Общество
Суд отклонил апелляцию на приговор экс-главе Сахалина ХорошавинуRT на русском 00:41
«Судебная коллегия постановила оставить без изменения апелляцию на приговор Южно-Сахалинского городского суда», — сказала судья Юлия Терлецкая. В феврале 2018 года суд приговорил Хорошавина к 13 годам колонии.
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Апелляция оставила Хорошавина, Карепкина и Икрамова в тюрьме на те же сроки
Сахалин.Инфовчера в 18:49
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Социологи «Левада-центра» оценили отношение россиян к двум резонансным законам – о наказании за неуважение к власти и за распространение фейковых новостей, вступивших в силу 29 марта.
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Минздрав назвал регионы России, где дети чаще болеют раком
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Полиция в Мытищах нашла четверых детей в захламленной квартире
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Родители отравившихся в московских школах детей подали новый иск
Первый коллективный иск по поводу массового отравления детей в школах и детсадах Москвы был подан 28 февраля, ответчиком по нему также выступал поставщик продуктов комбинату «Конкорд» Евгения Пригожина, а истцами являлись 16 человек.
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