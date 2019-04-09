Общество

Суд отклонил апелляцию на приговор экс-главе Сахалина ХорошавинуRT на русском 00:41

«Судебная коллегия постановила оставить без изменения апелляцию на приговор Южно-Сахалинского городского суда», — сказала судья Юлия Терлецкая. В феврале 2018 года суд приговорил Хорошавина к 13 годам колонии.
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Апелляция оставила Хорошавина, Карепкина и Икрамова в тюрьме на те же сроки

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бывший губернатор Сахалинской области (2007-2015 гг)
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