Происшествия
Суд отклонил иск об изнасиловании против НеймараРБК 11:57
Суд отклонил иск об изнасиловании против футболиста французского ПСЖ и сборной Бразилии Неймара, сообщает O Globo. Таким образом, решение бразильской полиции и прокурора штата Сан-Пауло Флавии Мерлини о снятии обвинений с игрока официально вступило в силу.
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 14:17, Вашингтон
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Церемония прощания с певцом Вилли Токаревым проходит в храме Святителя Николая в московских Котельниках в пятницу, 9 августа.
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Происшествия
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Обновлено в 12:45
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Происшествия
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Происшествия
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Трамп заявил о неготовности к торговой сделке с Китаем
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Обновлено в 10:52
Общество
Росстат назвал самый популярный возраст при рождении первенца в РФ
Назван самый популярный возраст при рождении первого ребенка в России в 2018 году.
Обновлено в 00:37
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Латвия сообщила об отработке российскими военными перекрытия Балтики
Российские военные в ходе учений «Океанский щит» отрабатывают упражнения по блокировке морских путей, чтобы усложнить доступ сил НАТО к Балтийскому морю.
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Фадеев расторг контракт с Наргиз
Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом, сообщила РИА Новости представитель певицы.
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Правление Союза биатлонистов России (СБР) обсудит вопрос с нежеланием Александра Логинова подписывать контракт с организацией, передает ТАСС.
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Наука
В Эфиопии обнаружено высокогорное поселение людей эпохи палеолита
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Полиция в Геленджике задержала авиадебошира, прибывшего на курорт екатеринбургским рейсом, прямо с борта его доставили в дежурную часть, сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по ЮФО.
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Журналистке Reuters вручили повестку в военкомат
Журналистка агентства Reuters Мария Цветкова получила повестку в военкомат после того, как ее задержали на митинге в центре Москвы 27 июля.
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