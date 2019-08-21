Свердловский областной суд оставил без удовлетворения иск об отмене регистрации Антона Шипулина кандидатом в депутаты Госдумы. Иск был подан избирательным штабом кандидата от партии «Справедливая Россия» Алексея Коровкина.

Суд отказался снимать кандидатуру Шипулина с выборов в Госдуму

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