоккей

Хоккеист Терещенко вернулся в московское «Динамо»

Обновлено в 14:23
Происшествия

В Белоруссии похитили и убили сотрудника ГАИ

Тело 22-летнего лейтенанта милиции с признаками насильственной смерти было обнаружено 16 мая около 20.45 в лесном массиве в Могилевском районе, сообщается на официальном сайте Следственного комитета Белоруссии.
Обновлено в 10:21
Происшествия

В Саратове полицейский сбил насмерть подростка

Обновлено в 14:26
Наука

Британский лингвист расшифровал манускрипт Войнича

Обновлено 15 мая в 12:09
Здоровье

Домодедовские врачи спасли руку 99-летней пациентке

Чтобы спасти руку и восстановить кровообращение, врачи приняли решение провести экстренную операцию.
Обновлено в 08:29
Общество

Застройщик рассказал, как депутаты Резник и Нотяг делили взятки

Владелец девелоперской компании «Воин-В» Олег Глущенко раскрыл схему вымогательства денег некоторыми депутатами Заксобрания Петербурга, в числе которых — любитель покурить различные вещества Максим Резник и уже бывший парламентарий Вячеслав Нотяг, отбывающий ныне тюремный срок за взятки.
Обновлено в 13:33
Футбол

Касильяс не подтвердил информацию о завершении карьеры

Вратарь «Порту» Икер Касильяс, перенесший сердечный приступ, не подтвердил информацию о завершении карьеры.
Обновлено в 08:30
Происшествия

У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей

В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
Обновлено в 05:17
Музыка

Определены первые финалисты «Евровидения-2019»

Обновлено 14 мая в 18:53
Общество

В Москве простились с журналистом Сергеем Доренко

В Москве простились с журналистом Сергеем Доренко 17 мая на Троекуровском кладбище в Москве тысячи человек простились с теле- и радиоведущим Сергеем Доренко.
Обновлено в 10:41
Наука

Ученые рассказали, какие пары чаще всего занимаются сексом

Обновлено вчера в 08:24
Политика

Минэнерго РФ отвергает идею продажи газа Украине для поставок в ЕС

Минэнерго России выступает против продажи российского газа Украине на восточной границе.
Обновлено вчера в 11:25
Происшествия

«Яндекс» порекомендовал сотрудникам не летать на самолетах SSJ-100

Компания «Яндекс» порекомендовала своим сотрудникам не летать на самолетах Sukhoi Superjet-100, пишут «Ведомости» со ссылкой на представителя компании.
Обновлено в 14:12
Происшествия

Мужчина подорвал гранату в банке в Луганской области

В помещении филиала одного из банков в Старобельске Луганской области Украины посетитель подорвал гранату, сообщили в украинской полиции.
Обновлено в 13:42
Происшествия

В Росгвардии назвали постановкой видео с «неудачей спецназа»

В Росгвардии отреагировали на распространившееся в Сети видео о якобы неудачной операции спецназа.
Обновлено в 09:40
Экономика

АСВ обнаружило масштабную схему вывода активов из «Югры»

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) столкнулось с масштабной схемой вывода активов из банка «Югра», следует из доклада директора экспертно-аналитического департамента АСВ Юлии Медведевой.
Обновлено в 13:33
Музыка

Первый канал аннулировал победу дочери Алсу на шоу «Голос. Дети»

Обновлено вчера в 07:56
Политика

На Украину вернулся Коломойский

Миллиардер, политик и общественный деятель Игорь Коломойский вернулся на Украину, которую покинул в 2017 году.
Обновлено 15 мая в 23:40
Общество

Тони Роббинса обвинили в сексуальных домогательствах

Обновлено в 12:09
Культура

Умер лауреат Пулитцеровской премии писатель Герман Воук

Уточняется, что Воук умер во сне в своем доме в калифорнийском городе Палм-Спрингс.
Обновлено в 14:42
Происшествия

В Росавиации рассказали о действиях экипажа сгоревшего SSJ-100

Обновлено в 09:43
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