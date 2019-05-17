Политика
Суд открыл дело о запрете на выезд Порошенко с УкраиныРИА Новости 07:35
Окружной административный суд Киева открыл дело о запрете на выезд с Украины ряда высокопоставленных чиновников и политиков. Об этом сообщается на сайте суда. Всего в иске числятся 180 человек.
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Армия и оружие
Новую штурмовую винтовку создают в России
Обновлено в 08:29
Политика
Беларусь приостановила транзит российской нефти на Украину
Нефтепровод "Дружба" проходит через Беларусь, обеспечивая два местных НПЗ сырьем для выпуска нефтепродуктов, а далее разделяется на несколько направлений, обеспечивающих поставками Польшу, Германию, Литву и Латвию, Украину, Чехию, Словакию и Венгрию.
Обновлено в 09:19
Происшествия
У арестованных полковников ФСБ нашли 12 миллиардов рублей
В ходе расследования уголовного дела в отношении начальника банковского отдела управления «К» ФСБ полковника Кирилла Черкалина в результате обысков в трех квартирах изъята сумма, эквивалентная 12 миллиардам рублей.
Обновлено в 05:17
Общество
В Москве простились с журналистом Сергеем Доренко
В Москве простились с журналистом Сергеем Доренко 17 мая на Троекуровском кладбище в Москве тысячи человек простились с теле- и радиоведущим Сергеем Доренко.
Обновлено в 10:41
Хоккей
Словацкие СМИ посчитали количество бокалов пива, выпитого хоккеистами сборной России на ЧМ
По утверждению словацкой прессы, после победного матча группового этапа чемпионата мира со сборной Чехии (3:0) российские хоккеисты пили пиво в одном из ресторанов Братиславы.
Обновлено в 12:12
Музыка
Google предсказал победителей «Евровидения»
Google составил собственный рейтинг 10 финалистов международного песенного конкурса «Евровидение-2019» на основе популярных поисковых запросов.
Обновлено в 12:31
Экономика
Раскрыта схема вывода сотен миллиардов из банка «Югра»
Приобретенный бизнес закладывался в банках в качестве долга, а кредиты (около 240 млрд рублей) гасились деньгами вкладчиков «Югры», которые выводились из организации, пишет РБК.
Обновлено в 12:36
Происшествия
Двое руководителей ХК «Торпедо» задержаны по подозрению в растрате
Как сообщает РИА Новости со ссылкой на слова официального представителя СУ СК РФ по Нижегородской области Алексея Воронина, речь идёт об исполнительном директоре «Торпедо» Сергее Матюнине и финансовом директоре клуба Наталье Ерёминой.
Обновлено в 08:24
Общество
Противники строительства храма вновь собираются в сквере в центре Екатеринбурга
Противники строительства храма вновь собираются в сквере в центре Екатеринбурга, однако сегодня их около 200 человек.
Обновлено в 11:30
Авто
Внедорожная Lada Granta прибыла к дилерам
В социальных сетях начали появляться фото и видео приподнятых универсалов Lada Granta Cross, доставленных на стоянки дилеров Lada.
Обновлено в 04:52
Наука
В Бристольском университете заявили о расшифровке манускрипта Войнича
Обновлено 15 мая в 15:42
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл рассказали, где родился их первенец
Мальчик является восьмым правнуком 93-летней королевы Елизаветы II и седьмым претендентом на британский трон после принца Уэльского Чарльза, принца Уильяма и его детей Джорджа, Шарлотты и Луи, а также после своего отца.
Обновлено в 12:04
Авто
Новую Skoda Octavia показали без камуфляжа
Технические характеристики автомобиля до сих пор засекречены, но близкие к Skoda источники не исключают, что с переходом на новую платформу Octavia IV может сильно вырасти в габаритах — это даст дополнительные 20 литров полезного пространства в и без того огромном багажнике (во всех вариантах кузова).
Обновлено в 02:48
Музыка
Сергей Лазарев выступит в первой части финала «Евровидения»
Сергей Лазарев, представляющий Россию на конкурсе "Евровидение-2019" с песней Scream, выступит в первой части финала, который пройдет 18 мая.
Обновлено вчера в 18:25
Происшествия
В Петербурге задержали участников акции против гомофобии
Обновлено в 11:56
Хоккей
Защитник сборной Латвии пропустит игру с Россией
Защитник сборной Латвии Ральф Фрайбергс пропустит встречу группового этапа чемпионата мира по хоккею с Россией.
Обновлено в 11:58
Экономика
Минтруд поменяет расчет прожиточного минимума пенсионеров
В пояснительной записке подчеркивается, что данная мера позволить исключит необоснованные занижения или завышения величины прожиточного минимума пенсионеров.
Обновлено вчера в 21:33
Политика
Глава СНБО Украины Турчинов подал в отставку
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов подал в отставку в связи со сменой президента страны.
Обновлено в 10:43
Политика
Климкин написал заявление об отставке с поста главы МИД Украины
Министр иностранных дел Украины Павел Климкин написал заявление об отставке.
Обновлено в 08:16
Технологии
Яндекс лишился части виртуальных машин в своем облаке
В результате человеческой ошибки 15 мая Яндекс удалил часть виртуальных машин в своем облаке.
Обновлено в 05:53
Здоровье
Ничего не болит: по каким симптомам определить заболевания печени
Часто человек может даже не догадываться о заболеваниях печени, потому что в ней нет нервных окончаний, а значит, и сигнал о болях не поступает.
Обновлено в 03:38
Политика
Путин прокомментировал ситуацию вокруг храма в Екатеринбурге
Обновлено вчера в 11:20
Футбол
«Ахмат» и «Ростов» не получили лицензии УЕФА
По итогам заседания Комиссии РФС по лицензированию футбольных клубов лицензии УЕФА не получили «Ахмат» и «Ростов».
Обновлено в 11:44
Спорт
Плющенко показал свой домашний урожай
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко опубликовал видео, снятое на участке загородного дома, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 13:07
Хоккей
Сборная Норвегии обыграла Австрию на ЧМ-2019
Сборная Норвегии одержала победу над Австрией (5:3) в матче группы B чемпионата мира в Словакии.
Обновлено в 12:37
Авто
Citroen откажется от обычных ключей в пользу смартфонов
Обновлено в 06:30
Политика
Парламентская коалиция на Украине официально распалась
Парламентская коалиция на Украине официально распалась Досрочных выборов в Верховную раду, вероятнее всего, не будет.
Обновлено в 05:23