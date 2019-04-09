Общество
Суд отклонил апелляцию на приговор экс-главе Сахалина ХорошавинуRT на русском 00:41
«Судебная коллегия постановила оставить без изменения апелляцию на приговор Южно-Сахалинского городского суда», — сказала судья Юлия Терлецкая. В феврале 2018 года суд приговорил Хорошавина к 13 годам колонии.
Читать в источнике
Оценить24
Подробнее о событии
Показать все источники
Апелляция оставила Хорошавина, Карепкина и Икрамова в тюрьме на те же сроки
Сахалин.Инфовчера в 18:49
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 04:20, Ашберн
Общество
В Москве появятся дома престарелых для животных
"Если кто-то из наших предпринимателей, спонсоров, благотворителей захочет создать приют для престарелых животных, то такая идея не будет вызывать возражений", - цитирует Агентство городских новостей "Москва" слова депутата.
Обновлено в 03:13
Происшествия
В администрации Сочи прошли выемки документов
Выемки документов в рамках следственных мероприятий прошли в понедельник в администрации Сочи, сообщили РИА Новости мэрии.
Обновлено в 03:54
Космос
Норвежцы перепутали эксперимент НАСА с массовым нашествием инопланетян
НАСА убедило тысячи норвежцев в том, что на землю вторглись инопланетяне — ну или началась ядерная война.
Обновлено в 02:54
Транспорт
«Автодор» повысит стоимость проезда по платным дорогам
Стоимость проезда «Автодор» пока не раскрыл – цены станут известны 15 апреля, пишет РБК.
Обновлено вчера в 08:49
Политика
Досрочные выборы президента Казахстана пройдут 9 июня
Обновлено в 03:17
Общество
Звезда «Тайн Смолвиля» призналась в организации секс-секты
Обновлено в 03:21
Кино
Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище
Народного артиста России Алексея Булдакова похоронили на Троекуровском кладбище в Москве.
Обновлено вчера в 08:59
Экономика
Число мигрантов в России достигло исторического минимума
Приток мигрантов, остающихся в России надолго, в 2018 г. оказался минимальным за всю постсоветскую историю, пишут эксперты Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС.
Обновлено вчера в 16:01
Политика
Украина решила выдать России обвиняемого в убийстве Пола Хлебникова
Украина в 2018 году приняла решение выдать России 22 человека, среди которых фигурант дела об убийстве главного редактора российского Forbes Пола Хлебникова Магомед Дукузов.
Обновлено в 02:22
Политика
Закон о неуважении к власти не поддержало большинство россиян
Большая часть россиян считает, что закон направлен на недопущение критики власти. Опрос россиян проводили специалисты «Левада-центра».
Обновлено вчера в 03:19
Гаджеты
Опубликованы рендеры складного игрового смартфона Sharp
Обновлено в 01:31
Происшествия
Самолет экстренно сел в Уфе из-за приступа у пассажирки
Обновлено в 01:51
Политика
Путин проведет несколько встреч на Международном арктическом форуме
Президент Владимир Путин проведет несколько встреч на Международном акртическом форуме в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 03:16
Происшествия
Полиция в Мытищах нашла четверых детей в захламленной квартире
Обновлено вчера в 16:35
Политика
В США намекнули на санкции против Египта после закупки Су-35
Напомним, 18 марта газета "Коммерсант" сообщила, что Египет подписал с Россией соглашение на покупку "более 20 штук" российских истребителей Су-35.
Обновлено в 02:27
Футбол
Леонид Слуцкий обвинил судью в неприязни к «толстым или лысым»
На послематчевой пресс-конференции Слуцкий назвал Гезюбююка худшим судьей в мире и попросил защитить «Витесс» от действий арбитра.
Обновлено вчера в 09:28
Происшествия
Медкарты пациентов и медотходы выбросили на свалку в Саратове
Обновлено вчера в 13:39
Экономика
«Ъ» узнал о планах Демьяна Кудрявцева продать газету «Ведомости»
Медиаменеджер Демьян Кудрявцев ведет переговоры о продаже газеты "Ведомости" основателю инвесткомпании Arbat Capital Алексею Голубовичу, сообщает во вторник газета "Коммерсантъ" со ссылкой на четыре источника.
Обновлено в 03:34
Финансы
Всемирный банк сообщил о рекордных денежных переводах в 2018 году
Рекорд поставили денежные переводы в страны с низким и средним уровнем доходов — они достигли $529 млрд в 2018 году, рост составил 9,6% по сравнению с 2017 годом.
Обновлено вчера в 22:27
Политика
В штабе Зеленского ответили на призыв Порошенко повторно сдать анализы
В штабе кандидата в президенты Украины шоумена Владимира Зеленского прокомментировали призыв действующего главы государства Петра Порошенко повторно сдать анализы на наркотики.
Обновлено в 02:39
Кино
Marvel показала новый отрывок из четвертых «Мстителей»
Студия Marvel в рамках начавшейся рекламной кампании показала новый ролик из фильма «Мстители: Финал», премьера которого запланирована на конец апреля.
Обновлено вчера в 14:26
Авто
Автомобили Ravon вернутся в Россию
Бренд Ravon постепенно возобновляет поставки своих моделей в страны СНГ, в том числе и в Россию.
Обновлено вчера в 01:48
Гаджеты
Microsoft разрешила вынимать флешку без «безопасного извлечения»
Пользователи Windows 10 могут извлекать внешние накопители без предварительного нажатия кнопки «безопасное извлечение».
Обновлено в 03:54
Происшествия
Хавбек «Челси» арестован за езду в нетрезвом виде
Хавбек "Челси" Дэнни Дринкуотер задержан полицией по подозрению в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения и за участие в ДТП.
Обновлено в 03:02
Политика
Президент Бразилии допустил военное вторжение в Венесуэлу
Бразильский президент Жаир Болсонару заявил, что сейчас работает совместно с правительством США, чтобы «посеять раздор» в армии Венесуэлы.
Обновлено вчера в 19:20
Происшествия
Криминального авторитета Таро освободили из колонии
Обновлено в 03:55
Шоу-бизнес
Актриса Эвелина Блёданс примерила новый «дерзкий» образ
Популярная актриса театра и кино, певица и телеведущая Эвелина Блёданс на странице в Instagram предстала перед подписчиками в новом «дерзком» образе, надев кожаные брюки с широким поясом и красно-синюю блузу.
Обновлено в 03:07
Армия и оружие
Группа террористов уничтожена на севере сирийской провинции Хама
Группу боевиков «Джебхат Ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уничтожило подразделение сирийской армии 6 апреля в поселке Аль-Хувейз на севере провинции Хама, передает сирийское агентство SANA.
Обновлено 06 апреля в 05:02
Политика
Путин разрешил выдавать россиянам генетические паспорта
С 2025 года россиянам начнут выдавать генетические паспорта.
Обновлено в 03:36