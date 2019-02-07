Экономика

Суд отклонил иск акционеров Совхоза имени Ленина к ГрудининуRT на русском 09:42

Арбитражный суд Московской области отклонил иск акционеров ЗАО «Совхоз имени Ленина» к директору предприятия Павлу Грудинину. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на решение судьи. «В удовлетворении исковых требований отказать», — сказал судья Рустам Бирюков.
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Суд отклонил иск акционеров совхоза имени Ленина к Грудинину

Арбитражный суд Московской области отклонил иск шести акционеров подмосковного ЗАО "Совхоз имени Ленина", требовавших взыскать с его директора Павла Грудинина около 2,1 миллиарда рублей в пользу сельхозпредприятия, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
РИА Новости09:32

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Суд отклонил иск акционеров к Грудинину

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Суд отказал акционерам совхоза в иске к Грудинину на 2 млрд руб

РБК09:51

Суд отклонил иск акционеров «Совхоза имени Ленина» к Павлу Грудинину на 2,1 млрд рублей

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Грудинин Павел Николаевич
Российский политик
Российский политик, инженер-механик, юрист, предприниматель. Председатель Совета депутатов городского поселения Видное с 9 октября 2017 года. Депутат городского поселения Видное.
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