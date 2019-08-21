Свердловский областной суд отклонил иск партии «Справедливая Россия» о снятии с выборов биатлониста Антона Шипулина, претендующего от «Единой России» на мандат депутата Госдумы от Свердловской области. Суд не нашел нарушений при регистрации кандидата, о которых ранее заявлял истец.

Суд не стал снимать Шипулина с выборов в Госдуму

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