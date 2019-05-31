Суд отказался выпустить косаток и белух из «китовой тюрьмы»BFM.ru 05:20

Южно-Сахалинский городской суд в пятницу частично удовлетворил иск зоозащитников о выпуске косаток и белух из "китовой тюрьмы" в Приморье, признав, что животные были выловлены незаконно, но изъять их у отловщиков нельзя, передал корреспондент агентства "Интерфакс" из зала суда.

с чего всё началось

Суд в Южно-Сахалинске частично удовлетворил иск зоозащитников, которые требовали выпустить косаток и белух из «китовой тюрьмы» в Приморье. По данным следствия, животные были выловлены незаконно, но изъять их у собственника нельзя, пишет «Интерфакс».

Суд отказался выпустить косаток и белух из «китовой тюрьмы»

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