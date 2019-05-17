Политика

Суд открыл дело о запрете на выезд Порошенко с УкраиныРИА Новости 07:35

Окружной административный суд Киева открыл дело о запрете на выезд с Украины ряда высокопоставленных чиновников и политиков. Об этом сообщается на сайте суда. Всего в иске числятся 180 человек.
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Суд открыл дело о запрете на выезд Порошенко с Украины

РИА Новости07:35

Суд в Киеве открыл дело о запрете на выезд Порошенко и Парубия с Украины

РБК05:36

Суд Киева открыл производство по делу о запрете выезда Порошенко из страны

Известия05:11

Захарова считает «достойным отношением» возможный запрет Порошенко покидать Украину

ТАСС06:14

Суд открыл производство о запрете Порошенко покидать Украину

URA.Ru05:14

Суд открыл производство по делу о запрете выезда с Украины Порошенко

RT на русском05:12

Порошенко и Парубию могут запретить покидать Украину

Газета.Ru05:16
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Обновлено в 07:00
Происшествия

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В пояснительной записке подчеркивается, что данная мера позволить исключит необоснованные занижения или завышения величины прожиточного минимума пенсионеров.
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