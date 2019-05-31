Суд отказался выпустить косаток и белух из «китовой тюрьмы»BFM.ru 05:20

Южно-Сахалинский городской суд в пятницу частично удовлетворил иск зоозащитников о выпуске косаток и белух из "китовой тюрьмы" в Приморье, признав, что животные были выловлены незаконно, но изъять их у отловщиков нельзя, передал корреспондент агентства "Интерфакс" из зала суда.

с чего всё началось

Суд в Южно-Сахалинске частично удовлетворил иск зоозащитников, которые требовали выпустить косаток и белух из «китовой тюрьмы» в Приморье. По данным следствия, животные были выловлены незаконно, но изъять их у собственника нельзя, пишет «Интерфакс».

Суд отказался выпустить косаток и белух из «китовой тюрьмы»

Политика Премьер Малайзии раскритиковал итоги расследования крушения MH17 Премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад заявил, что расследование крушения малайзийского Boeing на Украине в 2014 году излишне политизировано, сообщает газета Malay Mail.

Экономика НТВ сообщил о новом деле ЮКОСа и выводе Ходорковским более $50 млрд Сумма претензий представителя Генпрокуратуры к бывшим акционерам ЮКОСа сопоставима с суммой выплат, которую обязала выплатить бывшим владельцам нефтяной компании Россию в июле 2014 года ($50 млрд) Постоянная палата третейского суда в Гааге.

Культура Брат участницы «Голоса» подал заявление на Алсу Валеев требует привлечь к ответственности певицу Алсу и ее супруга Яна Абрамова, которые по мнению заявителя, оказали противоправное влияние на результат голосования в шоу, сообщает mkset.ru.

Гаджеты «Роскачество» составило рейтинг лучших антивирусов Лучшим антивирусным ПО для MacOS признаны: Cyber Security Pro (ESET) Internet Security (Kaspersky) Antivirus for Mac (Bitdefender) Antivirus for Mac OS (G Data) Security Deluxe (Norton) Наименьшие оценки в ходе исследования «Роскачества» для Windows получили программы компаний Sophos и «Доктор Веб», а для MacOS – сама Apple и Avira.

Политика Кремль оценил новую методику опроса ВЦИОМа о доверии Путину Опубликованные 24 мая результаты опроса ВЦИОМа (по данным на 19 мая) показали, что доля россиян, доверяющих президенту, составила 31,7%, что стало самым низким показателем у Путина за 13 лет.

Шоу-бизнес Гузеева откровенно рассказала об алкогольной зависимости Гузеева пыталась спасти своего мужа, но сама оказалась в западне. И не заметила, как сама стала заложницей зависимости от спиртного.

Происшествия В Астрахани должника по алиментам достали из могилы В Астрахани судебные приставы разыскали на кладбище должника по алиментам, который пытался спрятаться в выкопанной могиле.

Происшествия Трое погибли в результате захвата заложников в Цюрихе 60-летний мужчина захватил двух женщин в заложники в одном из домов в швейцарском Цюрихе.

Общество Законы июня затронут автомобилистов и держателей банковских карт Россиян освободили от роуминга С 1 июня в России законодательно закрепляется отмена национального и внутрисетевого роуминга.

Шоу-бизнес Представитель Бекмамбетова обвинил в «болезни» режиссера желтую прессу "Вообще никаких заболеваний нет", — уверенно заявил его представитель и добавил, что "информация о тяжелом заболевании — желтая пресса".

Шоу-бизнес Бузова вернет одежду пожаловавшемуся на нее дизайнеру Balenciaga Модный дизайнер попросил певицу и звезду «Дома-2» Ольгу Бузову не носить больше вещи его бренда.

Политика Российского дипломата в Косово объявили персоной нон грата Российского дипломата, сотрудника миссии ООН в Косово Михаила Краснощекова с 31 мая объявили персоной нон грата в этой непризнанной республике.

Происшествия Военный суд отправил на лечение обвиняемого в терроризме курсанта Московский окружной военный суд освободил от уголовного преследования и направил на принудительное лечение в психиатрический стационар курсанта Военно-космической академии имени А.Ф.Можайского Вадима Осипова по делу о терроризме за рисунок захвата казармы.

Происшествия «Аэрофлот» ответил на слова эксперта МАК о причинах катастрофы SSJ Промежуточный отчет о катастрофе в Шереметьево будет опубликован 5 июня, заявил ведущий эксперт МАК Владимир Кофман, передает ТАСС.

Происшествия Служившему в Сирии российскому генералу предъявили обвинение Военное следственное управление Следственного комитета России по Москве предъявило генерал-лейтенанту Сергею Чваркову обвинение в мошенничестве.

Армия и оружие Савченко: армейские склады взрывали по личному приказу Порошенко Склад боеприпасов украинской армии в Харьковской области был взорван по приказу экс-президента Украины Петра Порошенко.

Общество Мэр Анапы отказался оплачивать концерт Волочковой из бюджета Мэр Анапы Юрий Поляков поручил отменить электронные торги, предполагающие закупку услуги по показу концертной программы артистки Анастасии Волочковой.

Общество Россиянам сократят новогодние каникулы в 2020 году В 2020 году новогодние каникулы продлятся восемь дней. Выходные сократят по "техническим причинам", пишет "Российская газета".

Политика Челябинский вице-губернатор Руслан Гаттаров ушел в отставку Глава области Алексей Текслер принял отставку вице-губернатора Руслана Гаттарова, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора.

Футбол Артём Дзюба останется капитаном сборной России по футболу В рамках отборочного тура к чемпионату Европы 2020 года сборная России 8 июня в Саранске сыграет с командой Сан-Марино, а 11-го числа в Нижнем Новгороде — со сборной Кипра.

Политика В ООН оценили психическое здоровье Ассанжа в британской тюрьме Спецдокладчик ООН по вопросам пыток Нильс Мельцер посетил основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в британской тюрьме и дал свою оценку физическому и психологическому состоянию австралийца, пишет The Guardian.

Политика Порошенко возглавил партию «Европейская солидарность» Экс-президент Украины Петр Порошенко возглавил партию "Европейская солидарность" вместо Виталия Кличко.

Хоккей Жена Овечкина рассказала о ссорах с мужем Анастасия Овечкина, жена хоккеиста сборной России и «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, призналась, что и у них с мужем случаются ссоры, но отметила, что не было такого, чтобы доходило чуть ли не до расставания.